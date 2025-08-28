我國友邦馬紹爾前總統辭世　任內曾積極為台灣國際參與發聲

▲2014年11月27日，時任馬紹爾群島共和國總統羅亞克（Christopher Loeak）拜訪我國時任總統馬英九。（資料照／總統府提供）

記者詹詠淇／台北報導

我國太平洋友邦馬紹爾群島共和國大酋長暨前總統羅亞克（Christopher Loeak）於本（8）月8日在美國檀香山辭世，享壽72歲。外交部長林佳龍對馬國前總統羅亞克辭世表達深切哀悼，並代表我國政府及人民致函故前總統羅亞克遺孀，轉達我國誠摯慰問之意。

羅亞克8日在美國檀香山辭世，享壽72歲，其靈柩已於28日運抵馬國首都馬久羅（Majuro），舉行公開追思，供馬國民眾瞻仰遺容，並預定於近日安葬。

外交部表示，羅亞克過去在任內積極為我國際參與發聲，並曾多次來台訪問，與我國情誼深厚友好，是我國在馬國政界的堅實友人。

▼駐斐濟臺北商務辦事處代表周進發28日前往馬紹爾群島駐斐濟大使館弔唁馬國前總統羅亞克辭世，表達我國政府與人民的深切哀悼與誠摯慰問，並與馬國人民一同緬懷羅亞克的卓越貢獻。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in Fiji）