退潮後隱藏版美味！東北角「鐵甲石鱉」　Q彈鮮甜夏日必嚐

▲新北市東北角礁岩上「鐵甲石鱉」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市東北角海岸線不僅擁有壯麗海景與豐富生態，更藏著在地人才懂的季節限定美味「石鱉」。每年盛夏退潮時，總可見漁民們頂著烈日在潮間帶，礁岩間敲打採集這種堅硬如鐵甲的特殊貝類，將其化作爽口涼拌料理，成為漁村最具特色的隱藏版海饈。

東北角潮間帶常見的「大駝石鱉」外型特殊，擁有8片相鄰重疊的堅硬貝殼，宛如武士盔甲，因而被漁民俗稱為「鐵甲」。牠們吸附於潮間帶礁岩洞穴或縫隙中，以藻類為食，因緊附岩壁難以徒手採集。資深漁民陳振益分享，採集需趁退潮時攜帶自製工具，動作必須迅速細膩，才能完整取下石鱉。

▲當地漁民在石縫中找尋石鱉。

石鱉盛產期為每年3月至10月，但從採集到料理極費工夫。採回後需先浸泡淡水使其放鬆展開，再以熱水燙煮3至5分鐘，接著搓揉分離硬殼與貝肉。漁民傳統會將鮮嫩貝肉以薑絲、蒜、辣椒、白糖、米酒、白醬油及麻油醃製，做成冰涼爽口的開胃涼拌菜，無論配飯或下酒都令人回味無窮。

新北市漁業處表示，夏季東北角不僅有福隆沙灘、三貂角燈塔、馬崗潮間帶天空之鏡等景點，更是紫海膽、小卷、鯖魚等海產盛產季節。此處位於黑潮與大陸沿岸流交匯帶，孕育豐富海洋資源，歡迎民眾來此踏青，體驗漁村文化並品嚐當季限定的潮間帶美味。

▲硬殼板下卻是橘紅色的。

▲剛採集上岸的鐵甲石鱉。