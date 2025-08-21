　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

中元普渡泡麵之戰誰稱王？熱銷排行榜揭曉　日系烏龍麵強勢竄出

中元普渡,拜拜,農曆七月,中元節,好兄弟,孤魂野鬼,民間信仰,祭拜,鬼月,供品（圖／記者季相儒攝）

▲中元節將至，普渡採購進入高峰。（圖／資料照）

記者洪菱鞠／綜合報導

農曆七月中元普渡檔期向來是泡麵的黃金銷售期，不只是供桌要拜，家裡也要囤，不少人索性一箱箱扛回家最省事，可說是補貨清單中的人氣王。電商平台近期相繼公布中元泡麵熱銷榜，素友大推的「靜思書軒香積麵」、日系控喜愛的「日清咚兵衛油豆腐烏龍麵」以及著名地方美食「林聰明砂鍋魚頭杯麵」全都上榜，國民經典、異國風味與話題聯名為榜單注入新亮點。還在猶豫要買哪一款來拜的人，不妨參考排行榜。

隨著中元節將至，東森購物觀察到泡麵買氣顯著攀升，與平日相比，銷量與箱購囤貨比例皆成長約10%至15%，反映出民眾在祭祀採買之外，也順勢補充居家囤糧需求。從站上十大熱銷泡麵來看，消費者偏好相當多元，「靜思書軒香積麵」主打藥膳口味，奪下冠軍；「PAONE寶妮義大利麵」以義式風味搶下第二，「日清咚兵衛油豆腐烏龍麵」穩坐前三，入榜的還有「日清出前一丁」、「今晚饗吃檳城益福白咖哩拉麵」，顯示異國泡麵的高人氣。

中元普渡,拜拜,泡麵,網購,普渡供品,泡麵排行榜（圖／翻攝自東森購物網）

▲主打健康訴求的「靜思書軒 香積麵」，在東森購物網站人氣居高不下。（圖／翻攝自東森購物網）

「老媽拌麵」、「新宏蕎麥關廟麵」、「福忠字號眷村醬麵」與「大甲乾麵」等非油炸拌麵，則在養生取向與家鄉風味間找到支持族群，展現出拌麵市場的實力。地方名店加持的「林聰明沙鍋魚頭風味杯麵」靠著話題性圈粉吸引買氣。從經典國民品牌到異國新品，各類型泡麵都能找到愛好者。東森購物也發現，「話題性」與「明星光環」成為開拓新客群的重要關鍵，例如杜汶澤創立的「小杜良品」，以和牛、鵝油等豪華風味切入市場，中元節檔期推出「獨家豪華澎湃組」，就躍升黑馬新品。

momo公布2025上半年泡麵十大熱銷榜（圖／momo提供）

▲momo公布2025上半年泡麵十大熱銷榜，異國風味持續穩坐熱銷關鍵。（圖／momo提供）

在拜拜與剛需帶動下，momo指出，箱購泡麵買氣明顯升溫，許多消費者一次就購入三到五箱以上，補齊家中存糧，一次解決節慶與日常的備餐需求。此外也公布2025上半年泡麵十大熱銷榜，直接幫消費者列出站上最熱買的泡麵口味，排行依序是：日清咚兵衛油豆腐烏龍麵、來一客風味杯、滿漢大餐碗麵、林聰明砂鍋魚頭泡麵、統一麵風味袋、輕食糧飲小蘭州蕎麥麵、維力炸醬桶麵、農心辛拉麵、大瑪南洋酸辣粉、王品青花驕麻辣鍋牛肉麵。

進一步分析榜單，日韓泡麵仍是榜上常勝軍之外，跨界聯名泡麵強勢崛起，地方名店、知名餐飲品牌等聯名泡麵擠進榜單前段，反應消費者追求在家就能享用名店美味的儀式感；經典國民品牌則是依舊穩坐泡麵基本盤，不只是家庭囤貨首選，也是中元供桌上的必備常客，展現品牌力與高黏著度的長青實力。此外，強調非油炸、純素訴求的新品，也吸引注重健康族群支持，泡麵市場呈現更細緻分眾化趨勢。

中元普渡,拜拜,泡麵,網購,普渡供品,泡麵排行榜（圖／Yahoo購物中心提供）

▲「林聰明砂鍋魚頭泡麵」完整還原鍋物湯底風味，在電商平台熱銷。（圖／Yahoo購物中心提供）

Yahoo購物近期泡麵業績也增長了逾5成，從「2025中元泡麵熱銷榜」發現，今年國民泡麵系列強勢霸榜，包辦四席，其中「來一客鮮蝦魚板」長年熱銷奪冠，唯一進榜的異國拉麵「日清 咚兵衛油豆腐烏龍麵」擠下去年的「農心辛拉麵」，首次上榜便拿下第二名，成為熱銷新黑馬；來自嘉義百年名店的「林聰明砂鍋魚頭風味杯麵」以濃郁沙茶湯底搭配鮮香食材，將需長時熬煮的湯頭濃縮成杯麵，一舉攻下第三名：經典款「統一肉燥麵」持續受到懷舊族群支持，輕食系的「統一脆麵」則成零食族的祭拜新選項。

蝦皮購物的泡麵銷量對比上月也有雙位數成長，顯示中元買氣高峰已至，數據揭示消費者偏好的熱銷品項，以統一、來一客、滿漢大餐、維力等經典品牌為主，異國風味則是韓式泡麵最受歡迎；同時，受到夏季與健康意識的影響，訴求清爽、低負擔的蕎麥麵，近期買氣明顯提升約5成，展現泡麵市場除了滿足口腹之慾外，也越來越注重健康取向。而僅管「箱購」比例有增加，囤貨仍集中於「袋裝組數」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／恐怖家暴！　31歲女血跡斑斑送醫
向太「豪氣買台北4塊地」！　因郭碧婷想蓋動物園
快訊／北市信義熱飆38.8度！　5縣市高溫警示
快訊／桌球甜心撞死人！　判刑出爐
新婚才半年！　渣男闖入性侵前女友
未編志願役加薪、警消提高退撫　王鴻薇：卓榮泰連軍人都騙
快訊／王大陸現身開庭　沉默不語進法院
欠15萬！　18歲男遭活活打死丟深山
綠稱提案「普發現金4.6萬」　侯友宜：新北怎有多餘的錢？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

中元普渡泡麵之戰誰稱王？熱銷排行榜揭曉　日系烏龍麵強勢竄出

全家新推「香蕉火龍果牛奶」　水果系飲料甜點新品一次看

無糖飲料降價懶人包！7-11「6款茶全降」　家樂福加碼多款買1送1

21風味館「4大限時優惠」只有今天　香草烤雞腿下殺66折

【廣編】積雪草×薑黃引領美膚新革命！渃學院8/18植物外泌體新品上市發表會

台南鍋燒意麵外送「多台北12倍」！南部訂單排行曝　紅茶飲品夯

全家聯名蠟筆小新推「盲盒餐盒」！6款超萌隨機贈品一次看

三商炸雞限時20天「買1送1」　加碼棒腿買6送6

7-11今起咖啡「買2送2」還有吉伊卡哇杯！超商連5天優惠懶人包

7-11首創「外籍生訓練班」錄取率8成！海地博士生成門市人氣王

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

中元普渡泡麵之戰誰稱王？熱銷排行榜揭曉　日系烏龍麵強勢竄出

全家新推「香蕉火龍果牛奶」　水果系飲料甜點新品一次看

無糖飲料降價懶人包！7-11「6款茶全降」　家樂福加碼多款買1送1

21風味館「4大限時優惠」只有今天　香草烤雞腿下殺66折

【廣編】積雪草×薑黃引領美膚新革命！渃學院8/18植物外泌體新品上市發表會

台南鍋燒意麵外送「多台北12倍」！南部訂單排行曝　紅茶飲品夯

全家聯名蠟筆小新推「盲盒餐盒」！6款超萌隨機贈品一次看

三商炸雞限時20天「買1送1」　加碼棒腿買6送6

7-11今起咖啡「買2送2」還有吉伊卡哇杯！超商連5天優惠懶人包

7-11首創「外籍生訓練班」錄取率8成！海地博士生成門市人氣王

傳李洋任運動部長！羅廷瑋盼帶來新氣象　林沛祥：期待改善體育署沉痾

苗栗男亂丟菸蒂害2店面起火燒毀　監視器錄下罪行判拘役50天

新光三越小北店還沒開張就被冒名詐騙　兜售香水、離子夾全是假

通過總預算卓榮泰續任閣揆？　行政院：行政團隊負責推動國家向前

剛要找工作就抽中「10萬創業基金」　18歲嫩妹慘被騙走9萬

陳喬恩「睡覺真的會瘦」公開菜單！1個月要減到45kg：忍耐不會辜負妳

80歲免評聘看護移工即日起上路！檢附年齡證明即可提出申請

高雄早餐名店驚見「小強上桌開趴」店家認了　衛生局罰6萬

快訊／花蓮恐怖家暴！狠男持刀砍女友　她全身血跡斑斑送醫

李在明即將訪日！承諾「不會推翻」慰安婦協議：日韓應避免對立

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

消費熱門新聞

無糖飲料降價懶人包！7-11「6款全降」　家樂福加碼買1送1

7-11今起咖啡買2送2！超商連5天優惠一次看

IU、張員瑛腳上NB 471甜酷炸裂　楊祐寧靠NB 2010撐起穿搭氣場

7-11限5天多項買2送2！滿千折150

全家聯名蠟筆小新推3款鮮食！隨機送超萌小物

肯德基咔啦雞腿堡買1送1　頂呱呱雞薯雙拼特價129元

漢堡王「三牲漢堡」升級回歸

三商炸雞限時買1送1！加碼棒腿買6送6

刮刮樂千萬回饋祭開搶

超商推「御飯糰娃包」集點免費換

德國雙人首發路跑送高CP物資包

7-11首創推出「商品許願池」功能

拿坡里推「世運金牌快閃優惠」　小披薩只要139元、炸雞6折

21風味館「4大限時優惠」只有今天

更多熱門

相關新聞

包裹簡訊有詐！警曝寄件人「5字樣」恐是詐騙

包裹簡訊有詐！警曝寄件人「5字樣」恐是詐騙

台人經常網購，卻讓詐騙集團趁虛而入，不少民眾收到超商取貨簡訊，沒想太多就付錢領包裹，打開才發現被騙。有網友最近分享一張訊息截圖，只見內容是通知某商品已送達超商門市，要在某日前領取。但注意看會發現，原PO將「配編」兩字框起來，「詐騙包裹簡訊長這樣，價格1100-1500，請小心取貨。」

「處暑」轉機到！開運3招一次看

「處暑」轉機到！開運3招一次看

花蓮購物節+中元普渡　14處市場抽家電好禮

花蓮購物節+中元普渡　14處市場抽家電好禮

陸高鐵禁吃泡麵　乘客吐槽：先禁月台吸菸

陸高鐵禁吃泡麵　乘客吐槽：先禁月台吸菸

全聯中元節「超過3000款商品爆殺」　

全聯中元節「超過3000款商品爆殺」　

關鍵字：

中元普渡拜拜泡麵網購普渡供品泡麵排行榜烏龍麵

讀者迴響

熱門新聞

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

虞書欣爆霸凌！當眾羞辱「蜘蛛精」　受害女星發聲

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面