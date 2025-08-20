罷團變詐團！藍轟罷免文宣涉詐欺　限時24小時內更正否則將提告

▲國民黨立法院黨團召開「罷團搶當詐團！絕不姑息！」記者會，立委王鴻薇、羅智強、陳玉珍出席。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

距離823罷免及公投投票剩3天，國民黨立法院黨團今（20日）召開「罷團搶當詐團！絕不姑息！」記者會，痛批近日罷免完全變詐團，他們透過謠言與疑似詐欺的手法操弄選舉，刻意混淆公投與罷免投票，要求罷團在24小時內修正不實文字，否則將提告。

國民黨立委王鴻薇指出，823即將有7位國民黨立委面臨罷免投票，同日還有公投投票，距離投票僅剩三天，選戰氣氛越趨激烈。然而近期卻發現，罷免團體謠言滿天飛，甚至出現涉嫌違法的梗圖與詐騙手法，意圖誘導民眾投下同意票。她舉例，有朋友反映，中部地區多名委員都被罷免方製作的圖卡攻擊，例如「顏寬恒為地方盡心盡力，#好立委投同意」等文宣。王鴻薇痛批，這種已經涉及詐欺的方式，刻意混淆民眾視聽，實在非常弔詭。

她進一步指出，類似的「降智圖卡」不僅出現在顏寬恒，楊瓊瓔、馬文君、游顥、江啟臣等立委也都被波及。更離譜的是，罷免方還大言不慚聲稱「已經成功混入藍營群組」，這並不是「不小心」或「無知」造成，而是帶著惡意、刻意為之。「這樣的圖卡能欺騙老百姓嗎？真的非常可恥！」她強調，罷團不能變成詐團。

陳玉珍表示，支持好立委就應該投下「不同意罷免」票，但罷團卻惡意混淆，把公投「投同意」的邏輯硬套到罷免案上，用「好立委我同意」的文宣來誤導民眾，這已經涉及詐欺行為。她指出，此舉不僅違反《公職人員選舉罷免法》第104條「意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑」、107條「選舉、罷免之進行，有下列情事之一者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣十萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處五年以下有期徒刑」。也符合《民法》第184條「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。她要求罷免團體必須在24小時內公開更正錯誤資訊，否則將依法提告。

「罷免搞詐騙，罷團變詐團」，羅智強轟，現在的罷團完全複製民進黨政府詐欺集團式的手法。國民黨團從未反對罷免，並多次強調尊重罷免權利，但前提是應光明正大地進行，而不是透過造謠與誤導。自民進黨發動大罷免以來，就是「謠言馬拉松」，靠造謠抹黑支撐整場運動，這些所謂的「降智圖卡」不僅是不正當罷免手段，更已觸法。

羅智強強調，國民黨團將全力保護遭攻擊的同志，並會提出告發、告訴，不會姑息。「不要再學民進黨詐騙治國的手法！」

