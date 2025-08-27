縣市補助恐少於修法前？　蔣萬安轟主計總處「總額論」擴大解釋

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

教育部上周宣布將不再補助校園電價補助，引發各縣市政府反彈，台北市長蔣萬安也砲轟中央竟砍學童權益。蔣萬安昨在市政會議上已要求各局處，全面盤點其他中央補助退場情況；他並抨擊行政院主計總處擴大解釋「總額不變」，卻砍個別縣市的一般補助款。

北市府指出，主計總處認為，中央認為只要一般性補助款總額不少於前一年就不違法；也就是說，給誰多、給誰少由中央決定，個別縣市反而可能因此少於修法前一年額度。另外，未來一般性補助款的分配方式也會改變，過去是直接公正公開以公式算給地方，未來會變成各部會審計畫的模式。

北市府說，補助額度照理應該是要8月底之前確定，但現在各部會實際的核算都還不清楚，不只各部會審查可能變黑箱，還會導致全台各地方政府編預算大亂。

以台北市為例，在8月底就要送出總預算，以現在編的一般性補助款只能照去年度的規模來編，在中央新的設算確認後，後續台北市必須要用追加預算的方式調整。

蔣萬安昨在市政會議上指出，上禮拜喊話中央回歸常軌，恢復校園電價補助之後，這幾天卻出現「台北錢多，就該繳這個帳單」的不實說法。他要求首長要從台北市整體角度思考，必須為政策辯護、為政策說明，更要勇於為民眾捍衛權益、爭取權益。

蔣萬安也指示各局處首長，全面盤點是否存在類似台電優惠電價取消等，實質性的中央補助延遲、調整或退場情形，由秘書長納入本來定期盤點的中央刪減補助列表。

至於主計總處稱未來將採取「總額不減少」的方式，蔣萬安說，他查了一下財劃法第30條第3項，條文非常清楚指稱中央政府給予地方政府的一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數，「所以很明確，他就具體指出是給予地方的一般性補助款，主計總處怎麼可以擴大解釋說是總額不變，但砍個別地方政府的一般補助款？」

對此，財政局長胡曉嵐說，在禮拜一的會議上，財政局的代表有就這個部分很明確的跟他們有爭論；北市主計處長說，一般性補助款因為114年度總額是2501億，所以行政院115年度也是編2501億，但他們的解讀是財劃法沒有講說個別縣市，認為只要總額不低於上一年度就好。



蔣萬安直言，這法律條文再具體明確不過，不可砍個別地方政府一般性補助款，請秘書長彙整主計處昨天開會的過程，要很嚴正表達地方政府堅定的立場。