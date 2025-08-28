　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南非外長稱台灣代表處全球均設商業市　外交部嚴正駁斥：悖離現實

▲▼南非強行把我外交部「南非台北代表處」更名為「台北商務辦事處」，並限期在3月底前遷出首都普利托里亞（Pretoria）至約翰尼斯堡（Johannesburg）。（圖／翻攝Google地圖、南非外交部官網）

▲南非強行把我外交部「南非台北代表處」更名為「台北商務辦事處」。（圖／翻攝Google地圖、南非外交部官網）

記者詹詠淇／台北報導

南非外長Ronald Lamola誆稱我國在全球各地代表處均設於商業城市，意圖合理化斐國政府逕發布公告將我國駐南非代表處更名降級為「台北商務辦事處」及遷移至約翰尼斯堡符合南非認知之國際規範。對此，外交部今（28日）嚴正駁斥，斐外長說法不僅悖離現實，更凸顯南非對國際現狀的認知嚴重不足與誤解。我國駐南非代表處目前仍在南非首府普利托利亞維持正常運作，並持續提供國人包括當地台商與僑民必要的服務。

南非外交部長Ronald Lamola本（8）月27日在記者會中誆稱，我國在各國代表機構均設在商業城市，即使在美國華府也無我國代表處存在，故其片面迫我國遷處之舉乃符合聯合國規章及《維也納公約》的全球現象，意圖藉此合理化斐方單方面毀棄1997年台斐雙邊協議，將我國代表處降級更名為「台北商務辦事處」(Taipei Commercial Office）及迫我國遷處的錯誤舉措。

對此，外交部嚴正駁斥，斐外長說法不僅悖離現實，更凸顯南非對國際現狀的認知嚴重不足與誤解。

外交部指出，我國在全球各國設立代表機構時均依據國際慣例與駐在國雙邊協議設立於首都。以美國為例，除在華府設有駐美國代表處外，更為推動地方交流，在全美各地設有12個辦事處。外交部強烈要求南非外長正視台灣與各國的互動實踐，停止散布錯假訊息誤導國際社會，並回歸理性與現實，與我方展開「對等及尊嚴」協商。

外交部指出，我國駐南非代表處目前仍在南非首府普利托利亞維持正常運作，並持續提供國人包括當地台商與僑民必要的服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／狄鶯怒發聲！　孫鵬也宣布要提告
櫻花妹「內衣外穿」逛迪士尼炎上！　遊樂園公司說重話
又有熱帶低壓生成！　最新路徑曝
獨／美光后科廠「酸排管爆炸」氣體外洩　員工狂吐急脫上衣清洗
「媽媽餵」揚言告網友！律師曝「不聽勸」前例：一級炸裂了
比賽大落後！陳晨威舉毛巾應援啦啦隊女友　古久保：要避免

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政院通過AI基本法　補助獎勵吸業者研發應用

我國友邦馬紹爾前總統辭世　任內曾積極為台灣國際參與發聲

林佳龍低調率團訪菲　涉外官員：展現台灣嵌入美日印太戰略框架企圖

民調「國民黨好感度第一」　朱立倫致謝：4年間6大改革逐步達成

民進黨逼宮柯建銘！張博洋開全台議員第1槍：急流勇退才可貴

為一般性補助款槓卓榮泰　蔣萬安：擴張解釋有「肉桶政治」疑慮

南非外長稱台灣代表處全球均設商業市　外交部嚴正駁斥：悖離現實

他爆2024侯友宜、郭台銘早談好　近侯人士駁斥：此時刷存在感幹嘛？

細數柯建銘40年戰功　Cheap示警：逼宮手段粗暴不怕有大場面？

超思進口雞蛋案偵結「陳吉仲安全下莊」　黃國昌轟可笑：黨證無敵

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

行政院通過AI基本法　補助獎勵吸業者研發應用

我國友邦馬紹爾前總統辭世　任內曾積極為台灣國際參與發聲

林佳龍低調率團訪菲　涉外官員：展現台灣嵌入美日印太戰略框架企圖

民調「國民黨好感度第一」　朱立倫致謝：4年間6大改革逐步達成

民進黨逼宮柯建銘！張博洋開全台議員第1槍：急流勇退才可貴

為一般性補助款槓卓榮泰　蔣萬安：擴張解釋有「肉桶政治」疑慮

南非外長稱台灣代表處全球均設商業市　外交部嚴正駁斥：悖離現實

他爆2024侯友宜、郭台銘早談好　近侯人士駁斥：此時刷存在感幹嘛？

細數柯建銘40年戰功　Cheap示警：逼宮手段粗暴不怕有大場面？

超思進口雞蛋案偵結「陳吉仲安全下莊」　黃國昌轟可笑：黨證無敵

檸檬阿翔參觀「人面獅身像」 一秒到埃及！

布袋海巡攜手空軍海空演練　提升海上搜救效能

行政院通過AI基本法　補助獎勵吸業者研發應用

Marz23和Faye詹雯婷竟有驚人巧合　他嚇到「不知怎麼解釋一切」

獨／仁武死亡車禍警讓民間業者運遺體　督察室認有疏失將追究責任

11歲女童生下嬰兒！繼父喊「不知她懷孕」　DNA一驗99.9%吻合

爛尾樓連爆！內政部預告「3點修法」　揭露房市真實狀況

孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」　狄鶯暴怒…他發聲明提告

我國友邦馬紹爾前總統辭世　任內曾積極為台灣國際參與發聲

石崇良允諾「明年健保費不漲」　將討論補充保費調整空間

【奪命水泥塊】高雄騎士輾過石塊！「機車彈起」噴飛亡

政治熱門新聞

連署逼宮柯建銘　王世堅簽了

劍指柯建銘？徐國勇召開跨派系會議　發動連署改選黨團幹部

美麗島民調／賴清德不滿意度破六成！　滿意度31%再創新低　

民進黨務主管也大改組　賴清德宣布4新人事

逼宮萬年總召？賴清德表態「黨團應做必要改選」　柯建銘發聲了

美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免負最大責任

大爆2024侯友宜、郭台銘秘辛　他嘆朱立倫很為難

北市又爆虐童案！幼兒園師掐幼童脖子狠摔　多位家長淚崩控市府包庇

17綠議員拋5倡議：請賴清德正視民進黨危機

綠營跨派系會議傳達「賴清德意志」　擬請潘孟安勸退柯建銘

「萬年總召」柯建銘該卸任？　賴清德明確表態：黨團應做必要改選

林岱樺不退高雄初選　籲賴清德把朱立倫黃國昌當朋友

張安樂稱廟宇成和平區！南鯤鯓、鹿耳門打臉

不甩公聽會民眾全反對！北市府堅持拆公館圓環　綠白議員全氣炸

更多熱門

相關新聞

曝11億追加預算用途　外交部：拓邦協商總要跟對方講口袋條件

曝11億追加預算用途　外交部：拓邦協商總要跟對方講口袋條件

行政院日前提「114年度中央政府總預算追加預算案」，其中編列11億元用在鞏固及擴展邦交、加速推動各項外交工作。外交部政務次長吳志中今（28日）答詢表示，拓邦要跟對方協商時，「我總要跟對方講口袋有些條件跟他協商」，所以這是主要用途；另外吳也提到，增加11億元中有2億元用在外交人員健保、1億元是外館租金。

英保守黨前黨魁：民主國家應團結正視中國威脅

英保守黨前黨魁：民主國家應團結正視中國威脅

重申中國從未統治過台灣　林佳龍：他們在寫小說

重申中國從未統治過台灣　林佳龍：他們在寫小說

吐瓦魯國會議長率團訪台　將晉見賴清德

吐瓦魯國會議長率團訪台　將晉見賴清德

日本籲各國不參加九三閱兵 陸：應以誠實態度正視和反省侵略歷史

日本籲各國不參加九三閱兵 陸：應以誠實態度正視和反省侵略歷史

關鍵字：

南非外交部

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面