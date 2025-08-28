▲行政院通過職安法修法，增職場霸凌專章、提高職災雇主刑責。（圖／123RF）



記者陳家祥／台北報導

為強化勞工安全衛生保障，行政院會今（28日）通過勞動部擬具的《職業安全衛生法》部分條文修正草案，將函請立法院審議。本次修法一大亮點為增訂「職場霸凌防治」專章，明確職場霸凌定義；此外，也提高發生死亡職災或3人受傷職災時對雇主的刑責，若有死亡狀況發生，雇主最高將面臨新台幣150萬元罰金、刑期上限增至5年。

行政院長卓榮泰表示，《職業安全衛生法》是保障勞工安全健康的主要法律，本次修正是為因應國際發展趨勢、國內產業現況及社會期待，強化源頭防災、加強承攬管理、增訂職場霸凌防治規範及適度提高罰鍰上限額度等，有助督促事業單位落實職場防災責任、建構更友善的職場環境，展現政府維護勞工權益的決心與承諾。

勞動部表示，過去常見在工程興建階段，部分工程業主及營造廠商為獲取最大利潤而忽略工安投資，且層層轉包導致責任不明，風險多由下包廠商及勞工承擔。為此，本次修法從源頭要求一定規模以上之工程業主，於交付規劃、設計及施工時，應事前分析潛在危害，採取預防作為並編列安衛費用。

勞動部指出，若工程分別交付不同專業廠商施作，工程業主須指定其中一廠商負統合管理責任，同時，各級承攬人也應配合辦理承攬管理防災措施，並加重其安全管理責任。此外，也增列工作場所、設備出租(借)者之危害告知責任，以及明定特定機械操作人員、自營作業者等防災職責。

另外，本次修法另一重點為增訂「職場霸凌防治」專章，明確職場霸凌定義，即事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱或其他不當之言詞或行為，致其身心健康遭受危害。

同時，也要求事業單位應依其規模訂定不同的防治措施並公開揭示，強化內部申訴、調查及處理機制，與提供申訴人協助及保護措施，並應向主管機關通報，同時明定被申訴人為最高負責人時，勞工可向外部提起申訴的處理機制及相關罰則等。

而為有效遏止不法行為，勞動部說明，本次修法提高刑事罰刑期、罰金及行政罰鍰上限額度。以刑事責任來說，若發生死亡職災，雇主的刑期上限由3年提升至5年，罰金上限由30萬元提高為150萬元；發生3人受傷職災，刑期上限由1年增至3年，罰金上限也由18萬元提高至100萬元。

勞動部呼籲，事業單位務必將安全衛生視為核心價值並落實各項防護措施，這不僅是法定義務，更是企業永續經營之關鍵，勞動部將持續與各界攜手合作，共同為勞工打造一個更安全健康的職場環境。