莫迪訪日！與石破會談聚焦高鐵、晶片合作　日印擬推10兆投資計畫

▲印度總理莫迪將於29日訪日，與日本首相石破茂進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

印度總理莫迪今（29）日將訪問日本，與日本首相石破茂舉行首腦會談，雙方預計在安全保障、經濟以及人員交流等領域深化合作。會談內容包括強化半導體與關鍵礦物等產業合作、推動高鐵建設，促進雙向人力交流。這將是莫迪自G7廣島峰會後再度訪日，展現日印兩國在國際局勢變動下持續鞏固夥伴關係的決心。

根據《日本放送協會》，莫迪此次訪日時，雙方將就「經濟安全保障合作倡議」達成共識，推動人工智慧（AI）、醫藥品、半導體及關鍵礦物領域的合作。在安全保障層面，日本與印度計劃修訂2008年簽署的《共同宣言》，加入更詳細的防衛協力內容，以因應區域安全挑戰。

在經濟方面，日本預計未來10年在印度投入約10兆日圓民間投資，並推動未來5年內超過50萬人的雙向交流，其中包含引進5萬名印度人赴日工作。

雙方會後將發布聯合聲明，並提出涵蓋環境、醫療、地方交流等11份成果文件，勾勒未來10年的合作藍圖。其中焦點之一是日本協助印度建設的高速鐵路計畫。

這項連結孟買與工業城市阿默達巴德的約500公里高鐵工程，2015年由安倍晉三與莫迪達成引進新幹線技術的協議，原定2023年通車，但因用地取得與新冠疫情影響而延後至2029年完工。工程總額約1兆8000億日圓，日本以貸款方式已提供逾1兆日圓資金，並派遣專家支援建設與人力培訓。

在經貿面，如今躍升全球人口第一大國的印度經濟快速成長，去年GDP成長率達6.5%，國際貨幣基金（IMF）更預測今年印度將超越日本成為全球第4大經濟體。日本企業已在印度設立超過1400家公司，特別是在汽車產業積極投資。

鈴木汽車今年起在印度生產電動車，並啟動對外出口，莫迪更親自出席新車下線儀式，強調日印合作有助印度「印度製造」政策落實。

在人力資源交流方面，日本正擴大引進印度人才。除IT領域外，因應日本2040年將短缺57萬名照護人員，部分企業已在印度設立培訓中心，培養具備日語及實務技能的介護人才，預計每年輸送數十人來日就業，長遠支撐日本高齡化社會需求。

莫迪此行也受到地緣政治影響。由於川普政府近期對印度加徵關稅，令雙邊關係出現摩擦，印度因此更加重視多元外交，特別是與日本的經濟與戰略合作。同時，莫迪將在訪日後前往中國天津，參加上海合作組織峰會，並釋放改善中印關係的訊號。專家認為，在對美關係受挫之際，印度將重新強調全方位外交，而日本則是印度首要合作對象之一。