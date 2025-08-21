中元普渡泡麵之戰誰稱王？熱銷排行榜揭曉　日系烏龍麵強勢竄出

▲中元節將至，普渡採購進入高峰。（圖／資料照）

記者洪菱鞠／綜合報導

農曆七月中元普渡檔期向來是泡麵的黃金銷售期，不只是供桌要拜，家裡也要囤，不少人索性一箱箱扛回家最省事，可說是補貨清單中的人氣王。電商平台近期相繼公布中元泡麵熱銷榜，素友大推的「靜思書軒香積麵」、日系控喜愛的「日清咚兵衛油豆腐烏龍麵」以及著名地方美食「林聰明砂鍋魚頭杯麵」全都上榜，國民經典、異國風味與話題聯名為榜單注入新亮點。還在猶豫要買哪一款來拜的人，不妨參考排行榜。

隨著中元節將至，東森購物觀察到泡麵買氣顯著攀升，與平日相比，銷量與箱購囤貨比例皆成長約10%至15%，反映出民眾在祭祀採買之外，也順勢補充居家囤糧需求。從站上十大熱銷泡麵來看，消費者偏好相當多元，「靜思書軒香積麵」主打藥膳口味，奪下冠軍；「PAONE寶妮義大利麵」以義式風味搶下第二，「日清咚兵衛油豆腐烏龍麵」穩坐前三，入榜的還有「日清出前一丁」、「今晚饗吃檳城益福白咖哩拉麵」，顯示異國泡麵的高人氣。

▲主打健康訴求的「靜思書軒 香積麵」，在東森購物網站人氣居高不下。（圖／翻攝自東森購物網）

「老媽拌麵」、「新宏蕎麥關廟麵」、「福忠字號眷村醬麵」與「大甲乾麵」等非油炸拌麵，則在養生取向與家鄉風味間找到支持族群，展現出拌麵市場的實力。地方名店加持的「林聰明沙鍋魚頭風味杯麵」靠著話題性圈粉吸引買氣。從經典國民品牌到異國新品，各類型泡麵都能找到愛好者。東森購物也發現，「話題性」與「明星光環」成為開拓新客群的重要關鍵，例如杜汶澤創立的「小杜良品」，以和牛、鵝油等豪華風味切入市場，中元節檔期推出「獨家豪華澎湃組」，就躍升黑馬新品。

▲momo公布2025上半年泡麵十大熱銷榜，異國風味持續穩坐熱銷關鍵。（圖／momo提供）

在拜拜與剛需帶動下，momo指出，箱購泡麵買氣明顯升溫，許多消費者一次就購入三到五箱以上，補齊家中存糧，一次解決節慶與日常的備餐需求。此外也公布2025上半年泡麵十大熱銷榜，直接幫消費者列出站上最熱買的泡麵口味，排行依序是：日清咚兵衛油豆腐烏龍麵、來一客風味杯、滿漢大餐碗麵、林聰明砂鍋魚頭泡麵、統一麵風味袋、輕食糧飲小蘭州蕎麥麵、維力炸醬桶麵、農心辛拉麵、大瑪南洋酸辣粉、王品青花驕麻辣鍋牛肉麵。

進一步分析榜單，日韓泡麵仍是榜上常勝軍之外，跨界聯名泡麵強勢崛起，地方名店、知名餐飲品牌等聯名泡麵擠進榜單前段，反應消費者追求在家就能享用名店美味的儀式感；經典國民品牌則是依舊穩坐泡麵基本盤，不只是家庭囤貨首選，也是中元供桌上的必備常客，展現品牌力與高黏著度的長青實力。此外，強調非油炸、純素訴求的新品，也吸引注重健康族群支持，泡麵市場呈現更細緻分眾化趨勢。

▲「林聰明砂鍋魚頭泡麵」完整還原鍋物湯底風味，在電商平台熱銷。（圖／Yahoo購物中心提供）

Yahoo購物近期泡麵業績也增長了逾5成，從「2025中元泡麵熱銷榜」發現，今年國民泡麵系列強勢霸榜，包辦四席，其中「來一客鮮蝦魚板」長年熱銷奪冠，唯一進榜的異國拉麵「日清 咚兵衛油豆腐烏龍麵」擠下去年的「農心辛拉麵」，首次上榜便拿下第二名，成為熱銷新黑馬；來自嘉義百年名店的「林聰明砂鍋魚頭風味杯麵」以濃郁沙茶湯底搭配鮮香食材，將需長時熬煮的湯頭濃縮成杯麵，一舉攻下第三名：經典款「統一肉燥麵」持續受到懷舊族群支持，輕食系的「統一脆麵」則成零食族的祭拜新選項。

蝦皮購物的泡麵銷量對比上月也有雙位數成長，顯示中元買氣高峰已至，數據揭示消費者偏好的熱銷品項，以統一、來一客、滿漢大餐、維力等經典品牌為主，異國風味則是韓式泡麵最受歡迎；同時，受到夏季與健康意識的影響，訴求清爽、低負擔的蕎麥麵，近期買氣明顯提升約5成，展現泡麵市場除了滿足口腹之慾外，也越來越注重健康取向。而僅管「箱購」比例有增加，囤貨仍集中於「袋裝組數」。