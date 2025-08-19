補助款遭刪51億！陳亭妃轟台南建設受重創　籲韓國瑜速召協商

▲立委陳亭妃在院會質詢，籲盡速通過地方補助款追加預算。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立法院19日針對中央對地方一般性補助款追加預算進行質詢，立委陳亭妃在院會中嚴正指出，這次刪減讓全國縣市均受衝擊，台南就被砍掉51億元，導致市府各單位不得不實施30%預算控管，不僅人員「遇缺不補」，基層嚴重缺工，連工程與行政作業都陷入停滯。

陳亭妃強調，農路、水路改善、治水計畫因缺乏經費被迫延宕，新闢道路、工業區改善、市場整建也暫停發包，甚至地方活動經費被要求砍40%。至於鐵路地下化、捷運藍線等重大建設也受到牽連，「對城市發展和市民需求都是沉重打擊」。

行政院已針對各縣市被刪的一般補助款，提出636億元追加預算，將重要項目補回。陳亭妃直球質問在野黨：「這次就看你們要打真球還是假球？」並當場呼籲立法院長韓國瑜，儘速召開朝野協商，讓追加預算通過，「颱風災後特別條例能靠協商過，一般補助款也該比照辦理！」

她也關切災後環境廢棄物清理，批評目前石綿瓦補助僅涵蓋家戶與畜牧業，工廠石綿瓦卻未納入，恐釀環境二次傷害。陳亭妃要求中央全面協助，並補助地方機具更新，避免環保局設備超負荷。對此，行政院長卓榮泰承諾將利用特別預算擴大協助，並要求環境部補強地方量能。

此外，針對「韌性特別條例」修正案，陳亭妃說，此案包含三大重點：強化電力韌性、將特別預算提高至5900億元，以及規範現金普發時間表——法案通過後一個月內啟動、7個月內發放，最快10月初人民就能領到現金。

她最後強調，追加預算和修正草案都有明確需求，毫無爭議，人民早就厭倦藍綠口水，「希望韓院長儘快召集協商，讓政策真正落實到人民身上。」