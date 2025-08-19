特別條例修正案有望週五逕付二讀　國民黨團：普發一萬不要再拖

▲國民黨團在議場放置「關稅海嘯來襲 一萬現金快發」海報。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院14日通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正草案」，拍板普發1萬元現金，外界關注立法院審議進度；民進黨立院黨團幹事長吳思瑤18日表示，最快於本周五或下周就能將法案逕付二讀，10月就能啟動發放現金。對此，國民黨團首席副書記長羅智強指出，週五有望逕付二讀，希望盡快將一萬元發到民眾手上。

行政院會通過韌性特別條例修正草案，整體匡列經費上限調高至5900億元，適用範圍新增強化電力系統、加強支持產業、照顧弱勢族群以及發放現金作業所需新增的相關經費。整體新增的450億元額度，除將預留200億元用於第2期產業支持，還有200億元用以強化電力韌性、加碼40億元照顧弱勢族群，並增加10億元左右用以普發現金作業所需的相關經費。

對於後續期程，羅智強回應，國民黨團針對還稅於民，有很堅定的立場，就是不打折扣、不要拖延，卓榮泰既然已經說要發了，就乾脆一點，不要再搞政治動作。而今天的程序委員會也有將該案放進週五院會議程中，週五有望可以逕付二讀，但細節會在週五黨團大會中，與藍委做進一步討論。





