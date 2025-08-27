第10次試飛成功！SpaceX巨型火箭星艦升空　部署模擬衛星

▲SpaceX星艦巨型火箭完成第10次試飛。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國太空探索科技公司（SpaceX）星艦巨型火箭歷經數度延期之後，在美東26日晚間7時30分從德州星際基地升空，成功完成第10次試飛進入太空，成功部署8顆「星鏈」（Starlink）模擬衛星，並重返地球大氣層，濺落印度洋。

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting tenth flight test of Starship! pic.twitter.com/5sbSPBRJBP — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025

美聯社、CBS新聞等報導，這枚123公尺高的全球最大火箭從德州南部太空港「星際基地」（Starbase）升空，進行第10次試飛。此次任務是想讓星艦上層（運送人員貨物）繞行地球飛行半圈後在澳洲外海濺落，火箭下層（超重型推進器）墜落墨西哥灣。

▲在發射升空後，火箭上半部與超重型助推器分離，助推器墜入墨西哥灣，星艦本體持續環繞地球飛行。（圖／路透）

在發射升空後，火箭上半部與超重型助推器分離，助推器按計畫墜入墨西哥灣，星艦本體持續環繞地球飛行。在飛行約30分鐘之後，星艦部署8顆星鏈模擬衛星，這是星艦首度在太空完成衛星部署模擬演練，接著在任務開始約1小時之後，星艦以超音速重返大氣層，濺落印度洋。

星艦濺落印度洋之前，引擎點火，讓艦體翻轉為鼻錐朝上的直立姿態入水，展現精準控制能力。

報導指出，這次星艦第10次試飛是一次無人試飛任務，SpaceX與美國國家航空暨太空總署（NASA）希望用它送太空人重返月球。NASA已訂購兩艘星艦用於本世紀晚些時候的載人登月任務，至於SpaceX執行長馬斯克的最終目標則為登陸火星。