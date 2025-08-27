　
國際

泡麵沒煮吃下肚「一口氣吞3包」　埃及13歲少年劇烈腹痛亡

▲▼ 泡麵。（示意圖／VCG）

▲13歲少年一次吃下3包沒煮熟的泡麵，出現劇烈腹痛、嘔吐等症狀之後死亡。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

埃及首都開羅一名13歲少年因為把沒煮熟的泡麵吃下肚，吃下3包後死亡。針對此案，當地檢方下令拘留販售麵條的商店老闆，同時把商品送驗並對死者進行解剖，初步調查顯示產品符合標準規格，死因疑為過量食用未煮熟泡麵引發嚴重併發症。

每日郵報、Al Arabiya等報導，這名少年在吃下沒煮熟的泡麵大約30分鐘後，開始出現劇烈腹痛、嘔吐及出冷汗等症狀，病情急速惡化後不治身亡。警方接獲報案趕抵現場時，發現死者身上並無外傷或他殺跡象。

當地衛生單位起初懷疑店家販售不符安全標準的產品，但初步調查結果顯示，產品符合安全標準，少年的死可能與過量食用未煮熟的麵條有關，而這可能引發急性腸胃問題或消化道阻塞等嚴重健康併發症。

在埃及，速食麵以Indomie品牌最為普及，因價格便宜、烹煮方便，深受年輕族群喜愛。研究表明，吃沒煮熟的麵條會導致消化困難，若產品受到污染或是存放不當，會增加腸阻塞或食物中毒的風險。不過埃及國立營養研究所（National Nutrition Institute）強調，並無科學證據顯示Indomie這類泡麵會導致死亡。

08/26

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放
全台最高廢墟淪爛尾樓　底價84.6億進法拍
快訊／土城嚴重車禍！騎士躺地一片狼藉　現場畫面曝
會計師出獄再組詐團　退休婦被騙走2億
快訊／土城嚴重車禍　多人送醫

