美H1-B簽證、綠卡大改革！官員嫌「移民收入低」　將廢除抽籤制

▲美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）認為移民、移工收入低，拉垮美國，因此將把H1-B簽證從抽籤制改為以薪資高低排序。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）25日公開表示，現行綠卡與H1-B工作簽證制度將迎來重大改革，他砲轟現行H1-B簽證制度是「騙局」，讓外國勞工搶走美國人的工作，因此未來將以薪資高低取代抽籤方式。與此同時，他也質疑綠卡持有者的收入太低。

根據《印度時報》、《印度斯坦時報》報導，盧特尼克25日接受《福斯新聞》專訪時直言，自己正在動手改善H1-B簽證計畫。他直言，H1-B簽證太過糟糕，並在社群平台X強調，該制度簡直就是「騙局」，使得美國人的工作機會被搶走。

盧特尼克也透露，美國政府計劃同步調整綠卡制度。他指出，現有綠卡持有者的平均年薪僅為6萬6千美元（約新台幣202萬元），明顯低於美國國民平均的7萬5千美元（約新台幣229萬元），質疑移民對國內勞動市場的貢獻。他在專訪中毫不諱言稱，「我們引進的人才為何總是收入落在美國勞動力收入的後四分之一？這不是我們想要的。」

針對未來的移民政策，盧特尼克進一步說明，美國將推動「金卡」制度，專門吸引頂尖人才與高額投資者。根據川普政府規劃，凡是在美國投資500萬美元（約新台幣1.53億元）的外國人就可申請金卡。據悉，目前已有約25萬人排隊等候。他強調，這項新政策預計將為美國帶來高達1.25兆美元（約新台幣38.2兆元）的投資收益，進一步提升國家競爭力。

根據《彭博法律新聞》報導，美國政府資訊與監管事務辦公室已於8日批准H1-B簽證的新簽發制度，未來將以申請人薪資高低決定簽證核發，徹底告別現行抽籤制度。儘管當局尚未公布這項行規，但是已可以確認後期會朝這個方向執行。

H1-B簽證專門核發給擁有專業技能的外籍工作者，必須由雇主代為申請，有效期限3年，並可延展至6年，目前以科技業申請最為踊躍。然而，每年僅8萬5千個配額卻面臨大量申請，供不應求狀況嚴重，美國政府因此長期採用抽籤方式決定獲簽者。

川普首任總統期間，政府曾提出類似改革方案，計畫將申請者薪資劃分為4個等級，「優先考慮高薪申請者」，並宣稱此舉能「促使企業雇用更多高技術外籍員工」，但是遭到企業與移民團體反對。