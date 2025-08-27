黃仁勳盼輝達總部明年5月動工　蔣萬安：密切溝通、市府全力協助

▲蔣萬安出席「淡水河水岸空間環境營造工程」開工典禮。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市副長李四川今（27日）接受廣播節目專訪時透露，北市府每周都跟輝達視訊，現在應該就是新壽按照契約蓋起來，新壽跟輝達有簽MOU，大概9月底前就會決定後續處理；輝達執行長黃仁勳希望明年5月開工，未來會朝這目標努力，預估3年多能蓋好。台北市長蔣萬安今也對此回應，「我們一直都跟輝達保持暢通密切的溝通跟聯繫，會全力給予協助」。

李四川上午接受「千秋萬事」廣播專訪指出，輝達要的土地是T17、18北士科的土地，因為市府標給新壽，當然現在地上權是在新壽手上，所以這2、3個月來，每周都有視訊討論，到現在為止，應該是最簡單的方式就是新壽按照契約，自己出錢，把輝達要的「飛碟屋」蓋起來。他說，如果輝達和新壽有談好，原來的設計圖，黃仁勳希望明年5月他來的時候，能夠開工，市府會朝這個目標去努力。李四川也說，預估工程大概最多3年多，應該就可以蓋好。

台北市長蔣萬安今早也在出席「淡水河水岸空間環境營造工程」開工典禮前回應，「我們一直都跟輝達保持暢通密切的溝通跟聯繫，我們也會全力給予協助」。

另外，蔣萬安也提及，江蕙巡迴演唱會已近尾聲，昨晚特別去小巨蛋朝聖，還為江蕙準備了小禮物當做紀念。蔣萬安說，昨晚是與岳父、岳母、太太一起去聽演唱會，是給太太提前的七夕情人節禮物。

蔣萬安說，不管是「愛我三分鐘」或者是「家後」，還有很多很多耳熟能詳的歌曲，他們都跟著一起唱，非常開心；甚至有幾首歌前奏一下，他的岳父、岳母就感動得掉眼淚。他認為，二姐的歌聲確實能感動所有喜愛她的聽眾朋友。