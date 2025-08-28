曝11億追加預算用途　外交部：拓邦協商總要跟對方講口袋條件

▲外交部次長吳志中28日列席立法院聯席會。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院日前提「114年度中央政府總預算追加預算案」，其中編列11億元用在鞏固及擴展邦交、加速推動各項外交工作。外交部政務次長吳志中今（28日）答詢表示，拓邦要跟對方協商時，「我總要跟對方講口袋有些條件跟他協商」，所以這是主要用途；另外吳也提到，增加11億元中有2億元用在外交人員健保、1億元是外館租金。

立法院28日上午召開聯席會審查114年度中央政府總預算追加預算案，五院及各部會皆派員列席備詢。國民黨立委鄭正鈐質詢表示，外交部回編數很高，增編11億元，當中講到為鞏固、擴展邦交，但現在剩下9、10、11、12月，追加的項目最主要用在什麼地方？要鞏固什麼邦誼？沒辦法編列在明年公務預算？

吳志中回應，拓邦隨時產生，他個人現在也在進行很多拓邦事情，拓邦要跟對方協商時，「我總要跟對方講口袋有些條件跟他協商」，所以這是主要用途；而這次增加的，有很多用在外交人員健保，「今年才出來」，健保國家付，所以因為今年才出來，去年沒辦法編進去，共編列2億元。

鄭正鈐追問，增加的11億元會不會跟邦交的增加、減少有關？吳志中說，「我們在努力，在這方面真的有在努力，我們都有在處理這問題，裡面有榮邦計畫」，另還有一筆1億元是外館租金的增加，因為通貨膨脹，使得外館租金增加。