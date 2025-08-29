　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

莫迪訪日！與石破會談聚焦高鐵、晶片合作　日印擬推10兆投資計畫

▲▼印度總理莫迪將於29日訪日，與日本首相石破茂進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度總理莫迪將於29日訪日，與日本首相石破茂進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

印度總理莫迪今（29）日將訪問日本，與日本首相石破茂舉行首腦會談，雙方預計在安全保障、經濟以及人員交流等領域深化合作。會談內容包括強化半導體與關鍵礦物等產業合作、推動高鐵建設，促進雙向人力交流。這將是莫迪自G7廣島峰會後再度訪日，展現日印兩國在國際局勢變動下持續鞏固夥伴關係的決心。

根據《日本放送協會》，莫迪此次訪日時，雙方將就「經濟安全保障合作倡議」達成共識，推動人工智慧（AI）、醫藥品、半導體及關鍵礦物領域的合作。在安全保障層面，日本與印度計劃修訂2008年簽署的《共同宣言》，加入更詳細的防衛協力內容，以因應區域安全挑戰。

在經濟方面，日本預計未來10年在印度投入約10兆日圓民間投資，並推動未來5年內超過50萬人的雙向交流，其中包含引進5萬名印度人赴日工作。

雙方會後將發布聯合聲明，並提出涵蓋環境、醫療、地方交流等11份成果文件，勾勒未來10年的合作藍圖。其中焦點之一是日本協助印度建設的高速鐵路計畫。

這項連結孟買與工業城市阿默達巴德的約500公里高鐵工程，2015年由安倍晉三與莫迪達成引進新幹線技術的協議，原定2023年通車，但因用地取得與新冠疫情影響而延後至2029年完工。工程總額約1兆8000億日圓，日本以貸款方式已提供逾1兆日圓資金，並派遣專家支援建設與人力培訓。

在經貿面，如今躍升全球人口第一大國的印度經濟快速成長，去年GDP成長率達6.5%，國際貨幣基金（IMF）更預測今年印度將超越日本成為全球第4大經濟體。日本企業已在印度設立超過1400家公司，特別是在汽車產業積極投資。

鈴木汽車今年起在印度生產電動車，並啟動對外出口，莫迪更親自出席新車下線儀式，強調日印合作有助印度「印度製造」政策落實。

在人力資源交流方面，日本正擴大引進印度人才。除IT領域外，因應日本2040年將短缺57萬名照護人員，部分企業已在印度設立培訓中心，培養具備日語及實務技能的介護人才，預計每年輸送數十人來日就業，長遠支撐日本高齡化社會需求。

莫迪此行也受到地緣政治影響。由於川普政府近期對印度加徵關稅，令雙邊關係出現摩擦，印度因此更加重視多元外交，特別是與日本的經濟與戰略合作。同時，莫迪將在訪日後前往中國天津，參加上海合作組織峰會，並釋放改善中印關係的訊號。專家認為，在對美關係受挫之際，印度將重新強調全方位外交，而日本則是印度首要合作對象之一。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
11隊大聯盟球探觀戰！　18歲菜鳥9球3K震撼全場
快訊／天橋驚見屍體！　20多歲頭、頸血凝固
快訊／葉林傳遭起訴！　檢方建請從重量刑
億元老闆離婚　僅分到1千多萬
快訊／藍湖颱風估明早生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝
台男日本遭逮！入侵東京女孩住處　姓名曝光
賓士C300深夜「聲浪炸街」！　男被警攔：這樣很大聲嗎？
快訊／台股大漲333點創新高！　台積電漲20元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台男入侵東京女孩住宅！尾隨500公尺「跟進電梯」　遭日本警方逮捕

川普大動作掃毒！美軍派7艘艦艇駛入加勒比海　委內瑞拉震怒警告

莫迪訪日！與石破會談聚焦高鐵、晶片合作　日印擬推10兆投資計畫

俄軍狂轟基輔！出動598架無人機、發射31枚飛彈　兒童等21人淪焦屍

杜拜公主情定饒舌歌手　身價585億曾IG「三聲休夫」

肉體報恩！　女子在「正宮面前」跨坐男子：我想騎你的大竹子

20歲網美「1年半收入」25億！　自曝還是處女公開證明

日英防長聯合聲明　重申「台海和平穩定」重要性

輝達財報肯定AI榮景！美股黑翻紅　道瓊、標普創新高

川普的1844億現金收到了　英特爾證實：美國政府正式入股10%

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【今天不用跪算盤！】啾啾中場熱舞走向陳晨威　「球場放閃」引全場尖叫

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

台男入侵東京女孩住宅！尾隨500公尺「跟進電梯」　遭日本警方逮捕

川普大動作掃毒！美軍派7艘艦艇駛入加勒比海　委內瑞拉震怒警告

莫迪訪日！與石破會談聚焦高鐵、晶片合作　日印擬推10兆投資計畫

俄軍狂轟基輔！出動598架無人機、發射31枚飛彈　兒童等21人淪焦屍

杜拜公主情定饒舌歌手　身價585億曾IG「三聲休夫」

肉體報恩！　女子在「正宮面前」跨坐男子：我想騎你的大竹子

20歲網美「1年半收入」25億！　自曝還是處女公開證明

日英防長聯合聲明　重申「台海和平穩定」重要性

輝達財報肯定AI榮景！美股黑翻紅　道瓊、標普創新高

川普的1844億現金收到了　英特爾證實：美國政府正式入股10%

舒瓦伯4響砲！費城人再現傳奇紀錄　國聯全壘打榜甩開大谷

「台灣人比大陸早30年抗日」　馬英九重批：賴清德該為不提抗戰道歉

麟洋配後首組！李哲輝、楊博軒救3賽末點逆轉挺進世錦賽8強

香港必吃燒鵝連續10年入選米其林一星　祖傳半世紀獨門秘方醃製

從代購小賣家走出創業新路！電商新女力斜槓KOL　創立MIXX電商訂閱制帶素人拚出億元業績

狄鶯七夕曬凍齡微笑！　前一天震怒告重度毀謗…反擊搬出巴菲特

傅崐萁轟卓榮泰「守碉堡說」　籲賴清德快撤換才是全民之福

「猜猜我是誰」老招還在騙！屏東內埔警阻詐　保婦辛苦錢

不爽大罷免！嗆殺總統「正副兩個都幹掉」　台南男判拘10天

福容台北一館「福粵樓」推吃到飽　999元可享41道菜色無限供應

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

國際熱門新聞

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

肉體報恩！　女子在「正宮面前」跨坐男子

20歲網美「1年半收入」25億！　自曝還是處女公開證明

被川普開除　前Fed理事庫克正式提告了

日本27歲保健女老師多次猥褻學生　遭懲戒免職

英特爾收到1844億：美政府入股10%

11歲女童生下嬰兒！　DNA揭和繼父99.9%吻合

輝達財報肯定AI榮景　道瓊、標普創新高

俄軍大規模空襲基輔　兒童等21人淪焦屍

台男侵日本女孩住處「跟進電梯」　遭警逮捕

杜拜公主情定饒舌歌手　曾在IG三聲休夫

浴室常見1物超髒！　細菌黴菌全抹身上

川普撤電動車補貼！美電池廠2030恐爆產能危機

更多熱門

相關新聞

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

泰國政府為了振興觀光，宣布要推出一項全新促銷活動，瞄準9月至11月的國際遊客。凡透過航空公司官方網站或線上旅遊平台，預訂飛往泰國的國際航班者，將有機會獲得免費兌換國內來回機票的資格！預計送給20萬名國外入境旅客。

日本27歲保健女老師多次猥褻學生　遭懲戒免職

日本27歲保健女老師多次猥褻學生　遭懲戒免職

超前衛重機預告2027年量產

超前衛重機預告2027年量產

黑柴用噴霧降溫　卻畫出完美犬拓

黑柴用噴霧降溫　卻畫出完美犬拓

櫻花妹「內衣外穿」逛迪士尼炎上！

櫻花妹「內衣外穿」逛迪士尼炎上！

關鍵字：

日韓要聞東南亞要聞印度莫迪訪日日本石破茂

讀者迴響

熱門新聞

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

考官一直偷瞄正妹乳溝？　結局大反轉

柯控林欽榮做偽證「檢察官信了才敢辦」

超思案削7千萬只求刑2年　卡神：英系腐敗超想像

即／媽媽餵「突刪道歉文」　影片也消失

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面