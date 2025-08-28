　
政治

我國友邦馬紹爾前總統辭世　任內曾積極為台灣國際參與發聲

▲▼2014年11月27日，時任馬紹爾群島共和國總統羅亞克（Christopher Loeak）拜訪我國時任總統馬英九。（圖／總統府提供）

▲2014年11月27日，時任馬紹爾群島共和國總統羅亞克（Christopher Loeak）拜訪我國時任總統馬英九。（資料照／總統府提供）

記者詹詠淇／台北報導

我國太平洋友邦馬紹爾群島共和國大酋長暨前總統羅亞克（Christopher Loeak）於本（8）月8日在美國檀香山辭世，享壽72歲。外交部長林佳龍對馬國前總統羅亞克辭世表達深切哀悼，並代表我國政府及人民致函故前總統羅亞克遺孀，轉達我國誠摯慰問之意。

羅亞克8日在美國檀香山辭世，享壽72歲，其靈柩已於28日運抵馬國首都馬久羅（Majuro），舉行公開追思，供馬國民眾瞻仰遺容，並預定於近日安葬。

外交部長林佳龍對羅亞克辭世表達深切哀悼，並代表我國政府及人民致函故前總統羅亞克遺孀，轉達我國誠摯慰問之意。

外交部表示，羅亞克過去在任內積極為我國際參與發聲，並曾多次來台訪問，與我國情誼深厚友好，是我國在馬國政界的堅實友人。

▼駐斐濟臺北商務辦事處代表周進發28日前往馬紹爾群島駐斐濟大使館弔唁馬國前總統羅亞克辭世，表達我國政府與人民的深切哀悼與誠摯慰問，並與馬國人民一同緬懷羅亞克的卓越貢獻。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in Fiji）

▲▼2025年8月28日駐斐濟臺北商務辦事處周進發代表前往馬紹爾群島駐斐濟大使館弔唁馬國前總統羅亞克辭世，表達我國政府與人民的深切哀悼與誠摯慰問，並與馬國人民一同緬懷羅亞克的卓越貢獻。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in Fiji）

 
08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

直擊全球最大電梯廠　年出貨10萬台「抵全台10年總量」
曹興誠輸棋沒捐1500萬？告翁曉玲「求償4000萬」…一審慘
老字號甜不辣老闆猝逝　靈堂重現攤位景象惹哭網
快訊／陳歐珀續押禁見！
快訊／媽媽餵道歉了！
浴室常見1物超髒！醫警告「細菌黴菌全抹身上」　恐引致命感染
超思蛋案「1女獨力詐走6085萬」　農業高官全脫身

關鍵字：

馬紹爾外交部林佳龍羅亞克

