「世壯運禁國旗、五星旗可進場」發文者遭法辦　法官判免罰

▲黃姓男子在粉專發表「蔣萬安重大宣示」遭法辦。（圖／翻攝粉專「公民審議-立委監督專區」)

記者郭玗潔／新北報導

新北一名黃姓男子經營臉書粉專「國會調查兵團、公民審議-立委監督專區」，今年5月發文表示「蔣萬安重大宣示，台北市壯世代運動會場內不得出現國旗，但觀眾要帶五星旗沒問題」，經北市世壯運執行委員會證實為不實訊息，黃男也遭北市刑大偵五隊傳喚，依違反社維法移送法辦。日前結果出爐，新北地方法院板橋簡易庭認為，黃男發文並非憑空捏造的謠言，裁定不罰。

據悉，49歲黃男於今年5月10日13時許，在他經營的臉書粉專「公民審議—立委監督專區」發文表示，「蔣萬安重大宣示 台北市壯世代運動會場內不得出現國旗 但觀眾要帶五星旗沒問題」，經北市世壯運執行委員會證實為不實訊息，北市警局緊急成立專案小組，北市刑大偵五隊於11日晚間傳喚黃男到案說明，訊後依觸犯社會秩序維護法第63條1項5款「散布謠言，足以影響公共之安寧者」函送黃男居住地新北市中和分局裁罰。

黃男於警詢時稱，雖沒有人完整說過文內這句話，但這是他根據2024年5月9日台北市議會質詢內容及應答，自己總結影片內容的結語，所以才在臉書張貼該文章。

法官檢視相關諮詢內容，當時台北市議員曾獻瑩質詢有關世壯運開幕、閉幕及頒獎時，是否會升國旗、唱國歌及看台上可否揮舞國旗或五星旗等事項，蔣萬安表示「會按照奧會模式辦理開幕、閉幕及頒獎事宜，至於看台觀眾可否揮舞國旗或五星旗則無限制」。

法官認為，黃男的貼文內容，雖然是他看完質詢問答後，以個人主觀理解而詮釋延伸，再作為蔣萬安的宣示，但蔣萬安在質詢時也曾提及「看台觀眾可否揮舞國旗或五星旗則無限制」等語，因而黃男發文稱「蔣萬安重大宣示…但觀眾要帶五星旗沒問題」等語，並非「毫無事實根據而自行憑空捏造」，和所謂「謠言」有別。

法官指出，警方並未舉證黃男發文後，有何讓社會公眾看了會心生畏怖、恐慌，以至於影響公共安寧的事實，和社維法第63條第1項第5款構成要件也不符，判黃男免罰。可抗告。