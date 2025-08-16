　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸高鐵禁吃泡麵　乘客吐槽：先禁月台吸菸吧

▲▼廣深港高鐵香港段。（圖／CFP）

▲大陸高鐵月台大多不禁菸。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸高鐵近年將泡麵定義為影響列車環境衛生的食品，車站的商店也陸續將泡麵下架。不過，此舉卻遭到不少網友吐槽，認為比起泡麵，在月台上吸煙的人才是更大的問題，高鐵應該先禁止乘客在月台上吸菸。

根據大陸國鐵集團《鐵路旅客運輸服務質量規範》的相關規定，泡麵屬於可能嚴重影響列車環境衛生的食品。為維護高鐵車站和列車環境衛生，使旅客享受到更為優質的服務，高鐵車站均不售賣泡麵，但旅客可自行攜帶。

高鐵的官網上也有公告，旅客列車車廂屬於封閉空間，為創造良好旅途環境，確保空氣清新，旅客在乘車期間，請不要食用榴蓮、泡麵等有濃重氣味的食品。

▲▼中國大陸高鐵。（圖／CFP）

不過，高鐵此舉卻遭到不少網友的吐槽，認為比起在高鐵車廂內聞泡麵的味道，更難接受的是月台上有人吸煙，「吸煙的危害更大，旅客在站台抽煙，也會影響環境和身體健康。」「旅客在站台吸煙，自己受到二手煙影響，建議在站台邊等候列車處也禁止吸煙。」

事實上，大陸的高鐵只要在月台上停留較長時間，就會有菸癮大的乘客跑到月台上吸菸，屬於非常常見的現象，煙味更經常會飄入車廂內。

對此，高鐵的客服人員表示，在乘客即將上車的月台一般是露天的，沒有規定禁煙，車站可能會設置吸煙處和熄菸的設施。據陸媒報導，大陸只有部分高鐵站的月台禁止吸煙，大部分屬於室外區域的空間都不禁止吸煙。

▲▼中國大陸高鐵。（圖／CFP）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林襄穿薔薔戰袍上班「走光好幾次」！正面開2大洞
快訊／王嘉爾被送急診！　活動緊急取消
Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星
李珠珢活動「出動10名保鑣護駕」！　畫面驚呆韓媒：宛如大咖藝
陸歌手唱一半棚架倒塌　砸中觀眾席2死3重傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

金燦榮：武統台灣可能不實施「一國兩制」　將台積電收歸國有

影／讓普丁5回望！美B-2隱轟編隊飛過頭頂　川普禮遇或展示武力

陸歌手唱一半棚架倒塌　砸中觀眾席2死3重傷

川普建議俄烏「割地求和」　美學者：談領土妥協比交易房產更血腥

陸高鐵禁吃泡麵　乘客吐槽：先禁月台吸菸吧

「雙普會」後俄方透露空中交通或將恢復　雙邊進一步正常化磋商

一石激起千層浪！雙普會「歷史性會晤」　俄突破西方3年孤立外交

正妹觀光客拿香蕉餵獼猴！慘遭「轉身飛踢」一腳踹飛

人形機器人成顯學　陸大學研究成果現身運動賽場

賴提「終戰」未談「抗日」　陸國台辦批「喪失民族立場」

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

【逃之夭夭】闖紅燈撞車6男集體開溜！ 駕駛看傻眼：全跑了？

金燦榮：武統台灣可能不實施「一國兩制」　將台積電收歸國有

影／讓普丁5回望！美B-2隱轟編隊飛過頭頂　川普禮遇或展示武力

陸歌手唱一半棚架倒塌　砸中觀眾席2死3重傷

川普建議俄烏「割地求和」　美學者：談領土妥協比交易房產更血腥

陸高鐵禁吃泡麵　乘客吐槽：先禁月台吸菸吧

「雙普會」後俄方透露空中交通或將恢復　雙邊進一步正常化磋商

一石激起千層浪！雙普會「歷史性會晤」　俄突破西方3年孤立外交

正妹觀光客拿香蕉餵獼猴！慘遭「轉身飛踢」一腳踹飛

人形機器人成顯學　陸大學研究成果現身運動賽場

賴提「終戰」未談「抗日」　陸國台辦批「喪失民族立場」

金燦榮：武統台灣可能不實施「一國兩制」　將台積電收歸國有

影／讓普丁5回望！美B-2隱轟編隊飛過頭頂　川普禮遇或展示武力

雙和醫院急診爆滿「護病比1:13」邱泰源喊查　院方無奈曝現況

醫整理遺物挖出小三情書「不想當介入者」　才知前夫偷吃護理師

希拉蕊喊若結束戰爭「提名諾貝爾和平獎」　川普回應：太好了

成人展巧遇女同學　脫下實驗白袍「變超胸Coser」！比基尼裝看傻了

警察在旁邊！白目移工ATM狂領鈔　被逮辯：只是應徵輕鬆工作

馬太鞍溪堰塞湖2個月內恐溢流！　落實撤離避難召開地方說明會

北海道棕熊奪命！友目擊「徒手搏熊」拚死救援　父痛揭最後訊息

快訊／王嘉爾深夜食物中毒送醫！粉絲簽售會緊急取消　經紀公司發聲明

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

大陸熱門新聞

拿香蕉餵獼猴！正妹慘遭轉身踹飛

陸48小時內對歐盟、加、日密集反制

陸歌手唱一半棚架倒塌　觀眾2死3重傷

人形機器人成顯學　陸大學研究成果現身運動賽場

玩家提告《王者榮耀》：故意匹配弱隊友

江西最強釘子戶「金溪之眼」屋主終於搬了 無法忍受噪音外出租房

宇樹科技H1奪機器人1500公尺賽跑奪首金 第二名全程未使用遙控器

賴提「終戰」未談「抗日」　陸國台辦批「喪失民族立場」

27歲陸甜美網紅「突發腦溢血」過世

日本二戰投降80週年 陸再公開731部隊細菌戰新史料證據

藝人唱和中共被查！羅文嘉：不解他們想什麼

陸高鐵禁吃泡麵　乘客吐槽：先禁月台吸菸

川普建議俄烏「割地求和」　美學者：比交易房產更血腥

中共中聯部副部長孫海燕同案被拘

更多熱門

相關新聞

他泡麵加1物「吃起來激似一蘭」！近萬人看傻

他泡麵加1物「吃起來激似一蘭」！近萬人看傻

不少人泡麵會加入茶包、鮮奶與豆漿，解膩又增加湯頭香氣。而一名網友則是把奶油球加到蔥燒牛肉麵，自認吃起來超像一蘭拉麵。文章引發近萬人關注，許多人則反虧「你肯定沒吃過一蘭...」「不要污辱一蘭」；其他人則分享，「這就跟麻辣鴨血一樣加一顆奶球絕配」、「阿基師也教過加奶粉增加風味」。

陸研究生帶半斤五糧液搭高鐵被拒 2分鐘「咕嚕咕嚕」乾掉驚呆眾人

陸研究生帶半斤五糧液搭高鐵被拒 2分鐘「咕嚕咕嚕」乾掉驚呆眾人

高鐵飯店聯票推「指定日優惠」　加購車票最低68折

高鐵飯店聯票推「指定日優惠」　加購車票最低68折

全國公告3萬多處禁菸區　2地方最常有人偷抽菸

全國公告3萬多處禁菸區　2地方最常有人偷抽菸

楊柳颱風出海　高鐵明天全線正常行駛

楊柳颱風出海　高鐵明天全線正常行駛

關鍵字：

高鐵吸菸抽菸禁菸泡麵

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

瑤瑤運動穿太過分「男師起反應」

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

拿香蕉餵獼猴！正妹慘遭轉身踹飛

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」

國產「MG G50 Plus」MPV試駕

遭于正暗諷角色睡來的　女星回擊

19歲女店員偷吃人夫「一次就中」　正宮崩潰

東京男慘死山中　北海道「母子3熊」遭獵殺

更多

最夯影音

更多

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面