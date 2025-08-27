美17歲少女懷孕「頭部中彈」剖腹救回女嬰！　家屬忍痛拔管

▲凱特琳中彈後命危，雖然腹中女兒順利出生，但是她卻因傷勢嚴重被迫拔管。（圖／翻攝自Facebook／Katelynn Strate）



記者王佩翊／編譯

美國路易斯安那州發生一起悲劇，一名17歲少女凱特琳（Katelynn Strate）疑似在行車糾紛中遭槍擊，頭部中彈後被緊急送醫。由於她當時已懷孕，醫師為了搶救胎兒，提早2個月剖腹，儘管女兒情況穩定，但凱特琳卻傷勢嚴重，家屬決定於26日拔管。

根據《每日郵報》報導，懷孕的17歲少女凱特琳24日早上與男友開車前往男方母親家時，與另一輛銀色道奇皮卡因互相逼車與急煞，發生行車糾紛。怎知隨後54歲的對方駕駛貝瑞．魏斯特（Barry West）竟朝兩人開槍。

子彈瞬間擊中坐在副駕駛座的凱特琳的頭部，導致她命危。警方指出，魏斯特聲稱誤以為對方先開槍，但現場完全沒有發現任何武器。

凱特琳隨即被送往醫院搶救，由於情況危急，在替她安裝生命維持系統後，醫療團隊決定緊急剖腹，以挽救肚子裡的孩子。最終凱特琳的女兒順利出生，儘管因為早產2個月，體重僅3磅11盎司（約1.6公斤），但醫師表示健康狀況良好。

凱特琳雖透過手術順利產下腹中女兒，但她本人卻因傷勢過重，被判定難以康復，家屬決定於26日拔管，放棄治療。警方隨後逮捕魏斯特，並以二級謀殺未遂將其起訴。