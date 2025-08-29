大阪世博禁「中華民國國旗圖案」用神將遮掩　文化部：強烈遺憾

▲「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」演出前，被大阪世博要求撤掉中華民國國旗的熱氣球圖案，最後團隊用神將遮蔽國旗。（圖／文化部）



記者鄒鎮宇／綜合報導

文化部主辦的「We TAIWAN臺灣文化in大阪．關西世博」活動，8月26日至28日在日本大阪夢洲園區Pop-Up Stage North主舞台連續三天展演「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」。然而，活動最後一天，世博大會要求遮蔽舞台背板上的中華民國國旗熱氣球圖案，讓文化部感到遺憾。

文化部表示，活動最後一天，世博大會在演出前表達壓力，要求遮蔽舞台背板上的中華民國國旗熱氣球圖案。文化部多次交涉後，獲得自行處理的權利，最後由團隊自然地將電氣神將千里眼和順風耳靜態展示於背板前。雖然演出團隊對此深感遺憾，但希望兒童合唱團等成員依然以堅定歌聲，唱出屬於台灣的力量。

不二擊聲音製造所音樂總監薛詠之也表示，雖然神將未能同台互動，他會更用力以音樂傳達台灣精神。全場最後合照齊喊「We TAIWAN」，讓台灣之名持續響徹世博會場。

▲征戰國際各大賽事並屢獲大獎的希望兒童合唱團首次來到日本演出，優異的舞台表現也讓觀眾在謝幕時大喊「你們好棒」。（圖／文化部）



文化部政務次長王時思指出，這次遮國旗事件再次凸顯台灣在國際舞台上的困境，強調唯有團結才能克服挑戰。王時思也表示，為期一個月的「We TAIWAN」活動，不僅在大阪市中心、夢洲園區及網路上讓「台灣」被看見，更展現文化的多元與民主自由的價值。她期待未來繼續以文化為橋樑，將台灣推向更多國際展會與交流。

文化部表示，雖然大阪世博的演出已告一段落，但已獲行政院支持編列預算，預計明年將在台灣舉辦「We TAIWAN」展演，邀請大家一起在台灣土地上，向世界展現驕傲的台灣聲音。