　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「1工作」門檻低薪資優！過來人曝「獎金很驚人」　但一種人別來

一名飲料店店長透露手搖飲店員雖然高薪，但要應對高壓的尖峰時段，與各種難搞的客人。（示意圖，photoAC）

▲一名飲料店店長透露，手搖飲店的工作薪水其實不低，但抗壓性較低的人可能不太能勝任。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

台灣手搖飲店隨處可見，各品牌競爭激烈，許多民眾見到門口張貼的徵才啟事，都十分好奇是否薪資真的如此高。對此，一位飲料店女店長在網上發文解答，坦言飲料店薪資待遇雖有所提升，入行門檻也不高，但工作起來真的沒想像中那麼輕鬆，強調這份工作不僅要手腳俐落，腦筋也要轉得快，否則根本應付不了尖峰時段的客人。

該名女店長在Dcard以「飲料店是個被小瞧的工作」為題發文，表示雖然很多人覺得飲料店是服務業，認為是基層工作，但說實話，光是基本薪資就高於其他行業。許多店家都將徵人啟事直接貼在門口，上面清楚標示薪資待遇，讓不少上門顧客都會驚訝詢問：「你們薪水真的這麼高嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這位店長透露，目前正職薪資大約是月薪3萬5，具體金額會依據排班時數而定，店長級別的薪資最高可領5萬5，加上季獎金後可能更高。然而，她也坦言飲料店的工作真的不是每個人都撐得下去，除了需長時間站立與較長的工時，還得應對各種難搞的客人，尤其是尖峰時段，店內更是忙到炸掉，如果抗壓性較低的人可能不太能勝任這份工作

但她也列出飲料店工作的好處，認為優點真的不少。首先是能免費喝飲料，工作又容易上手，薪資優於一般餐飲業且環境較不油膩。此外，除了店長職位，一般員工沒有業績壓力，同事間的關係也較為單純，沒有激烈的競爭，最重要的是，離峰時間真的可以很悠閒。

貼文曝光後引發共鳴，同行網友現身說法，透露升上管理職後錢途無量，「我飲料店大主管，很晚入行，但現在一個人有20幾家店，每天睜開眼睛就一堆錢」、「我也是飲料業在職，我們的管理職店長和副店每個月都有業績獎金，旺季的時候大店店長的業績獎金很驚人」。

也有網友分享血淚經驗，認為飲料店薪資真的比較好，「超商上班5年經歷的人路過！ 超商白天班就連老鳥最高也不會超過3萬2喔」、「做過飲料店跟餐飲業，飲料店大勝」。

不少網友直言飲料店工作真的不輕鬆，紛紛點出辛酸面，「超難，曾經試過咖啡店、飲料店，一週就不行了」、「哪裡輕鬆？曾做過工讀，不論開早、煮茶備料、打掃那些啦，光是品項就多到靠北，颱風天不一定有放假，聚餐等等也不一定公休，根本全年無休」、「做過一年飲料店，早上開店真的很累人，不過我們店會發三節獎金跟開工紅包，我覺得待遇很不錯了」、「做飲料店要煮茶，聽說鍋子又大又重又很燙，大概是這工作危險的地方吧」。


更多鏡週刊報導
客人點波霸讓店員不滿嗆「不尊重」　網傻眼：點綠茶是不是也是侮辱人？
打烊前「免費加料」送客人賣剩珍珠　他1個月後吞負評被老闆罵慘
買手搖飲三字常念錯！店員菜單標「注音」救援　網提搞笑經驗
台南三寶媽偷吃游泳教練　綠帽尪搜鹹濕對話怒告小王慘吞敗訴
嘉義男尿急路邊解放　接高清罰單還「特寫放大」網酸：好貴一泡尿

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被逮「現役AV女優」花名曝！二度來台賣淫
比竹北羅浮宮還威！吊車大王新總部「內裝全鑲金」
日薪1800徵臨演「人肉榨汁」　業者證實：11房間被訂走
快訊／大雷雨轟4縣市　國家警報響
蔡阿嘎「在雪梨賭輸賭光」！損失金額曝
柯建銘遭猛轟！前綠委嘆「悲哀，我的黨」：為何之前不出聲
快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝
王祖賢全黑勁裝翹腳吃冰　霸氣外露私照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵「教師節連假車票」售出6.6萬張　花東長途自強號還有位

快訊／大雷雨轟4縣市　國家警報響

快訊／大雷雨炸台中彰化「防冰雹」　警戒範圍曝

LINE「單一個字」也能搜尋了　破解大絕曝光！網驚：2025最大發現

北市最危險路口「公館圓環」9月要拆了　改正交路口

小孩喝奶粉「等於喝2大瓶可樂」糖分過高？　婦科醫怒：胡說八道

傳莊人祥升任衛福部常務次長　羅一鈞接疾管署長呼聲高

快訊／8縣市大雨特報　下到晚上

「1工作」門檻低薪資優！過來人曝「獎金很驚人」　但一種人別來

網傳七夕「最陰鬼日」專家打臉　曝5大禁忌：可求婚別嘿咻

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

台鐵「教師節連假車票」售出6.6萬張　花東長途自強號還有位

快訊／大雷雨轟4縣市　國家警報響

快訊／大雷雨炸台中彰化「防冰雹」　警戒範圍曝

LINE「單一個字」也能搜尋了　破解大絕曝光！網驚：2025最大發現

北市最危險路口「公館圓環」9月要拆了　改正交路口

小孩喝奶粉「等於喝2大瓶可樂」糖分過高？　婦科醫怒：胡說八道

傳莊人祥升任衛福部常務次長　羅一鈞接疾管署長呼聲高

快訊／8縣市大雨特報　下到晚上

「1工作」門檻低薪資優！過來人曝「獎金很驚人」　但一種人別來

網傳七夕「最陰鬼日」專家打臉　曝5大禁忌：可求婚別嘿咻

大谷終於敲安、克蕭奪第9勝　道奇6比3擊退紅人！魔術數字降至28

快訊／台股漲214點刷史上最高收盤24519　台積電漲15元至1190

小英男孩、藍大咖女婿是冰山一角　時力：綠能蟑螂跨藍綠共犯結構

16位閣員異動！呼應國人期待　卓榮泰領軍AI行動內閣2.0登場

林志玲「媽媽很難蔡依林標準時間就寢」！33字掀共鳴 1食補急救

寶獅「小改款308掀背／旅行車」發表！內外升級、導入台灣評估中

被逮「現役AV女優」花名曝！趁拍片空檔二度來台　2萬不是隨便喊

馬林魚新秀24場敲10二壘安、3三壘安、4轟　追平傳奇球星狄馬喬

印度醫院驚悚一幕！　流浪狗叼「嬰兒斷頭」遊蕩

臺北音樂博覽會明起跑！　「2超大咖天后」宣告驚喜現身

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

生活熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

可能有雙颱！　最新預測曝

餐廳公告「未持台灣身分證勿進」　大票看傻

「最懂事女友」突被噴臉嚇到嬌瞋　影片全都錄

男友「15分鐘→超持久」她崩潰！妹子們共鳴

下個颱風會去哪？日本預測下周恐遭襲

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

3縣市大雨特報　午後全台變天時間曝

政大新生住宿超破敗崩潰　校方回應

快訊／8縣市大雨特報　下到晚上

486先生曝理科太太「1關鍵」傷透粉絲跌神壇

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

「約蔡依林睡1個小時碰面」萬人笑噴：懂的人就懂

iPhone「儲存空間不足」有解！3C達人曝9招

更多熱門

相關新聞

王祖賢全黑勁裝翹腳吃冰　網讚帥

王祖賢全黑勁裝翹腳吃冰　網讚帥

58歲「永遠的小倩」王祖賢息影後到加拿大潛心修佛，經常被當地影迷捕獲，每一次「下凡」都掀起話題。近日她換下平常的禪意、脫俗打扮，改以一身黑色勁裝現身，翹腳吃冰淇淋，霸氣全露，讓網友們看了驚呼「太帥啦」。

吊車大王新總部「內裝全鑲金」　網喊：缺員工嗎

吊車大王新總部「內裝全鑲金」　網喊：缺員工嗎

超商貨架滿是「1肉品」　她不解：以前不流行

超商貨架滿是「1肉品」　她不解：以前不流行

新堀江街頭驚見「土虱活跳跳」　網笑：在地美食

新堀江街頭驚見「土虱活跳跳」　網笑：在地美食

孫安佐「性暗示網美」被爆私訊截圖！

孫安佐「性暗示網美」被爆私訊截圖！

關鍵字：

Dcard手搖飲薪資鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

薔薔宣布開除元老員工

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

即／邱瓈寬再捲豪門遺產官司　被控侵吞閨蜜31億

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

可能有雙颱！　最新預測曝

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面