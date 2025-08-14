他泡麵加1物「吃起來激似一蘭」　近萬人看傻：原來有這吃法

▲泡麵有升級新吃法。（示意圖／記者蕭筠攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人泡麵會加入茶包、鮮奶與豆漿，解膩又增加湯頭香氣。而一名網友則是把奶油球加到蔥燒牛肉麵，自認吃起來超像一蘭拉麵。文章引發近萬人關注，許多人則反虧「你肯定沒吃過一蘭...」「不要污辱一蘭」；其他人則分享，「這就跟麻辣鴨血一樣加一顆奶球絕配」、「阿基師也教過加奶粉增加風味」。

一名網友在臉書《泡麵公社泡麵俱樂部》分享，他某天心血來潮，把一顆奶油球放進統一蔥燒牛肉麵一起煮，結果發現味道激似日本名氣專賣店「一蘭拉麵」。

文章曝光後，引來近萬名網友討論，一派紛紛笑虧，「感覺會落賽」、「你肯定沒吃過一蘭...」「味道是不錯，可以用奶粉替代奶精，但我能肯定的是...不是一蘭的味道」、「之前有一款日式豚骨泡麵有附一顆奶球在裡面，現在好像已經停產了，那款超好吃的」、「不要污辱一蘭」、「原來還有如此吃法」。

不少網友則分享另類吃法，「阿基師也教過加奶粉增加風味」、「加莎莎亞就變成南洋口味，加咖哩泡菜都行，也可以加臭豆腐，泡麵的調味粉沒有用完不要丟，可以加在白飯裡很美味喔」、「加起司片，很好吃」、「其實就是白醬的概念」、「不如加豆漿還比較健康」、「辛拉麵+牛奶真的不錯，變很濃郁，有試過，但個人還是偏好清爽」、「這就跟麻辣鴨血一樣加一顆奶球絕配」。

泡麵怎麼吃才能達到最高境界？作家陳思宏過去曾分享，他看到網路上瘋傳「麵體加熱水煮好後撈出來，加入士力架巧克力」，結果他試吃後驚呼，「真的沒有騙人，這兩個東西加起來，瘋掉好吃！」「只加了半條，非常搭！荒謬，超好吃的！維力炸醬麵全新的高度」。

另外，也有網友大推一款「素飄香麻辣燙」泡麵，就連外國人都很愛，「日本人指定購買，家樂福常缺貨」，而且加入豆漿一起煮更有特別風味，「用豆漿煮，湯頭挺不錯的」。

不僅如此，任何一款泡麵也可嘗試加入茶包，還可以去油解膩，「烏龍茶、綠茶、金萱茶，這幾款都很適合」、「我試過，熟普洱茶湯泡的，好吃」、「我也這樣吃，另加1/3泡好的茶～跟吃麻辣鍋放烏龍茶下去煮的概念差不多」。