政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「柯總召最近很辛苦」黃國昌也送暖　韓國瑜驚：哇！心中一股暖流

▲韓國瑜28日下午主持朝野黨團協商。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇晏男／台北報導

立法院今（28日）進行朝野黨團協商，討論「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」。處理到民眾黨團針對經濟部電力系統編列102億元提案凍結10％，一個月內提出專案報告，並經同意始得動支案時，民眾黨團總召黃國昌表示，柯總召最近很辛苦，總是要給他一點溫暖，難得看他這麼慈眉善目、理性討論問題，因此同意民進黨團總召柯建銘提議，改交書面報告即可動支。立法院長韓國瑜聽聞後笑著說，「哇！這個是很大的變化」，聽完柯總召、黃總召，心中一股暖流。

韓國瑜28日下午1時召集朝野黨團，研商「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」相關事宜。針對NCC編列2.95億元辦理受災電信系統及有線廣播電視系統重建補助，民眾黨團提案凍結30％，3個月內提出書面報告並經同意後始得動支案，黃國昌說， 三大電信系統及有線廣播電視系統是現金流很高的行業，依照契約業務跟客戶收錢，若修復費是用納稅錢在補，是哪門子道理？ 半毛都沒刪，只凍30％，所以要求拿報告看合不合理。

民進黨團幹事長吳思瑤說，凍3成會否對災區重建，災民享受電信系統服務會否受影響，NCC有進一步釐清必要。NCC主秘黃文哲表示，目前復原都在進行中，特別是南部有些區域的鐵塔倒了，目前都是電信公司派基地台去補隙，不太能因應長期需要，而另在鄉下的遠傳、台哥大電纜掛在台電電桿設施，需要盡快因應各式狀況雇用工人或購買器材來加速復原，所以擔心加上「並經同意後始得動支」會影響救災效率。

但國民黨團書記長王鴻薇則提到，該筆預算執行到2027年12月底。而柯建銘說，他可以同意監督，但他在乎的是什麼時候開始執行，下會期開議時間可能是9月19日，若再由召委開會，送書面來也有一個月的延遲，所以他認為提早執行比較重要。

對於無法達成共識，韓國瑜向想再發言的黃國昌說，除非跟剛才發言不一樣，那麼本案送院會處理。柯建銘回應，送院會處理表決還是輸，倒不如照案通過。最後韓國瑜宣告照民眾黨團提案通過。

▲柯建銘28日下午出席黨團協商 。（圖／記者黃克翔攝）

接著，處理民眾黨團針對經濟部電力系統編列102億元提凍結10％，於一個月內提出專案報告，並經同意始得動支案。經濟部提議，希望專報改成書面報告；黃國昌也說，提書面報告經同意始得動支，「我可以接受」。

台電總經理王耀庭解釋，執行實務過程中一定是先知到有多少預算，再規劃、設計，全台災區有多少線路要下地，若經費有10％未定，當要規劃、設計時，哪幾個地方要暫時保留，哪些先做處理，處理之後，又牽涉到規劃設計時，因為電桿下地牽涉到地方溝通，等於沒先做好，對後面執行是有困難，所以他要爭取的時間，若不確定性降低就對後續工作處理有幫助，希望能早點加速處理。

黃國昌表示，總經理的說明就知道規劃還沒規劃，102億是後面執行的錢吧，政府每年都有電網計畫，所以他對台電現在編這個錢有困惑，但理解災區居民需求，所以他一塊錢都沒有刪。但台電編102億元要做什麼，他在預算書中都看不到，所以他懷疑還沒規劃，如果台電總經理在這承諾102億元從設計到執行完畢今年底完成，切結書簽出來，「我連10％都不動，做的到嗎？」

王耀庭指出，台電有初步規劃，全部分為初步規劃、細部規劃跟細部設計，一步步做，初步規劃盤點出來有310公里要做，遠超預算，所以要再去刪減部分工程；至於怎麼刪，必須以全台來看該刪什麼。王也指出，此次編的預算跟每年執行預算不同的是，台電看到颱風山陀兒跟丹娜絲，西部沿海地區因颱風受災，以往都是東部過來，現在都是台灣海峽上來，所以台電判斷機率會因氣候變遷越來越高，逼著台電在西部沿海防範要盡速辦理，這是新型態產生的新業務，所以要審慎妥善運用預算來執行。

柯建銘表示，工程當然有規劃跟設計再施工，大家很清楚，台電絕非外行。柯建銘也說，黃總召是否「經同意」就不必了，照台電SOP去處理就好，因為電網比較特別，讓台電能很安心處理，這地方是否不要經同意

黃國昌回應，「我節省時間，柯總召最近很辛苦，總是要給他一點溫暖，難得看到他這麼慈眉善目、理性討論問題」，剛柯這樣講，他同意刪掉，交書面報告來。韓國瑜聽聞後笑著說，「哇！這個是很大的變化」，聽完柯總召、黃總召，心中一股暖流；韓宣告，專案改成書面。

