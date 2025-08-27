「陸機器狗」巡邏藏資安風險？蔣萬安稱創新實驗　新工處這樣說

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

北市府近日將引進「智能機器狗」協助巡防，並稱能360度建模、精準定位設施，卻遭民進黨市議員簡舒培批評，「智能機器狗」的廠商是中國的宇樹科技，質疑存有資安風險。台北市長蔣萬安今（27日）受訪表示，今天中央跟市府會討論這個創新的實驗，未來不只路要鋪的平，還要做更有效率的巡檢，新工處也會有相關說明。

簡舒培質疑，北市府用高科技包裝偷渡「帶攝像頭的特洛伊木馬」入侵北市大街小巷，且第一時間扯謊「美國製」，台北市府也知道用中國製機器狗有資安風險？她痛批，蔣萬安是打算上演機器狗屠城記了嗎？

蔣萬安今日上午出席淡水河水岸空間環境營造工程，被追問有關機器狗的資安問題，他表示，新工處會有相關說明，今天中央與市府也會討論這項創新的實驗，未來不只路要鋪的平，還要做更有效率的巡檢。

新工處說明表示，機器狗檢測設備的資訊傳輸是由台灣廠商開發整合，沒有資訊安全疑慮問題；機器狗的原創公司為美國波士頓動力公司，該公司僅出售給學術機構研究使用，不發售給私人企業。

新工處指出，國內研發的機器狗尚無可商業應用於道路巡檢的機器狗載具，因此，廠商選擇採用現有載具作為平台，將資源集中於核心檢測設備與AI技術的開發，確保在既定時間內完成系統導入與驗證，順利達成計畫目標。

此外，該檢測設備及AI技術由台灣超鉞科技進行軟體開發與整合，包括導入加拿大 FLIR 高解析工業相機與本土研發的環景建模系統，能夠進行360度環境影像蒐集、精準定位與缺失辨識，協助建立科學化的人行道巡檢資料。