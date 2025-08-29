　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駁「談判都視訊」質疑！鄭麗君會盧特尼克畫面曝　政院怒斥造謠行徑

▲▼台美經貿工作小組公布談判照片，駁斥特定媒體抹黑「都在酒店與美方視訊，並未見到美方官員」一事。（圖／行政院台美經貿工作小組）

▲台美經貿工作小組公布談判照片，駁斥特定媒體抹黑「都在酒店與美方視訊，並未見到美方官員」一事，圖為鄭麗君與美商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會面。（圖／行政院台美經貿工作小組提供）

記者陳家祥／台北報導

台美關稅談判進度備受關注，近期不斷有媒體謠傳「台灣談判團隊赴華府談判時，都在酒店與美方視訊，並未見到美方官員」一事，行政院台美經貿工作小組今（29日）嚴正駁斥，並公布副院長鄭麗君親自出席談判、與美方官員商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會晤的照片，強調相關質疑為不實指控，強烈譴責造謠行徑。

台美經貿工作小組指出，我方自與美方展開談判迄今，已與美方舉行4輪實體會議（in-person meeting），會議皆在美國貿易代表署舉行，每次天數不等，都從上午9時開始，常常討論到晚上。

每次會議出席人員皆須獲得雙方同意，包括台美雙方主談人、副主談人及律師，我駐美代表俞大㵢大使也陪同我方出席會議，雙方並依照討論議題（關稅、非關稅、貿易便捷化、經濟安全、商業機會等），邀請對方議題主責人員及我方相關部會代表加入會議參與磋商。

台美經貿工作小組表示，每輪實體會議期間亦都由我方鄭副院長、楊珍妮政委與美國貿易代表Jamieson Greer大使進行會談，就階段性重要議題及談判進展進行總體性磋商；而鄭副院長在美期間，也都會赴美國商務部，與商務部長Howard Lutnick會面磋商討論232條款及供應鏈合作事宜。有時美方亦會安排我方同時與Greer大使及Lutnick部長會面磋商。

此外，楊珍妮總談判代表也會與美方談判代表進行實體會議的會前會，就當週議程等先行磋商。有時雙方對特定議題須更進一步技術性磋商，台美技術官員也會在會場外進行溝通，以利了解彼此立場且不影響議程進度。

台美經貿工作小組強調，國際經貿談判慣例是在談判細節未底定前，不會完整對外說明。由於台美談判也已簽有保密協議，雙方都承諾不會對外洩漏談判細節，以免影響談判結果，但是我方在歷次實體會議後都會發布新聞稿，說明我方談判團隊成員組成、會議天數、議題範圍及會晤美方代表等情形，其內容都是基於台美雙方共識下，向外界說明雙方談判之進展。這次也是經雙方聯繫後，首度向國人公佈台美雙方會面等相關照片，以昭公信。

對於特定媒體人一再憑空捏造的虛構言論，蓄意誤導民眾與社會輿論，台美經貿工作小組表達嚴厲譴責，也呼籲媒體對於刊播不實言論前應多方查證，避免成為散布不實謠言的幫兇。

▼台美經貿工作小組公布談判照片，鄭麗君會晤美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（圖／行政院台美經貿工作小組提供）

▲▼台美經貿工作小組公布談判照片，駁斥特定媒體抹黑「都在酒店與美方視訊，並未見到美方官員」一事。（圖／行政院台美經貿工作小組）

▲▼台美經貿工作小組公布談判照片，駁斥特定媒體抹黑「都在酒店與美方視訊，並未見到美方官員」一事。（圖／行政院台美經貿工作小組）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

