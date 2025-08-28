　
開履歷封鎖公司！HR突傳「關起來」他怕爆　過來人讚：人很好

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多人在職場上會開著履歷，又擔心尋找新機會時被公司發現。就有網友分享，自己同事明明已經在人力網封鎖公司，卻還是收到人資的提醒訊息：「XXX，104關起來好嗎？我怕你被別人看到。」讓他驚覺「封鎖其實根本沒用」，直呼這種情況實在可怕，也掀起熱議。

原PO在Dcard發文指出，他的同事最近遇到一件怪事，「他在104已經封鎖我們公司，但卻收到HR訊息如下：XXX，104關起來好嗎？我怕你被別人看到。」他不禁質疑，「這樣是否表示，封鎖自己公司，實際上並沒有真正的封鎖，還是會被抓到在騎驢找馬？HR這樣的行為是不是也有點可怕？」

留言區不少人直言，「公司還有別的子公司，所以封鎖沒用」、「之前用過後台，封鎖後還是能看到，只是撈不到完整資料」、「只要你的履歷有放公司名稱，HR用關鍵字一樣能找到你」、「人資人脈很廣，會互相通知誰在找工作。」

也有網友表示，「其實無法理解為什麼要這樣欸，人來來去去不都正常嗎」、「HR人很好好嗎，他的提醒表示目前就他剛好看到，如果被老主管或是老闆的眼線、大家的公敵的人看到就慘了」、「開著不是很正常嗎？我們公司其他單位看到履歷來問我，有沒有興趣內轉過去。」

