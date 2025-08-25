　
地方 地方焦點

政院提年度總預算追加案...補助款歸位　許淑華：投縣明年零負債

▲因應中央補助原則變動，南投縣長許淑華要求各單位重視預算與計畫執行。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲因應中央補助原則變動，南投縣長許淑華要求各單位重視預算與計畫執行。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣過去主要歲入來源依賴中央的一般性與計畫型補助收入高達61%，但行政院在5月份刪減該縣一般性補助款高達35億元；縣長許淑華表示，所幸目前政院已向立法院提出114年度總預算追加案，將可回編各縣市遭刪減的一般性補助款，若順利通過，縣府將可如期在今年還清近30億元的負債，達到縣政府零負債的目標。

縣府25日召開縣務會議，由縣府主計處報告說明115年度中央對地方一般性補助款分配情形，行政院5月份時宣布修正減列114年的一般性補助款核定預算數34億9000多萬元，但在《財劃法》修正後，115年度獲配中央統籌稅款將大幅增加，該縣亦可望提升整體財源自主性。

▲因應中央補助原則變動，南投縣長許淑華要求各單位重視預算與計畫執行。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，該縣歲入來源比例分別為中央一般性與計畫型補助61%、中央統籌分配稅款28%、自籌財源僅11%，幾乎全須仰賴中央專案補助；但行政院在5月份的時候大砍該縣一般性補助款，導致縣府在下半年度的預算及還款計畫一度都暫停，不過在行政院向立法院提出的總預算追加案通過後，各縣市遭刪減的一般性補助款回編，可確定明年開始沒有負債，縣府就可比較大膽的推動更多的基層建設與福利政策。

另立法院3月份提出修法，重新調整過新的統籌分配稅款達4165億元，地方政府即可增加新財源，初估縣府明年起1年可多增加138億元；但許淑華提醒，在計畫型的補助上，地方原需自籌10%至20%的配合款比例，可能大幅提高到50%以上，還有一些專案型的補助可能都不再補助，希望縣府各局處在編列預算上，要了解各個相對應的中央各部會的預算補助情形，重新檢視因應。

許淑華也強調，中央與地方政府本是一體，希望行政院跟立法院能夠共好，同時以地方的民生來做整體的調整，尤其總統賴清德也提出「4個調整」，要以民生、經濟為第一優先，期待讓各地方政府可順利運作、做好各個施政面向，讓民眾生活都可安居樂業。

08/24 全台詐欺最新數據

406 1 3112 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

曾豪駒曝三階段集訓計畫

曾豪駒曝三階段集訓計畫

中華隊備戰明年經典賽，總教練曾豪駒25日受訪時，透露三階段集訓概要，先從高雄左營國訓中心啟動，再到台北大巨蛋，開賽前到日本進行官辦熱身賽。

軍公教明年不調薪「怕社會觀感不佳」！公務員炸鍋

軍公教明年不調薪「怕社會觀感不佳」！公務員炸鍋

政院拒編軍警消待遇預算　傅崐萁嗆：最基本的尊重都沒有

政院拒編軍警消待遇預算　傅崐萁嗆：最基本的尊重都沒有

楊瓊瓔轟政院刪地方救命錢　卓榮泰反嗆：委員有體會政院痛苦嗎？

楊瓊瓔轟政院刪地方救命錢　卓榮泰反嗆：委員有體會政院痛苦嗎？

黨團協商達結論　25日邀卓榮泰、鄭麗君赴立院「台美關稅」專報

黨團協商達結論　25日邀卓榮泰、鄭麗君赴立院「台美關稅」專報

中央補助預算計畫零負債一般性補助款

