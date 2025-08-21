罷團期限內仍未更正梗圖！ 　國民黨團不忍了：今天將提告

▲國民黨團召開「罷團詐騙梗圖滿天飛 民進黨惡性不改」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨團20日召開記者會，揭發罷團拿遭惡罷立委反罷免梗圖，惡意重製，誤導選民投下罷免同意票，要求24小時之內下架這些圖片及文字，否則一定開告。國民黨團今（21日）上午再度召開記者會指出，罷團非但沒有下架，還變本加厲、明目張膽、目無法紀繼續散布詐騙梗圖，國民黨團表達絕不姑息的立場，今天將到轄區警察局對刊登詐騙梗圖的罷團提告。

書記長王鴻薇表示，罷團持續惡意竄改遭惡罷立委的反罷免文宣梗圖，把所有遭罷免的立委的梗圖竄改成「好立委要同意」，試圖魚目混珠、混淆視聽。有些罷團甚至惡意改圖，例如把民眾黨「罷免不同意 公投要同意」的梗圖，改成「罷免要同意 公投不同意」，這些行徑分明就是詐騙，已經涉嫌違反《選罷法》相關規定。

王鴻薇提到，罷團把立委反罷梗圖竄改、重製案例層出不窮，包括南投縣立委游顥和馬文君反罷免梗圖，也被惡意竄改、詐騙選民，改成「罷免要同意 公投不同意」。罷團這兩天還搭上「南方公園」系列熱度，竄改「好立委 要同意」等詐騙梗圖，已經明顯觸法。王鴻薇指出，本周六就要投票，這些極為惡劣、魚目混珠的詐騙梗圖，國民黨團絕不容忍，今天會前往轄區警察局對罷團提出告訴。

副書記長陳玉珍表示，罷團做出錯誤的方式宣傳罷免，已經違反《選罷法》第104條、第107條等相關規定，但很遺憾有些PO文圖的民眾以為，自己不是名人、不具影響力、沒有收受政黨利益，只是轉發、跟帖就不算黑函、沒有刑責。

陳玉珍指出，根據《選罷法》規定，只要是沒有署名、內容不正確的文宣，就是黑函；罷團在24小時內沒有下架任何詐騙文宣梗圖，國民黨團已經蒐集所有詐騙梗圖證據，今天就會對相關PO文者提出告訴，同時呼籲網友不要盲目跟帖，以免造成自己不必要的困擾。

副書記長翁曉玲指出，任何形式的誤導、扭曲事實，可能會引誘選民做出錯誤判斷的行為，都是違法。近日來，看到罷團利用誤導性極高的圖卡和語句混淆視聽，有意圖使被罷免人罷免通過，試圖散播謠言、傳播不實事實，影響選民判斷，直接影響到被罷免人權益，這些都是涉嫌違反《選罷法》第104條相關規定。

翁曉玲表示，罷免是人民重要的直接民權，但不可濫用，且《民法》有禁止權利濫用，濫用會影響民主社會的誠信原則。翁曉玲呼籲罷團，人民行使罷免權，所有相關訊息都必須公開、透明、明確，不能有不實內容操控公眾意見。此外，823還有核三延役公投，民進黨在臉書上散布不正確信息，遭日本能源記者重重打臉，丟臉丟到國外去。