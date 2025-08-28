　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白提4.2億媒宣費全砍！鍾佳濱提1問題　朝野無共識明將再協商

▲韓國瑜28日召集朝野黨團協商「114年度中央政府總預算追加預算案」相關事宜。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇晏男／台北報導

立法院目前規劃明院會處理「114年度中央政府總預算追加預算案」，遂朝野黨團今（28日）晚間協商相關事宜。有關4億2906萬6千元媒宣費部分，藍白認為需全數刪除，但民進黨立委鍾佳濱提到當中1億228萬4000元屬於外交部對國際宣傳，盼准予酌刪5000萬元。討論期間，國民黨立委王鴻薇質疑經費是否真用在國外媒體上；立法院長韓國瑜眼見朝野仍無共識，裁示先予以保留，外交部明天上午9時半把相關委託國外媒體或頻道的資料送到院長室，他上午10時多再做最後一次黨團協商。

韓國瑜28日晚間8時召集朝野黨團研商「114年度中央政府總預算追加預算案」相關事宜，府院及各部會皆派員列席。針對藍委王鴻薇、賴士葆及民眾黨團各自提的「媒體政策及業務宣傳經費（下稱媒宣費）4億2906萬6千元，全數減列」案，民進黨團幹事長吳思瑤說，例如每黨委員都要求打詐要到位，就是要透過媒宣費執行宣傳來告訴民眾，這是人民知道掌握政府政策重要預算，不要再次擁有「撥亂反正」時候，還要對政府預算造成二次傷害。

但王鴻薇不滿吳思瑤「撥亂反正」說法，表達「完全抗議及不接受」。王鴻薇說，媒宣費要刪除的理由充分，執行是到今年年底，所以算起來1個月要花逾1億來宣傳，但看不出現在有什麼重大政務或突發事件，短短4個月為何要多花1億；另政府是否有改善媒宣費過度集中特定媒體，像就安基金連續3年過度集中《三立》、《民視》、《年代》，但問題沒有改善，在這情況下，現在要追加預算大可不必，予以全數刪除。

民眾黨團總召黃國昌表示，針對媒宣費相信台灣公民心裡有一把尺，如果去年刪除時候，台灣人心裡想法是認為這些媒宣費很重要，民進黨這麼多重要、優秀政績媒這些費用好好宣導，台灣人都不知道，那被制裁的會是在野黨嗎？打開天窗說亮話，哪個民主國家政府花這麼大把納稅錢去養特定媒體？過去多次開記者會得到回應都是查無不法，這種惡劣政媒關係，需要被嚴肅被矯正，因此黨團提案要追回來的媒宣費，全數刪除。

不過鍾佳濱指出，他要特別請命，當中有1億228萬4000元屬於外交部對國際宣傳，最主要是有高達4000萬以上，是國慶煙火、跨年煙火對國際轉播，承攬的平台都是國際文宣網站，看是否針對外交部1億228萬4000元，准予酌刪5000萬元，等於5228萬4000元保留給外交部，進行跨年對國際宣傳，這是中華民國共同跨年對外宣傳。

韓國瑜聽聞後，詢問是否其他都刪除，但民進黨團表達不同意。而王鴻薇更質疑，外交部保留跨年煙火的衛星轉播授權，那麼是授權給誰轉播、轉播費多少？國內還國外媒體？國慶文宣影片準備多少錢？不要魚目混珠。

外交部次長吳志中回應，101跨年煙火轉播是其中之一，很大一包也是對於國慶，另還有包含對國際組織要推案，所以很多國際影片及國家軟實力數位推廣計畫全都在這5000萬裡面。另有外交部官員進一步指出，有800萬元「數位台灣軟實力」，這部分給外館、當地、駐地網紅或數位媒體合作，所以合作對象是外館，還有1500萬是給國家地理頻道，這是跨國知名頻道，共2300萬。

對於韓國瑜追問剩下2700萬，外交部官員說，媒宣費包含非常多項目，其中330萬針對6大文宣網站，這些網站是透過推撥讓國際社會更了解我國，是文宣網站，包含政府英文入口網站、所有外館聯合網站、新南向網站等，還有製播、國組推案影片及軟實力影片，原先編列780萬，加上400萬推撥費，共1180萬；還有200萬是給邦交國在國慶期間刊登國慶廣告跟國慶特刊、駐地800萬、另煙火60萬，加起來超過4000萬元。

但眼見朝野對媒宣費仍有諸多意見，韓國瑜裁示，明天上午9時半，請外交部把委員所重視相關委託國外媒體或頻道的資料，送到院長室，一、二、三案（指媒宣費案）先保留，他上午10時多再做最後一次黨團協商。

08/27 全台詐欺最新數據

