政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批補助款改申請制　藍黨團轟：想讓地方向部會「求爺爺拜奶奶」？

▲▼國民黨立法院黨團召開「地方一般性補助款改申請制？ 賴政府違法亂紀 惡性不改！」記者會，書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、立委賴士葆出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立法院黨團召開「地方一般性補助款改申請制？ 賴政府違法亂紀 惡性不改！」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市長蔣萬安不滿行政院主計總處擴大解釋一般性補助款，藉此砍個別縣市的補助款；國民黨立法院黨團今（28日）召開記者會批評，行政院現在甚至還要將該補助款改為「申請制」，以後地方政府都要仰人鼻息，看來賴清德總統還嫌民調不夠低，而且政院現在的做法，是想讓各地方政府向部會「求爺爺拜奶奶」嗎？黨團將提法案反制。

書記長王鴻薇表示，根據《財劃法》第30條第三項規定，「中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數。」其立法目的就是擔心行政院胡搞瞎搞，減編對地方的一般性補助款。果不其然，行政院主計處告訴地方政府，2501億元一般性補助款是總額，並不代表各地方縣市政府不會少於施行前一年的補助。簡言之，只要行政院不開心，就可以隨心所欲去刪減個別直轄市、縣市政府一般性補助款，此舉非常可惡。

王鴻薇指出，行政院又將一般性補助款改為向部會申請。而在過去，一般性補助款是以公式計算，「整包式」撥給地方政府，地方政府就可以根據施政優先順序，使用一般性補助款。現在行政院要改為地方政府須個別向部會申請，這等於地方政府要個別向部會「乞討」，這樣做法非但可惡，而且大搞黑箱。

首席副書記長羅智強表示，中央政府現在是集權、集錢又黑箱，也只有賴清德可以超越賴清德。賴清德可以忘記了，當年擔任台南市長時說過，「中央不能集權又集錢」，支持修正《財劃法》，落實憲政上的地方自治。現在的賴清德總統打臉過去的賴清德市長，不但集權又集錢，而且搞黑箱。

羅智強指出，民進黨政府故意曲解新版《財劃法》，給多給少得看賴清德高興，過去撥補給地方的一般性補助款，是根據公平、公正的公式設算給地方，現在居然變成部會「會審計畫」；羅智強說，賴清德要不要乾脆把《憲法》、《地方自治法》廢掉、縣市首長改為官派，這樣是不是直接？

藍委賴士葆表示，國民黨5位台北市黨籍委員，共同提案「中央對直轄市及縣市政府補助條例草案」，這是因應中央政府便宜行事，且處心積慮要把一般性補助款抓在手上，於是將行政命令提高層級到法律案。行政院將《財劃法》第30條第三項自我解釋為「大水庫概念」，改為要求各縣市政府要提出申請，給多少由中央決定。賴士葆說，這是一個多麼可怕的作法，這豈不是看顏色給錢？綠營執政錢就給多一點，藍營執政就少給一點嗎？

藍委李彥秀表示，大罷免才剛落幕，賴清德和卓榮泰說要調整執政心態、化解對立，一轉身將鬥爭的對象指向地方縣市政府。一般性補助款對縣市政府何等重要，卓榮泰院長一手追加預算、一手惡整地方政府，還自創黑箱補助新制。李彥秀提醒賴清德政府，不要機關算盡，其結果是犧牲人民權利，而非只有在野黨。

▲▼國民黨立法院黨團召開「地方一般性補助款改申請制？ 賴政府違法亂紀 惡性不改！」記者會，書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、立委賴士葆出席。（圖／記者湯興漢攝）

李彥秀指出，民進黨再怎麼野蠻，也不該拿孩子未來作為政治鬥爭工具，再怎麼無良，也不該拿孩子照護當作打壓地方的武器；例如，教育部傳出明年度不再補助公私立學校電費，也不再補助弱勢孩童教科書補助。李彥秀認為，民進黨不該拿對孩子教育相關補助，做為對地方縣市首長情勒手段，政治鬥爭工具，民進黨把鬥爭對象，從立法院搬到地方政府，最後受害的是人民。

藍委徐巧芯表示，8月23日晚上七點十五分，賴清德總統開了一場記者會，內容不外乎朝野、行政立法要有更多溝通對話，執政團隊四個優先順序要改變，包括了經濟和青年。結果記者會結束後，賴清德就完全拋諸腦後，是失憶嗎？口口聲聲說檢討，下一個工作日就把刀砍向台北市的小學生。

徐巧芯問民進黨政府，一般性補助款撥補地方，又要規定地方政府該怎麼用才行，這跟編在行政院底下有何差別？地方自治的重點，不該是中央編列預算給地方以後，讓地方政府有規劃和執行地方建設優先順序權力。民進黨政府為了一般性補助款、《財劃法》而邏輯死亡，拿朝野對立做政治鬥爭，823之後民進黨鬥地方、鬥人民，意圖將新版的《財劃法》扭曲解釋，黑箱多分配給綠營縣市政府，賴清德總統大概認為嫌28%還不夠低，直接開戰15個縣市政府。
 

08/27 全台詐欺最新數據

577 2 6299 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免
虞書欣恐塌房！7天掉粉72萬　證據片外洩：最慘坐牢7年
萬華私幼爆「20童受虐」！　教育局：已裁罰97萬
快訊／只花3.5hrs！　「小平安」到林口長庚了
忘拉手煞車！司機被壓扁慘死...驚悚畫面曝
溜滑梯下騎乘位野戰！　家長帶小孩路過嚇傻
美麗島民調／賴清德不滿意度破六成！　滿意度31%創新低

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

別有幽愁暗恨生？　柯建銘昨引七步詩今談琵琶行：此時無聲勝有聲

美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免負最大責任

陳義信任原民會副主委　卓榮泰笑稱：假日飛刀手沒假日了

美麗島民調／賴清德不滿意度破六成！　滿意度31%再創新低　

卓榮泰妙喻政院工作「每天搶灘」　張惇涵任秘書長衝衝衝

Mamaway稱「奶粉像喝可樂」遭炎上　她曝育兒經：配方奶是重要支援

龔明鑫、葉俊顯掌經發雙箭頭　卓榮泰：經濟議題能更深入周延

國人指教都要面對　卓榮泰宣布新內閣：加速行動、積極任事、有感施政

逼宮萬年總召？賴清德表態「黨團應做必要改選」　柯建銘發聲了

北市又爆虐童案！幼兒園師掐幼童脖子狠摔　多位家長淚崩控市府包庇

許淑華：南投縣明年可望零負債

許淑華：南投縣明年可望零負債

南投縣過去主要歲入來源依賴中央的一般性與計畫型補助收入高達61%，但行政院在5月份刪減該縣一般性補助款高達35億元；縣長許淑華表示，所幸目前政院已向立法院提出114年度總預算追加案，將可回編各縣市遭刪減的一般性補助款，若順利通過，縣府將可如期在今年還清近30億元的負債，達到縣政府零負債的目標。

罷團期限內仍未更正梗圖！ 　國民黨團不忍了：今天將提告

罷團期限內仍未更正梗圖！ 　國民黨團不忍了：今天將提告

罷團變詐團！藍轟罷免文宣涉詐欺　限時24小時內更正否則將提告

罷團變詐團！藍轟罷免文宣涉詐欺　限時24小時內更正否則將提告

補助款遭刪51億！陳亭妃轟台南建設受重創籲韓國瑜速召協商

補助款遭刪51億！陳亭妃轟台南建設受重創籲韓國瑜速召協商

特別條例修正案有望週五逕付二讀　國民黨團：普發一萬不要再拖

特別條例修正案有望週五逕付二讀　國民黨團：普發一萬不要再拖

