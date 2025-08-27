要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰　錢恐回不來了

▲要繳孩子學費時，當事人才發現上千萬積蓄沒了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友分享親身經歷，今年6月底接到自稱「165反詐騙專線」的陌生電話，對方恐嚇其身分證件遭盜用，甚至牽涉刑案，要求立刻配合調查。他因為聽到「刑案」兩字嚇壞，開始一步步掉進圈套，最後帳戶上千萬積蓄全被轉光。直到孩子要繳學費，她才驚覺受騙，心痛到直呼「恨自己當時沒有醒悟」。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「陌生電話不接聽，守住荷包好安心」為標題分享詐騙案例，一名當事人回憶這起可惡的詐騙手法，對方一開口就自稱是「165反詐騙專線」的警員，說他的身分證件被盜用，且在某銀行開設帳戶，因此涉及刑案，需要立即配合調查。當下他坦言，「聽到刑案兩個字，我立刻緊張起來！」

當下，當事人不知所措，電話轉接到一名自稱主任的人，對方口氣嚴厲，強調不趕快配合就會被認定是共犯，同時要他加一個LINE帳號，這樣才可即時聯繫。當事人說，「我因為太害怕了，就照做了。」

對方在LINE告訴當事人，為了排除嫌疑，必須提供網銀帳號和密碼，讓他們「監管資產」，避免被犯罪集團繼續利用。事實上，當事人當下一度感到怪異，但想到萬一不配合會惹上官司，恐懼已經讓他徹底喪失判斷力，最後硬著頭皮把帳密交給對方。

之後的一個月，當事人完全沒注意到帳戶的動向，直到要替孩子繳學費時才登入網銀，卻發現所有存款早已被轉空，上千萬積蓄全化為烏有。

當事人崩潰愣住，才意識到自己遇上「假檢警」詐騙，只能含淚報案，把過程一五一十交代清楚，卻也明白錢大概回不來了，「我心裡後悔萬分，恨自己當時沒有發覺。」

面對上千萬積蓄消失一空，當事人懊悔萬分提醒大家，「再逼真的電話、再嚴厲的聲音，都可能是詐騙集團在演戲，一定要保持冷靜，謹慎求證！」

對此，警政署「165打詐儀錶板」再次提醒，檢察官、警察、政府機關不會以電話方式說要扣押、處分你的財產，或調查刑案，「接到電話說政府要求提款、交付款項、提供網銀帳號密碼等方式供查證金流、監管帳戶，都是詐騙」。民眾接到不明電話，有任何疑慮，務必先撥打165詢問。