　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他泡麵加1物「吃起來激似一蘭」　近萬人看傻：原來有這吃法

▲▼泡麵。（圖／記者蕭筠攝）

▲泡麵有升級新吃法。（示意圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人泡麵會加入茶包、鮮奶與豆漿，解膩又增加湯頭香氣。而一名網友則是把奶油球加到蔥燒牛肉麵，自認吃起來超像一蘭拉麵。文章引發近萬人關注，許多人則反虧「你肯定沒吃過一蘭...」「不要污辱一蘭」；其他人則分享，「這就跟麻辣鴨血一樣加一顆奶球絕配」、「阿基師也教過加奶粉增加風味」。

一名網友在臉書《泡麵公社泡麵俱樂部》分享，他某天心血來潮，把一顆奶油球放進統一蔥燒牛肉麵一起煮，結果發現味道激似日本名氣專賣店「一蘭拉麵」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，引來近萬名網友討論，一派紛紛笑虧，「感覺會落賽」、「你肯定沒吃過一蘭...」「味道是不錯，可以用奶粉替代奶精，但我能肯定的是...不是一蘭的味道」、「之前有一款日式豚骨泡麵有附一顆奶球在裡面，現在好像已經停產了，那款超好吃的」、「不要污辱一蘭」、「原來還有如此吃法」。

不少網友則分享另類吃法，「阿基師也教過加奶粉增加風味」、「加莎莎亞就變成南洋口味，加咖哩泡菜都行，也可以加臭豆腐，泡麵的調味粉沒有用完不要丟，可以加在白飯裡很美味喔」、「加起司片，很好吃」、「其實就是白醬的概念」、「不如加豆漿還比較健康」、「辛拉麵+牛奶真的不錯，變很濃郁，有試過，但個人還是偏好清爽」、「這就跟麻辣鴨血一樣加一顆奶球絕配」。

泡麵怎麼吃才能達到最高境界？作家陳思宏過去曾分享，他看到網路上瘋傳「麵體加熱水煮好後撈出來，加入士力架巧克力」，結果他試吃後驚呼，「真的沒有騙人，這兩個東西加起來，瘋掉好吃！」「只加了半條，非常搭！荒謬，超好吃的！維力炸醬麵全新的高度」。

另外，也有網友大推一款「素飄香麻辣燙」泡麵，就連外國人都很愛，「日本人指定購買，家樂福常缺貨」，而且加入豆漿一起煮更有特別風味，「用豆漿煮，湯頭挺不錯的」。

不僅如此，任何一款泡麵也可嘗試加入茶包，還可以去油解膩，「烏龍茶、綠茶、金萱茶，這幾款都很適合」、「我試過，熟普洱茶湯泡的，好吃」、「我也這樣吃，另加1/3泡好的茶～跟吃麻辣鍋放烏龍茶下去煮的概念差不多」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
政院追加878億預算！民眾黨團僅挺這些：不接受大惡罷全民買單
快訊／逢甲商圈高樓墜落　男子四肢變形
快訊／兄弟宣布註銷德保拉！　柯威士登錄
大牙昔認「老公被診斷精蟲斷肢」　結婚5年難懷孕原因曝
被指吵架！卓榮泰踉蹌盧秀燕急扶　會議現場還原
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
經濟部稱郭智輝宴席「僅短暫致意」　侯漢廷打臉：待3小時
快訊／俄羅斯強烈爆炸！市中心冒大量濃煙　超過10建築損毀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

夏天怕尷尬？止汗劑3大NG時機　用錯恐越擦越糟

他泡麵加1物「吃起來激似一蘭」　近萬人看傻：原來有這吃法

有3孩卻沒買車！他喊「2縣市」根本不需要　引2派人吵翻

快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝

手搖飲珍珠「客人叫成波霸」　店員爆反感：噁心不尊重人！2派吵翻

快訊／5縣市大雨特報　下到晚上

楊柳橫掃過境！玉山步道多處倒木、斷橋　持續封閉

高雄職缺大量釋出！51家廠商徵1400人　最狂起薪7.9萬

髮型師作品超美！他一點IG「卻常遇1狀況」　網爆共鳴：直接淘汰

高鐵飯店聯票推「指定日優惠」　加購車票最低68折

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

夏天怕尷尬？止汗劑3大NG時機　用錯恐越擦越糟

他泡麵加1物「吃起來激似一蘭」　近萬人看傻：原來有這吃法

有3孩卻沒買車！他喊「2縣市」根本不需要　引2派人吵翻

快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝

手搖飲珍珠「客人叫成波霸」　店員爆反感：噁心不尊重人！2派吵翻

快訊／5縣市大雨特報　下到晚上

楊柳橫掃過境！玉山步道多處倒木、斷橋　持續封閉

高雄職缺大量釋出！51家廠商徵1400人　最狂起薪7.9萬

髮型師作品超美！他一點IG「卻常遇1狀況」　網爆共鳴：直接淘汰

高鐵飯店聯票推「指定日優惠」　加購車票最低68折

校花女兒父親節送手寫字　蔡詩萍「感嘆自己玻璃心」：女兒長大了

盧秀燕棄選黨魁引陰謀論　凌濤嗆反朱派：把主席選舉當求職大會

HTC重磅智慧眼鏡VIVE Eagle發表　專攻繁中市場「定價15600元」

NBA全明星中鋒唐斯來了！雲豹邀他28日出席三對三籃球賽

楊柳橫掃台東　太麻里警冒風雨清除掉落電線

趙露思親回應假公益風波！　嚴詞澄清「錢到不了我兜裡」

全台4飯店七夕住房專案！住三麗鷗主題房　搭遊艇穿越應許河

日本史上最多！1噸走私大麻偽裝木炭闖關　黑市價破10.6億

祖雄全家亮相！佳娜挺7月巨肚「僅胖1.5公斤」　拒絕老公求歡喊：要生五胎

全球首個！「女團機器人」拍賣成交價破4萬　網吐槽：有何用途

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

生活熱門新聞

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

「仁川女神」PO泳裝照　邊荷律急：穿上衣服

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

館長遊深圳嘆台灣車貴　她曝在地情況

親家注音不唸「ㄑㄧㄣ」！正確解答曝光　大票人看傻

台女跟團遊日遭撞亡　業者回應

離譜台南私廚！　14萬月子餐「一天一頓」用邊角料敷衍

護理之家驚爆全裸直播　看護拍阿公洗澡引眾怒

快訊／5縣市大雨特報　下到晚上

更多熱門

相關新聞

中山站「小東區」日系美食全攻略

中山站「小東區」日系美食全攻略

如果說台北有一個地方，能讓你在短短數小時內從昭和東京跳到神戶街頭，再轉進香川小鎮與赤峰巷弄，那一定是中山站。「小東區」這個暱稱，不只是因為這裡聚集了多家來自日本的品牌，更因為它在氛圍、味覺與美學上，都保留了那份純正的日系靈魂。

花蓮拉麵名店「定置漁場三代目」進軍台北

花蓮拉麵名店「定置漁場三代目」進軍台北

拉麵公子「安全島拉麵」今明限量販售

拉麵公子「安全島拉麵」今明限量販售

「SOMMÉ」主打法式澄清雞湯拉麵

「SOMMÉ」主打法式澄清雞湯拉麵

台中牛肉麵店白飯煮到焦黑冒大煙

台中牛肉麵店白飯煮到焦黑冒大煙

關鍵字：

蔥燒牛牛肉麵泡麵一蘭拉麵

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

快訊／愛雅無預警證實懷孕！

更多

最夯影音

更多

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面