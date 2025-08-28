　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

退潮後隱藏版美味！東北角「鐵甲石鱉」　Q彈鮮甜夏日必嚐

▲新北市東北角「鐵甲石鱉」。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北市東北角礁岩上「鐵甲石鱉」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市東北角海岸線不僅擁有壯麗海景與豐富生態，更藏著在地人才懂的季節限定美味「石鱉」。每年盛夏退潮時，總可見漁民們頂著烈日在潮間帶，礁岩間敲打採集這種堅硬如鐵甲的特殊貝類，將其化作爽口涼拌料理，成為漁村最具特色的隱藏版海饈。

東北角潮間帶常見的「大駝石鱉」外型特殊，擁有8片相鄰重疊的堅硬貝殼，宛如武士盔甲，因而被漁民俗稱為「鐵甲」。牠們吸附於潮間帶礁岩洞穴或縫隙中，以藻類為食，因緊附岩壁難以徒手採集。資深漁民陳振益分享，採集需趁退潮時攜帶自製工具，動作必須迅速細膩，才能完整取下石鱉。

▲新北市東北角「鐵甲石鱉」。（圖／新北市漁業處提供）

▲當地漁民在石縫中找尋石鱉。

石鱉盛產期為每年3月至10月，但從採集到料理極費工夫。採回後需先浸泡淡水使其放鬆展開，再以熱水燙煮3至5分鐘，接著搓揉分離硬殼與貝肉。漁民傳統會將鮮嫩貝肉以薑絲、蒜、辣椒、白糖、米酒、白醬油及麻油醃製，做成冰涼爽口的開胃涼拌菜，無論配飯或下酒都令人回味無窮。

新北市漁業處表示，夏季東北角不僅有福隆沙灘、三貂角燈塔、馬崗潮間帶天空之鏡等景點，更是紫海膽、小卷、鯖魚等海產盛產季節。此處位於黑潮與大陸沿岸流交匯帶，孕育豐富海洋資源，歡迎民眾來此踏青，體驗漁村文化並品嚐當季限定的潮間帶美味。

▲新北市東北角「鐵甲石鱉」。（圖／新北市漁業處提供）

▲硬殼板下卻是橘紅色的。

▲新北市東北角「鐵甲石鱉」。（圖／新北市漁業處提供）

▲剛採集上岸的鐵甲石鱉。

【更多新聞】

►單親媽自摔亡！男友自責情緒低落尋短　父親節前夕雙重悲劇

►紅線臨停未靠邊！乘客開車門撞傷騎士　無照運將判拘35天

►基隆男疑施毒暴斃　倒臥31號橋「針筒留樓梯間」不治

►萬里聯結車對撞客運釀1死14傷　檢警查出「鋼條超載4噸」成關鍵

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊全球最大電梯廠　年出貨10萬台「抵全台10年總量」
曹興誠輸棋沒捐1500萬？告翁曉玲「求償4000萬」…一審慘
老字號甜不辣老闆猝逝　靈堂重現攤位景象惹哭網
快訊／陳歐珀續押禁見！
快訊／媽媽餵道歉了！
浴室常見1物超髒！醫警告「細菌黴菌全抹身上」　恐引致命感染
超思蛋案「1女獨力詐走6085萬」　農業高官全脫身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

帶著愛寵回家！新北動保認養會送嫁妝　助毛寶貝告別流浪

退潮後隱藏版美味！東北角「鐵甲石鱉」　Q彈鮮甜夏日必嚐

三鶯線進度破9成年底完工倒數！最美陶瓷老街站公共藝術進駐　出站走3分鐘玩遍鶯歌老街

全國首創！新北風扇衣補助獲好評　勞工局長親測：連脖子都涼

吳鳳科技大學攜手產業園區　推動數位化升級

工藝中心暑期邀71青年人才培訓　開啟茶與生活的多元對話

中埔如親托嬰中心暨親子館工程進度97%　預計114年下半年啟用

布袋海巡攜手空軍海空演練　提升海上搜救效能

垃圾長年困擾八掌溪　立委王美惠促中央全力清理

王鑫基肯定青年參與台南市政　職訓就服中心奪工讀計畫一等獎

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

帶著愛寵回家！新北動保認養會送嫁妝　助毛寶貝告別流浪

退潮後隱藏版美味！東北角「鐵甲石鱉」　Q彈鮮甜夏日必嚐

三鶯線進度破9成年底完工倒數！最美陶瓷老街站公共藝術進駐　出站走3分鐘玩遍鶯歌老街

全國首創！新北風扇衣補助獲好評　勞工局長親測：連脖子都涼

吳鳳科技大學攜手產業園區　推動數位化升級

工藝中心暑期邀71青年人才培訓　開啟茶與生活的多元對話

中埔如親托嬰中心暨親子館工程進度97%　預計114年下半年啟用

布袋海巡攜手空軍海空演練　提升海上搜救效能

垃圾長年困擾八掌溪　立委王美惠促中央全力清理

王鑫基肯定青年參與台南市政　職訓就服中心奪工讀計畫一等獎

帶著愛寵回家！新北動保認養會送嫁妝　助毛寶貝告別流浪

天婦羅天花板「元一天婦羅」落腳台北就摘星　價格、預約方式一次看

喊告「對弈輸了沒捐清大」曹興誠敗訴　翁曉玲：法院還我公道

相見不如懷念　在旋轉木馬上盲飛的「俄烏和談」

退潮後隱藏版美味！東北角「鐵甲石鱉」　Q彈鮮甜夏日必嚐

不要輕忽小痛！疼痛科權威孫維仁推「無痛老化」　倡太極拳養生

李銘順、李銘忠星、馬各住各的　來台灣反而睡在一起原因曝

泰勒絲連宣布訂婚都能創下紀錄　歌曲搜尋次數爆增400％

三鶯線進度破9成年底完工倒數！最美陶瓷老街站公共藝術進駐　出站走3分鐘玩遍鶯歌老街

王心凌美國開唱重返19年前舊地！　宣布「明年初返場台北」

【奪命水泥塊】高雄騎士輾過石塊！「機車彈起」噴飛亡

地方熱門新聞

500元旅遊補助！3條件領取方式曝

全台唯一百年傳統！安平孤棚祭 8/31登場豬仔會撲滿人氣爆棚

「迎神遶境在桃園」特展登場　集章換好禮

快存水！　台南市3區停水21小時

勞工權益大進步2025年新增小年夜、教師節等4天國定假日

新光三越台南小北店29日試營運交管提前部署防塞車

台南高分檢署迎新任檢察官黃玉垣期勉守護正義廉能司法

陳亭妃深入六塊寮、安南等淹水區籲行政院治水預算一次到位

康橋商圈草地音樂節8/30登場柯爾鴨大軍陪小朋友快樂收心

王鑫基肯定青年參與台南市政職訓就服中心奪工讀計畫一等獎

愛盲協會專題講座醫美權威王正坤提醒玻尿酸誤入血管恐失明

台南麻豆國小奪冠！學生化身YouTuber拆解「神秘寶盒」

桃園冷飲節「桃園專屬保冷袋」　粉絲爭搶　

新光三越小北店即將開幕南消六大隊指導演練強化防災應變

更多熱門

相關新聞

全國首創！新北風扇衣補助獲好評

全國首創！新北風扇衣補助獲好評

對抗夏日高溫，新北市政府全國首創推出「風扇衣補助計畫」，勞檢處今（28）日於市民廣場舉辦「風扇衣」補助及實測記者會，勞工局長陳瑞嘉親自體驗風扇衣降溫效果，驚喜表示：「連脖子都能吹到風！」經實測風扇衣可讓體表溫度下降4度，現場作業勞工直呼「真的有感」，這項創新政策引發各界熱烈迴響，明年度補助預算更將加碼至300萬元。

藍控中央砍補助款　綠提新版財劃法：國民黨拿錢不辦事那就換人做

藍控中央砍補助款　綠提新版財劃法：國民黨拿錢不辦事那就換人做

退休警犬福星粉專突關閉！照顧員記2申誡

退休警犬福星粉專突關閉！照顧員記2申誡

新北市圖「中華兒童叢書」特展開幕

新北市圖「中華兒童叢書」特展開幕

北市購屋門檻再墊高　中古屋2000萬以上占半數

北市購屋門檻再墊高　中古屋2000萬以上占半數

關鍵字：

新北市東北角石鱉

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面