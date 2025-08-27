她「路邊遭性侵」送醫不治！噁男教堂門口撿屍　監視器全拍下

▲消防隊經過教堂時，目睹了性侵案。（圖／翻攝Google Maps）



記者吳美依／綜合報導

美國田納西州發生駭人事件，一名39歲男子竟在教堂門前的人行道上，性侵另一名失去意識的女性，犯案過程全被監視器拍下，而受害者隨後在醫院宣告不治。

警方描述監視器畫面指出，受害者獨自搖搖晃晃走向教堂，因為無法站穩而坐在門口台階上，看起來明顯受到酒精或藥物影響。隨後，穆罕默德悄悄靠近坐下，「儘管她的意識模糊，但仍試圖把他推開。」最終，穆罕默德強行對受害者進行肢體接觸，「把她從台階上抱起來，放在地上，並且多次性侵。」

綜合美媒報導，21日晚間9時30分左右，納什維爾消防隊正趕往執行任務，經過諾倫斯維爾派克教會（Nolensville Pike Church）時，意外目睹性侵案件，立刻迴轉介入。

▲穆罕默德被指控4項性侵相關罪名。（圖／翻攝納什維爾大都會警察局）



消防隊在路邊停下車輛時，嫌犯穆罕默德（Mohamed）正在「試圖為失去意識的受害者穿上褲子」，他們見狀立刻報警，並把失去意識的女子緊急送往范德比爾特大學醫學中心（Vanderbilt University Medical Centre），卻仍宣告不治。

根據指紋比對，受害者是一名34歲街友，但當局未揭露其姓名。調查人員仍在等待毒理學檢測結果，以釐清確切的死因。嫌犯目前被指控4項性侵相關罪名，保釋金設定為30萬美元。

ETtoday新聞網提醒您：

尊重身體自主權，性侵害就是犯罪，請撥打110、113。