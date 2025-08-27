　
社會 社會焦點 保障人權

假賣演唱會門票！他靠「無卡提款」騙歌迷4萬元　下場要關1年半

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）有多項前科紀錄，去年10月間他在臉書社團PO文，聲稱有多餘的演唱會門票願意出讓，並以「設定無卡提款」的交易方式，從歌迷A的手中騙走4萬元，因而挨告。新竹地院法官日前審理之後，依犯網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，累犯，判處阿輝有期徒刑1年6個月。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲阿輝利用無卡提款方式，騙走受害者4萬元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2024年10月23日在臉書某社團PO文，聲稱自己有周杰倫演唱會的門票，願意出讓給其他人；歌迷A看到PO文之後，隨即傳訊息表明有意願購買，接著依照阿輝的指示，在名下帳戶分別設定3萬元、1萬元無卡提款，並把無卡提款的序號傳給阿輝。

阿輝取得序號之後，立刻前往超商使用ATM提款，總計得手4萬元。後來歌迷A發現被騙，憤而報警處理，警方調閱超商監視器畫面追查，很快便循線逮住阿輝。

新竹地院法官表示，阿輝有違反槍砲彈藥刀械條例、違反性侵害防治法、涉犯詐欺及洗錢防制法等多項前科，最近一次在2024年12月才判決確定，顯然他並未從前案中記取教訓。

法官指出，阿輝無視法紀，為圖不法利益，持續以類似手法在網路上行騙，漠視他人的財產權利，法遵循意識薄弱，主觀上惡性重大，雖然他已經坦承犯行，但至今仍未與受害的歌迷A達成和解或賠償任何費用，最終依犯網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，累犯，判處他有期徒刑1年6個月，全案仍可上訴。

08/26 全台詐欺最新數據

483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

