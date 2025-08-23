雙北不滿要買單學校電費轟中央　她批：財劃法搶錢不做事要貪污嗎？

▲新北市長侯友宜。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

新版《財劃法》將於115年度正式上路，中央財源大幅縮減，地方政府則獲得更多稅收分配。新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安近日批評教育部不再補助公私立學校電費，讓地方政府必須自行承擔。對此，綠委吳思瑤今（23日）批評，《財劃法》三分鐘修法後，中央硬生生被搬走4165億，明年中央給地方的補助是史上新高，補助雙北2090億，錢拿到手，卻連13億學校電費都不想付，還拗中央買單。搶錢不做事，是要貪污嗎？

新北市政府22日表示，由於中央明年起停止補助，學校電費將由市府承擔。台北市長蔣萬安今也喊話，再苦不能苦孩子，呼籲中央懸崖勒馬，同時先擴大編列6.6億餘元預算支應。

吳思瑤指出，第一、明年中央給地方的補助是史上新高，中央沒有虧待地方。第二、中央明年補助雙北2090億，台北成長64%，新北成長76%，都是史上最多。第三、雙北2090億到手，卻連13億學校電費都不想付，還拗中央買單。

吳思瑤指出，第四、拿錢辦事天經地義，搶錢不做事，是要貪污嗎？第五、藍白三分鐘通過《財劃法》就是萬惡之源，事權不統一，拿錢擺爛的縣市恐怕會愈來愈多。蔣萬安、侯友宜不只消費教育，更是犧牲教育，窮教育、苦孩子的是國民黨！

吳思瑤批評，不要消費教育做政治攻擊，惡修財劃法就是亂源，國民黨不要只搶錢不做事，蔣萬安、侯友宜2090億拿到手，卻連13億的學校電費都不負擔。是誰在窮教育、苦孩子？拿錢不辦事，有多的資源卻不挹注教育，有這種地方首長？

吳思瑤指出，攻擊總預算是國民黨的新戰場。國民黨中央廚房寫好劇本，蔣、侯接力開第一槍，雙北首長聯手開砲中央明年不再補助「學校電費」，抱怨北市要自行承擔6.6億，新北要付7.1億。天大的謊言，惡質的操作。

吳思瑤表示，藍白惡修《財劃法》上路後，明年中央硬生生被搬走4165億。明年補助地方財源來到史上破兆的新高，來算算雙北究竟可以拿到多少統籌分配款？台北市今年中央補助696億、明年可拿約1140億，補助增加約440億成長64%；新北市今年中央補助542億，明年獲補助約950億、多拿410億成長76%。

吳思瑤質疑，中央給了雙北史上新高的2090億補助，蔣侯卻卸責不想負擔學校電費，是誰不負責任？誰犧牲教育？錢沒了就難多做事，多拿錢就該多做事，天經地義！何錯之有？預算是全民的，中央地方都該協力承擔。有良心、有專業的地方首長應該針對增加獲得的預算，務實推動政務，擴大照顧人民。拿錢不做事，卻消費教育做政治攻擊，根本是「反教育」。