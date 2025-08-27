「1工作」門檻低薪資優！過來人曝「獎金很驚人」　但一種人別來

▲一名飲料店店長透露，手搖飲店的工作薪水其實不低，但抗壓性較低的人可能不太能勝任。（示意圖，photoAC）

台灣手搖飲店隨處可見，各品牌競爭激烈，許多民眾見到門口張貼的徵才啟事，都十分好奇是否薪資真的如此高。對此，一位飲料店女店長在網上發文解答，坦言飲料店薪資待遇雖有所提升，入行門檻也不高，但工作起來真的沒想像中那麼輕鬆，強調這份工作不僅要手腳俐落，腦筋也要轉得快，否則根本應付不了尖峰時段的客人。

該名女店長在Dcard以「飲料店是個被小瞧的工作」為題發文，表示雖然很多人覺得飲料店是服務業，認為是基層工作，但說實話，光是基本薪資就高於其他行業。許多店家都將徵人啟事直接貼在門口，上面清楚標示薪資待遇，讓不少上門顧客都會驚訝詢問：「你們薪水真的這麼高嗎？」

這位店長透露，目前正職薪資大約是月薪3萬5，具體金額會依據排班時數而定，店長級別的薪資最高可領5萬5，加上季獎金後可能更高。然而，她也坦言飲料店的工作真的不是每個人都撐得下去，除了需長時間站立與較長的工時，還得應對各種難搞的客人，尤其是尖峰時段，店內更是忙到炸掉，如果抗壓性較低的人可能不太能勝任這份工作。

但她也列出飲料店工作的好處，認為優點真的不少。首先是能免費喝飲料，工作又容易上手，薪資優於一般餐飲業且環境較不油膩。此外，除了店長職位，一般員工沒有業績壓力，同事間的關係也較為單純，沒有激烈的競爭，最重要的是，離峰時間真的可以很悠閒。

貼文曝光後引發共鳴，同行網友現身說法，透露升上管理職後錢途無量，「我飲料店大主管，很晚入行，但現在一個人有20幾家店，每天睜開眼睛就一堆錢」、「我也是飲料業在職，我們的管理職店長和副店每個月都有業績獎金，旺季的時候大店店長的業績獎金很驚人」。

也有網友分享血淚經驗，認為飲料店薪資真的比較好，「超商上班5年經歷的人路過！ 超商白天班就連老鳥最高也不會超過3萬2喔」、「做過飲料店跟餐飲業，飲料店大勝」。

不少網友直言飲料店工作真的不輕鬆，紛紛點出辛酸面，「超難，曾經試過咖啡店、飲料店，一週就不行了」、「哪裡輕鬆？曾做過工讀，不論開早、煮茶備料、打掃那些啦，光是品項就多到靠北，颱風天不一定有放假，聚餐等等也不一定公休，根本全年無休」、「做過一年飲料店，早上開店真的很累人，不過我們店會發三節獎金跟開工紅包，我覺得待遇很不錯了」、「做飲料店要煮茶，聽說鍋子又大又重又很燙，大概是這工作危險的地方吧」。



