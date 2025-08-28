幫搶到「TWICE演唱會門票」她卻想退了！網支持：真心想去不會計較

▲TWICE將來台開演唱會。（圖／理想國提供）

網搜小組／曾筠淇報導

幫同事搶到演唱會門票，結果對方卻不願付服務費！一名女網友發文表示，因為同事是TWICE的粉絲，所以請她一起搶票，結果她後來雖然順利買到，但卻因服務費而鬧得不愉快，讓她一度想退票。貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「好心幫忙買TWICE門票的下場」為標題發文，提到自己只是TWICE的路人粉，沒有到超級喜歡，但她有個關係蠻好的同事很喜歡TWICE，所以兩人便相約要看演唱會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於同事的經濟能力有限，所以兩人搶的是1800元的票。原PO透露，兩人當時準時上線搶票，但最後只有她順利買到票，而後，同事就催她趕快付錢，她則因為沒特別注意，結帳後才發現兩張票還需額外支付200元的服務費。

▲TWICE人氣高。（圖／翻攝自Instagram／twicetagram）

原PO表示，照理來說，一人應該要多出100元的服務費，但同事卻哭窮，堅持付1800元，只因為自己沒有多餘的預算。如今同事不斷吵著不付服務費，就讓原PO相當不滿，更萌生退票念頭，想把門票讓給其他粉絲。

貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「我朋友如果幫我搶到，手續費我全出都沒問題，1800元我直接請他看，搶到票根本是大恩人」、「他好誇張，一天存20元下來，五天不就有100元了？就是想凹人」、「沒錢看什麼演唱會」、「我覺得都等10年了，要知道這兩天的粉絲們求票都來不及了，真心想去的粉絲不會連那100元都計較，如果原PO沒有要去的話直接退票好了，手續費當作看清同事的代價。不是出不起這100元，而是她根本在濫用你的愛心，真的不可取」。