陸高鐵禁吃泡麵　乘客吐槽：先禁月台吸菸吧

▲大陸高鐵月台大多不禁菸。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸高鐵近年將泡麵定義為影響列車環境衛生的食品，車站的商店也陸續將泡麵下架。不過，此舉卻遭到不少網友吐槽，認為比起泡麵，在月台上吸煙的人才是更大的問題，高鐵應該先禁止乘客在月台上吸菸。

根據大陸國鐵集團《鐵路旅客運輸服務質量規範》的相關規定，泡麵屬於可能嚴重影響列車環境衛生的食品。為維護高鐵車站和列車環境衛生，使旅客享受到更為優質的服務，高鐵車站均不售賣泡麵，但旅客可自行攜帶。

高鐵的官網上也有公告，旅客列車車廂屬於封閉空間，為創造良好旅途環境，確保空氣清新，旅客在乘車期間，請不要食用榴蓮、泡麵等有濃重氣味的食品。

不過，高鐵此舉卻遭到不少網友的吐槽，認為比起在高鐵車廂內聞泡麵的味道，更難接受的是月台上有人吸煙，「吸煙的危害更大，旅客在站台抽煙，也會影響環境和身體健康。」「旅客在站台吸煙，自己受到二手煙影響，建議在站台邊等候列車處也禁止吸煙。」

事實上，大陸的高鐵只要在月台上停留較長時間，就會有菸癮大的乘客跑到月台上吸菸，屬於非常常見的現象，煙味更經常會飄入車廂內。

對此，高鐵的客服人員表示，在乘客即將上車的月台一般是露天的，沒有規定禁煙，車站可能會設置吸煙處和熄菸的設施。據陸媒報導，大陸只有部分高鐵站的月台禁止吸煙，大部分屬於室外區域的空間都不禁止吸煙。