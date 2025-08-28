為一般性補助款槓卓榮泰　蔣萬安：擴張解釋有「肉桶政治」疑慮

▲台北市長蔣萬安今赴行政院院會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

一般性補助款爭議持續延燒，台北市長蔣萬安槓上中央，今（28）日親自出席行政院會，質疑一般補助款重演「前瞻計畫特別預算」重綠輕藍，表示無法接受。蔣萬安傍晚透過臉書再指出，自己已提醒行政院院長卓榮泰，主計總處的擴張解釋不僅有「肉桶政治」的疑慮，更可能引起政治風暴；近期各部會陸續取消的補助，可能引發地方與中央對立的緊張關係。

蔣萬安說，今天到行政院會不只為臺北市，也為各地方政府發聲，當中央補助規則至今未公開、地方可能拿得比去年少，各縣市該如何量入為出、保障市民權益？地方政府總共該從中央拿到三筆錢：統籌分配款、一般性補助款與計劃型補助款。其中，一般性補助款受財劃法條文、以及修法理由都保障「只多不少」，長期以來都有公正公開的公式設算，所有縣市清楚會拿到多少；然而現在中央擴張解釋，一是可能讓部分縣市的一般性補助可能少於去年。

蔣萬安進一步指出，第二是中央取消公式、可以調整對各縣市的補助金額，這不就回到當初前瞻計畫特別預算時，外界批評重綠輕藍的作法嗎？不能接受行政院這種透過擴張解釋而很可能不公平分配的作法。蔣萬安也特別提醒卓院長，主計總處的擴張解釋不僅有「肉桶政治」的疑慮，更可能引起政治風暴；近期各部會陸續取消的補助，可能引發地方與中央對立的緊張關係。

蔣萬安提及，前幾年，前行政院長蘇貞昌風風火火的推動全臺「班班有冷氣」，當時的蘇貞昌明確講出「電費已納入一般性補助款，請學校及地方政府不用擔心。」怎麼會現在變成「你裝冷氣、我繳電費」？卓榮泰最後說「過去一年當中，各地方政府無論哪個黨派，重要的來跟行政院談，我們沒有一項不同意。」但是當面向卓榮泰請託維持學童鮮奶的政策時，對方卻是拒絕。

蔣萬安說，請行政院依照財劃法的條文，維持一般補助款的分配方式，不能取消公式、不能讓部分縣市一般性補助少於去年，雖然行政院會討論時間有限，但仍期待中央能聽見、正視地方的心聲，請卓榮泰三思。