全國首創！新北風扇衣補助獲好評　勞工局長親測：連脖子都涼

▲新北市勞動檢查處日前發布「風扇衣」費用補助訊息，獲得熱烈迴響！28日加碼舉行「風扇衣」補助與實測記者會。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

對抗夏日高溫，新北市政府全國首創推出「風扇衣補助計畫」，勞檢處今（28）日於市民廣場舉辦「風扇衣」補助及實測記者會，勞工局長陳瑞嘉親自體驗風扇衣降溫效果，驚喜表示：「連脖子都能吹到風！」經實測風扇衣可讓體表溫度下降4度，現場作業勞工直呼「真的有感」，這項創新政策引發各界熱烈迴響，明年度補助預算更將加碼至300萬元。

勞工局長陳瑞嘉表示，勞檢處自2014年起即推動「補助微型企業及自營作業者改善安全衛生設備計畫」，持續協助小型事業單位提升職場安全，降低職災風險。目前仍有新臺幣140萬元額度，將全數投入「風扇衣」補助。因各界反應踴躍，勞工局規劃明年度將補助預算提高至300萬元，並提前於年初受理申請，同時優化程序，包括於「新北勞動雲」首頁新增Banner連結、製作申請懶人包，加快審核速度。

▲記者會現場隨機邀請正在廣場搭棚架的韋成舞台結構莊宇喬和夥伴一同來體驗風扇衣。

記者會現場，陳瑞嘉親自試穿風扇衣並表示：「真的好涼，而且連脖子都能吹到風！」他強調頸部降溫的重要性。勞工局也邀請正在廣場搭棚架的韋成舞台結構員工莊宇喬體驗，莊先生回到工區後直呼「穿著風扇衣工作不會受影響，確實變涼」。根據勞檢處測試，風扇衣可使體表溫度降低約4度。

該政策推出後獲得媒體與社會關注，《做工的人》作者林立青在臉書發文，稱此為「第一次看到勞動局處對工人採取有感德政」。曾被勞檢開單的包商也表示：「第一次有機會申請到補助，一定要申請看看。」

勞檢處提醒，凡僱用勞工50人以下且依法登記的工廠、公司或自營作業者均可申請。補助比例為一般企業50%、自營作業者80%，上限為新臺幣3萬元。詳細申請方式及審核標準已整理成懶人包，請至「新北勞動雲」首頁Banner查詢，或電洽勞檢處：02-2252-3299，分機511、513、514（營造業）；709、723（製造業）；602、606、613（其他行業）。

▲補助金額分別為採購金額的50%（一般企業）及80%（自營作業者），上限為新臺幣3萬元。