　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

縣市補助恐少於修法前？　蔣萬安轟主計總處「總額論」擴大解釋

▲▼蔣萬安「淡水河水岸空間環境營造工程」開工典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

教育部上周宣布將不再補助校園電價補助，引發各縣市政府反彈，台北市長蔣萬安也砲轟中央竟砍學童權益。蔣萬安昨在市政會議上已要求各局處，全面盤點其他中央補助退場情況；他並抨擊行政院主計總處擴大解釋「總額不變」，卻砍個別縣市的一般補助款。

北市府指出，主計總處認為，中央認為只要一般性補助款總額不少於前一年就不違法；也就是說，給誰多、給誰少由中央決定，個別縣市反而可能因此少於修法前一年額度。另外，未來一般性補助款的分配方式也會改變，過去是直接公正公開以公式算給地方，未來會變成各部會審計畫的模式。

北市府說，補助額度照理應該是要8月底之前確定，但現在各部會實際的核算都還不清楚，不只各部會審查可能變黑箱，還會導致全台各地方政府編預算大亂。

以台北市為例，在8月底就要送出總預算，以現在編的一般性補助款只能照去年度的規模來編，在中央新的設算確認後，後續台北市必須要用追加預算的方式調整。

蔣萬安昨在市政會議上指出，上禮拜喊話中央回歸常軌，恢復校園電價補助之後，這幾天卻出現「台北錢多，就該繳這個帳單」的不實說法。他要求首長要從台北市整體角度思考，必須為政策辯護、為政策說明，更要勇於為民眾捍衛權益、爭取權益。

蔣萬安也指示各局處首長，全面盤點是否存在類似台電優惠電價取消等，實質性的中央補助延遲、調整或退場情形，由秘書長納入本來定期盤點的中央刪減補助列表。

至於主計總處稱未來將採取「總額不減少」的方式，蔣萬安說，他查了一下財劃法第30條第3項，條文非常清楚指稱中央政府給予地方政府的一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數，「所以很明確，他就具體指出是給予地方的一般性補助款，主計總處怎麼可以擴大解釋說是總額不變，但砍個別地方政府的一般補助款？」

對此，財政局長胡曉嵐說，在禮拜一的會議上，財政局的代表有就這個部分很明確的跟他們有爭論；北市主計處長說，一般性補助款因為114年度總額是2501億，所以行政院115年度也是編2501億，但他們的解讀是財劃法沒有講說個別縣市，認為只要總額不低於上一年度就好。

蔣萬安直言，這法律條文再具體明確不過，不可砍個別地方政府一般性補助款，請秘書長彙整主計處昨天開會的過程，要很嚴正表達地方政府堅定的立場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／全台863女遭偷拍！幕後淫魔重判16年
普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放
全台最高廢墟淪爛尾樓　底價84.6億進法拍
快訊／土城嚴重車禍！騎士躺地一片狼藉　現場畫面曝
會計師出獄再組詐團　退休婦被騙走2億
快訊／土城嚴重車禍　多人送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放　條例8/29表決

縣市補助恐少於修法前？　蔣萬安轟主計總處「總額論」擴大解釋

徐國勇拋「222法則」盼快速闢謠　將展開全國黨務座談當面溝通

抖音驚見「陳亭妃」冒名帳號　本尊急報警：切勿以身試法

內閣改組4閣員請辭　卓榮泰：肯定並感謝他們過去的貢獻

國民黨主席選舉陷亂局！延後至9/15領表9/18登記　投票維持10/18

「柯總召回來了」　韓國瑜連兩讚理性發言：以前是溫良恭從來不讓

快訊／謝典林表態參選國民黨主席！　「我保護盧秀燕平安下莊」

李洋任首屆運動部長　洪孟楷提4大核心價值：盼繼續誕生金牌

朱立倫交棒！新團隊讓「有聲望重要好朋友」參與　藍白合不能變

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放　條例8/29表決

縣市補助恐少於修法前？　蔣萬安轟主計總處「總額論」擴大解釋

徐國勇拋「222法則」盼快速闢謠　將展開全國黨務座談當面溝通

抖音驚見「陳亭妃」冒名帳號　本尊急報警：切勿以身試法

內閣改組4閣員請辭　卓榮泰：肯定並感謝他們過去的貢獻

國民黨主席選舉陷亂局！延後至9/15領表9/18登記　投票維持10/18

「柯總召回來了」　韓國瑜連兩讚理性發言：以前是溫良恭從來不讓

快訊／謝典林表態參選國民黨主席！　「我保護盧秀燕平安下莊」

李洋任首屆運動部長　洪孟楷提4大核心價值：盼繼續誕生金牌

朱立倫交棒！新團隊讓「有聲望重要好朋友」參與　藍白合不能變

通緝犯拒盤查想尿遁遭壓制　警搜出喪屍煙彈+名片刀

七夕將至！命理師：今年有點特別　情侶修補關係、單身求桃花方法曝

快訊／全台863女遭偷拍！幕後淫魔架變態OAT群組　今重判16年

胡凱兒攜手傻子與白痴開唱　雙倍能量震撼全場

普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放　條例8/29表決

金融時報：美國防部將派員駐台灣！　強化「軍事科技合作」抗中

秦偉性侵造型師、女編劇、女粉絲入監　第5度聲請假釋遭駁回

「關稅風暴」來襲　台北市進出口公會啟動『課程1+1』專案

申皓瑋傷癒歸隊苦笑今年奇怪小事特多　江國豪、黃保羅下二軍

168萬人看大罷免慘敗分析！被質疑「不檢討國民黨」Cheap解答了

哈士奇還沒到家就開拆 媽傻眼：這隻絕對有純

政治熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

行政院宣布16位閣員異動　改組名單一次看

陳玉珍談核廢料「可放金門二膽島」　核安會回應了

傳內閣異動15人　石崇良升衛福部長、李洋掌運動部、葉俊顯掌國發會

「本是同根生相煎何太急」　柯建銘：窮盡一切讓國會過半何錯之有

「小英男孩」光電案　泓德能源董事長竟是國民黨大咖女婿、金主

快訊／謝典林表態參選國民黨主席！　「我保護盧秀燕平安下莊」

要柯建銘審時度勢　王世堅：別再謝謝指教「而是謝謝收看」

「悲哀，我的黨」　前綠委不滿黨內猛轟柯建銘

羅景壬限期3天道歉　國民黨冷回：要告就告

「賴清德爆粗口」瘋傳　許淑華籲查證要做

柯建銘遭圍攻　郭正亮一句話揭原因

藍白黨團將換血　綠委陷集體焦慮

民進黨務主管也大改組　賴清德宣布4新人事

更多熱門

相關新聞

黃仁勳盼輝達明年5月動工　蔣萬安：全力協助

黃仁勳盼輝達明年5月動工　蔣萬安：全力協助

台北市副長李四川今（27日）接受廣播節目專訪時透露，北市府每周都跟輝達視訊，現在應該就是新壽按照契約蓋起來，新壽跟輝達有簽MOU，大概9月底前就會決定後續處理；輝達執行長黃仁勳希望明年5月開工，未來會朝這目標努力，預估3年多能蓋好。台北市長蔣萬安今也對此回應，「我們一直都跟輝達保持暢通密切的溝通跟聯繫，會全力給予協助」。

陸機器狗巡邏藏資安風險？　蔣萬安：創新實驗

陸機器狗巡邏藏資安風險？　蔣萬安：創新實驗

轟北市府引陸機器狗　簡舒培：第一時間還謊稱美國製

轟北市府引陸機器狗　簡舒培：第一時間還謊稱美國製

粉專發文「世壯運禁國旗、五星旗可進場」判免罰

粉專發文「世壯運禁國旗、五星旗可進場」判免罰

雙北不滿要買單學校電費轟中央　她批：財劃法搶錢不做事要貪污嗎？

雙北不滿要買單學校電費轟中央　她批：財劃法搶錢不做事要貪污嗎？

關鍵字：

蔣萬安主計總處總額論一般補助款

讀者迴響

熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

薔薔宣布開除元老員工

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面