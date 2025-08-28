　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍低調率團訪菲　涉外官員：展現台灣嵌入美日印太戰略框架企圖

▲▼外交部長林佳龍 聯訪 立法院外交及國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

在菲律賓與中國在南海屢爆衝突，區域情勢持續緊張之際，菲國媒體披露，外交部長林佳龍近日率領台灣產業代表團低調訪問菲律賓，推動「榮邦計畫」中「台菲經濟走廊」合作布局，儘管行程遭遇中方抗議和阻撓，但涉外官員強調，在菲中關係蒙塵的時刻，台美共組經貿團訪菲，不僅是凸顯台菲互動升溫，也展現台灣嵌入美日印太戰略框架的企圖。

對於媒體報導林佳龍正訪問菲律賓，菲國外交部長拉薩羅（Maria Theresa Lazaro）並未證實，但強調「菲國人民與台灣人民間有著長期的聯繫，並持續從中受益」。同時，菲國參議員杜爾福（Erwin Tulfo）指出，中國騷擾菲律賓海巡、海軍及漁民，未給予菲律賓相對的尊重，呼籲菲國外交部重新檢視「一中政策」立場。

涉外官員指出，今年適逢菲中建交50週年，但菲國政府對相關活動卻刻意低調，並未大肆慶祝，反襯出菲中關係因南海爭端而蒙上陰影。不僅從菲中互動隱約可見官方關係「質變」跡象，根據菲國民調機構OCTA Research近期公布的民意調查，高達85%菲律賓民眾表示不信任中國、74%民眾直指中國是菲律賓的最大威脅，而主因正是中國在南海具侵略性的行為。

該官員表示，相較中國屢屢破壞以規則為基礎的國際秩序，台菲雙邊互動在善意堆疊下持續加溫，菲律賓政府今年4月公告放寬對台官方交流限制，並於今年7月起對台灣護照旅客開放14天免簽；今年5月立委也意外揭露財政部長莊翠雲曾赴菲低調簽署《避免雙重課稅協定》（ADTA），奠定深化合作的制度基礎。

他說明，此次訪菲的台灣產業考察團，是為推動「榮邦計畫」下「台菲經濟走廊」的合作，並實踐台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」精神，由國經協會和美台商會（USTBC）共同組團，並集結電電公會、SEMI國際半導體產業協會及全國創新創業總會等公協會代表參與，邀請包括資通訊、智慧農業、港口設施、半導體、能源、物流、智慧製造與觀光等產業代表，共同訪問菲律賓蘇比克灣、新克拉克市、馬尼拉等地，全方位評估菲律賓的投資與合作契機。

官員指出，台灣是菲律賓前十大貿易夥伴，此次產業考察團獲菲國政府高度重視，行程特別走訪「呂宋經濟走廊」重點地帶，並拜會菲國基地轉換暨發展署（BCDA），展現台灣積極透過「台菲經濟走廊」對接美日菲「呂宋經濟走廊」計畫，融入美日印太戰略框架及供應鏈的布局。在林佳龍力推下，行政院經濟外交工作小組去年已成立「台菲專案小組」，統整各部會資源共同協調對菲政策，除推進ADTA外，也著手推動「大南方新矽谷」連結菲律賓北呂宋島，強化台菲在港務、航運、新能源及半導體產業的合作鏈結。

官員認為，台菲經濟結構高度互補，拜登政府時期已將菲律賓納入美國《晶片法案》（CHIPS Act）中國際技術安全與創新（ITSI）基金的夥伴國家之一，林佳龍期待藉「經濟外交」深化台菲在半導體、AI、智慧農業及新能源領域的合作，發揮台灣在半導體和智慧製造的技術優勢及菲律賓的人才與勞動力資源，強化彼此的供應鏈安全與區域經濟韌性，共同支撐「非紅供應鏈」，並在民主同盟的架構下抵禦中國在區域內的擴張意圖。

官員也提到，台灣與菲律賓同屬第一島鏈，兩國在經貿、科技或民間交流互動熱絡，林佳龍上任後積極推動台菲關係進展，更在外交部大廳增設菲律賓等印太友盟國家國旗，盼在既有12個邦交國基礎上，進一步納入G7、第一島鏈與印太區域國家，建構「總合外交雙12」的戰略新圖像。近年來，包括總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr., PBBM）、前外長馬納羅（Enrique A. Manalo）等菲國政府高層官員，亦多次在國際場合重申對台海和平穩定的重視及支持，凸顯台菲「同盟外交」的重要性。

官員表示，早有預期中國將對此行進行干擾和抗議，或透過親中人士刻意曝光林佳龍低調訪問的行程，藉此對菲律賓政府施壓。然而，此次由台美共同組團訪菲推動「第三地合作」契機，不僅是台菲經貿合作的重要里程碑，也象徵台灣拓展外交空間、深化與菲律賓戰略夥伴關係的重大突破。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／狄鶯怒發聲！　孫鵬也宣布要提告
櫻花妹「內衣外穿」逛迪士尼炎上！　遊樂園公司說重話
又有熱帶低壓生成！　最新路徑曝
獨／美光后科廠「酸排管爆炸」氣體外洩　員工狂吐急脫上衣清洗
「媽媽餵」揚言告網友！律師曝「不聽勸」前例：一級炸裂了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政院通過AI基本法　補助獎勵吸業者研發應用

我國友邦馬紹爾前總統辭世　任內曾積極為台灣國際參與發聲

林佳龍低調率團訪菲　涉外官員：展現台灣嵌入美日印太戰略框架企圖

民調「國民黨好感度第一」　朱立倫致謝：4年間6大改革逐步達成

民進黨逼宮柯建銘！張博洋開全台議員第1槍：急流勇退才可貴

為一般性補助款槓卓榮泰　蔣萬安：擴張解釋有「肉桶政治」疑慮

南非外長稱台灣代表處全球均設商業市　外交部嚴正駁斥：悖離現實

他爆2024侯友宜、郭台銘早談好　近侯人士駁斥：此時刷存在感幹嘛？

細數柯建銘40年戰功　Cheap示警：逼宮手段粗暴不怕有大場面？

超思進口雞蛋案偵結「陳吉仲安全下莊」　黃國昌轟可笑：黨證無敵

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

行政院通過AI基本法　補助獎勵吸業者研發應用

我國友邦馬紹爾前總統辭世　任內曾積極為台灣國際參與發聲

林佳龍低調率團訪菲　涉外官員：展現台灣嵌入美日印太戰略框架企圖

民調「國民黨好感度第一」　朱立倫致謝：4年間6大改革逐步達成

民進黨逼宮柯建銘！張博洋開全台議員第1槍：急流勇退才可貴

為一般性補助款槓卓榮泰　蔣萬安：擴張解釋有「肉桶政治」疑慮

南非外長稱台灣代表處全球均設商業市　外交部嚴正駁斥：悖離現實

他爆2024侯友宜、郭台銘早談好　近侯人士駁斥：此時刷存在感幹嘛？

細數柯建銘40年戰功　Cheap示警：逼宮手段粗暴不怕有大場面？

超思進口雞蛋案偵結「陳吉仲安全下莊」　黃國昌轟可笑：黨證無敵

高雄爆本土登革熱群聚！3工地積水養蚊　市府開罰：累犯就停工

檸檬阿翔參觀「人面獅身像」 一秒到埃及！

布袋海巡攜手空軍海空演練　提升海上搜救效能

行政院通過AI基本法　補助獎勵吸業者研發應用

Marz23和Faye詹雯婷竟有驚人巧合　他嚇到「不知怎麼解釋一切」

獨／仁武死亡車禍警讓民間業者運遺體　督察室認有疏失將追究責任

11歲女童生下嬰兒！繼父喊「不知她懷孕」　DNA一驗99.9%吻合

爛尾樓連爆！內政部預告「3點修法」　揭露房市真實狀況

孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」　狄鶯暴怒…他發聲明提告

我國友邦馬紹爾前總統辭世　任內曾積極為台灣國際參與發聲

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

政治熱門新聞

連署逼宮柯建銘　王世堅簽了

劍指柯建銘？徐國勇召開跨派系會議　發動連署改選黨團幹部

美麗島民調／賴清德不滿意度破六成！　滿意度31%再創新低　

民進黨務主管也大改組　賴清德宣布4新人事

逼宮萬年總召？賴清德表態「黨團應做必要改選」　柯建銘發聲了

美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免負最大責任

大爆2024侯友宜、郭台銘秘辛　他嘆朱立倫很為難

北市又爆虐童案！幼兒園師掐幼童脖子狠摔　多位家長淚崩控市府包庇

17綠議員拋5倡議：請賴清德正視民進黨危機

綠營跨派系會議傳達「賴清德意志」　擬請潘孟安勸退柯建銘

「萬年總召」柯建銘該卸任？　賴清德明確表態：黨團應做必要改選

林岱樺不退高雄初選　籲賴清德把朱立倫黃國昌當朋友

張安樂稱廟宇成和平區！南鯤鯓、鹿耳門打臉

不甩公聽會民眾全反對！北市府堅持拆公館圓環　綠白議員全氣炸

更多熱門

相關新聞

我國友邦馬紹爾前總統辭世　享壽72歲

我國友邦馬紹爾前總統辭世　享壽72歲

我國太平洋友邦馬紹爾群島共和國大酋長暨前總統羅亞克（Christopher Loeak）於本（8）月8日在美國檀香山辭世，享壽72歲。外交部長林佳龍對馬國前總統羅亞克辭世表達深切哀悼，並代表我國政府及人民致函故前總統羅亞克遺孀，轉達我國誠摯慰問之意。

南非外長稱台灣代表處全球均設商業市　外交部嚴正駁斥

南非外長稱台灣代表處全球均設商業市　外交部嚴正駁斥

曝11億追加預算用途　外交部：拓邦協商總要跟對方講口袋條件

曝11億追加預算用途　外交部：拓邦協商總要跟對方講口袋條件

英保守黨前黨魁：民主國家應團結正視中國威脅

英保守黨前黨魁：民主國家應團結正視中國威脅

重申中國從未統治過台灣　林佳龍：他們在寫小說

重申中國從未統治過台灣　林佳龍：他們在寫小說

關鍵字：

林佳龍菲律賓外交部

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面