川普的1844億現金收到了　英特爾證實：美國政府正式入股10%

▲英特爾收到美國政府給的1844億元現金。（資料照／路透）



記者許力方／綜合報導

英特爾（Intel）財務長辛斯納（David Zinsner）28日在投資人會議上表示，英特爾已於前一晚收到川普政府「入股10%」協議中的57億美元（約台幣1844億元）現金。辛斯納稱，美國政府上周宣布入股英特爾，是為了激勵他們保有晶圓代工的控制權。

川普提出的協議內容中，若英特爾持有代工業務股份降至51%以下，政府將獲得額外5%的認股權。對此，辛斯納表示，他們持股跌破50%的可能性不大，所以最終這份認股權很可能到期作廢。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）對此回應，英特爾與美國政府之間的協議仍由商務部進行細節磋商，「還在討論中，很多細節正在確認。」英特爾則拒絕評論。

英特爾先前曾暗示，不排除尋求外部投資者。英特爾7月25日公布財報後，市場反應不佳，致其股價下跌了8%。

英特爾7月時曾披露，代工業務的未來取決於能否爭取到下一世代製程的主要客戶，否則可能退出代工市場。不過辛斯納如今淡化風險，稱法律團隊往往要求揭露更多潛在風險，公司實際上仍專注於明年爭取大客戶，若下一世代製程僅供英特爾自用，投資規模過大，無法為股東帶來合理回報。