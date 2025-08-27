　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

第10次試飛成功！SpaceX巨型火箭星艦升空　部署模擬衛星

▲▼ SpaceX星艦巨型火箭完成第10次試飛。（圖／路透）

▲SpaceX星艦巨型火箭完成第10次試飛。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國太空探索科技公司（SpaceX）星艦巨型火箭歷經數度延期之後，在美東26日晚間7時30分從德州星際基地升空，成功完成第10次試飛進入太空，成功部署8顆「星鏈」（Starlink）模擬衛星，並重返地球大氣層，濺落印度洋。

美聯社、CBS新聞等報導，這枚123公尺高的全球最大火箭從德州南部太空港「星際基地」（Starbase）升空，進行第10次試飛。此次任務是想讓星艦上層（運送人員貨物）繞行地球飛行半圈後在澳洲外海濺落，火箭下層（超重型推進器）墜落墨西哥灣。

▲▼ 星艦第10次試飛。（圖／路透）

▲在發射升空後，火箭上半部與超重型助推器分離，助推器墜入墨西哥灣，星艦本體持續環繞地球飛行。（圖／路透）

在發射升空後，火箭上半部與超重型助推器分離，助推器按計畫墜入墨西哥灣，星艦本體持續環繞地球飛行。在飛行約30分鐘之後，星艦部署8顆星鏈模擬衛星，這是星艦首度在太空完成衛星部署模擬演練，接著在任務開始約1小時之後，星艦以超音速重返大氣層，濺落印度洋。

星艦濺落印度洋之前，引擎點火，讓艦體翻轉為鼻錐朝上的直立姿態入水，展現精準控制能力。

報導指出，這次星艦第10次試飛是一次無人試飛任務，SpaceX與美國國家航空暨太空總署（NASA）希望用它送太空人重返月球。NASA已訂購兩艘星艦用於本世紀晚些時候的載人登月任務，至於SpaceX執行長馬斯克的最終目標則為登陸火星。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳內閣異動15人！　石崇良升衛福部長、李洋掌運動部
「小英男孩」光電案　涉案董事長竟是國民黨大咖女婿、金主
快訊／傳石崇良接任衛福部長　邱泰源鬆口：全力配合團隊調整
奶茶三兄弟買1送1！　只有今天
台南警察外遇人妻！　慘被記過調職
快訊／櫃姐狠悶殺2兒女　仍判無期
理科太太跌神壇關鍵曝！　486狂讚1網紅：這就是差別

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她「路邊遭性侵」送醫不治！噁男教堂門口撿屍　監視器全拍下

美17歲少女懷孕「頭部中彈」剖腹救回女嬰！　家屬忍痛拔管

第10次試飛成功！SpaceX巨型火箭星艦升空　部署模擬衛星

烏克蘭男子「禁出境」年齡上修至22歲！　鼓勵年輕人出國求學

22歲鬥牛士「魂斷處女秀」！680kg公牛撞飛亡　觀眾目睹嚇到暴斃

台灣在列！美商務部初裁　10國抗腐蝕性鋼品涉傾銷補貼

入境被關逾80小時　中國使館示警留學生「慎選美國這機場」

川普：在華盛頓特區犯下謀殺案「就是死刑」！

史上最大宗！美海岸防衛隊查獲市價144億毒品　能毒死全佛州人口

男翻18噸垃圾奇蹟尋回婚戒　妻感動落淚：感情更牢固了

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

她「路邊遭性侵」送醫不治！噁男教堂門口撿屍　監視器全拍下

美17歲少女懷孕「頭部中彈」剖腹救回女嬰！　家屬忍痛拔管

第10次試飛成功！SpaceX巨型火箭星艦升空　部署模擬衛星

烏克蘭男子「禁出境」年齡上修至22歲！　鼓勵年輕人出國求學

22歲鬥牛士「魂斷處女秀」！680kg公牛撞飛亡　觀眾目睹嚇到暴斃

台灣在列！美商務部初裁　10國抗腐蝕性鋼品涉傾銷補貼

入境被關逾80小時　中國使館示警留學生「慎選美國這機場」

川普：在華盛頓特區犯下謀殺案「就是死刑」！

史上最大宗！美海岸防衛隊查獲市價144億毒品　能毒死全佛州人口

男翻18噸垃圾奇蹟尋回婚戒　妻感動落淚：感情更牢固了

黃仁勳盼輝達總部明年5月動工　蔣萬安：密切溝通、市府全力協助

醋男拿柴刀衝摩鐵抓姦！小王急躲草叢　他「槍比頭」劫貨車逃亡

試開箱／打破既定印象！超強遮瑕蜜水感不卡紋　少量就能隱形瑕疵

高手5888萬拍下大直樓中樓　5年後開價2.2倍賣

張震嶽睽違10年唱進棒球場　雄鷹大巨蛋「心動時刻」首戰上陣

剝皮辣椒融入膠原蛋白魚骨湯！羅東日式海鮮拉麵　加湯加麵免費

曬福利！台積電「全台19座廠區健身房」　球場16面還有泳池

傳內閣異動15人　石崇良升衛福部長、李洋掌運動部、葉俊顯掌國發會

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰　錢恐回不來了

逆風聲援柯建銘！　鄭運鵬：有必要對總召那麼刻薄？

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

國際熱門新聞

媽媽訂外送「4000元蒸螃蟹」送錯家！鄰居吃光遭暴打

日偶像內衣外露炎上　經紀公司：若小奶會被罵嗎

女「粗黃瓜卡體內」　醫傻眼：誰咬一口

抖音正妹下海2年　突宣布引退

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

65歲美魔女被誤認是「孫女的姊妹」！

曾說討厭她！　川普回應「泰勒絲婚訊」

川普開除Fed理事！　美股齊揚

俄猛攻烏東第二大工業大城　烏軍認：首次遭到大規模攻擊

態度大變！　川普：歡迎60萬中國留學生來美就讀

長生海底煤礦183死　發現多具勞工遺骸

美女醫曝年輕祕訣！「每天％％」1周至少4次

在「地球最歡樂的地方」工作竟是惡夢！　前員工曝殘酷真相

川普：也許美國人愛獨裁者，但我不是

更多熱門

相關新聞

台灣在列！美初裁10國抗腐蝕性鋼品涉傾銷

台灣在列！美初裁10國抗腐蝕性鋼品涉傾銷

美國商務部在鎖定抗腐蝕性鋼品（CORE）展開調查之後，26日對10國做出關於反傾銷稅與平衡稅（反補貼稅）的肯定性裁決，包括台灣。

史上最大宗！美海岸防衛隊查獲市價144億毒品　能毒死全佛州人口

史上最大宗！美海岸防衛隊查獲市價144億毒品　能毒死全佛州人口

男翻18噸垃圾尋回婚戒　妻感動落淚

男翻18噸垃圾尋回婚戒　妻感動落淚

態度大變！　川普：歡迎60萬中國留學生來美就讀

態度大變！　川普：歡迎60萬中國留學生來美就讀

曾說討厭她！　川普回應「泰勒絲婚訊」

曾說討厭她！　川普回應「泰勒絲婚訊」

關鍵字：

SpaceX星艦試飛星鏈衛星北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

薔薔宣布開除元老員工

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

可能有雙颱！　最新預測曝

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

《花甲》劇組台南出車禍！電視台回應

媽媽訂外送「4000元蒸螃蟹」送錯家！鄰居吃光遭暴打

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面