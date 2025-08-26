女遭詐4百萬！貪警誆「用駭客向詐團挖錢」再剝皮　要關2年半

▲林姓警員（紅圈）借貸2百萬被強制扣薪，竟利用警職詐騙報案民眾。（圖／翻攝畫面）

記者吳銘峯、郭玗潔／台北報導

北市萬華警分局康定所前警員林佳豪，因家中積欠2百多萬債務，得知有民眾因被詐團騙錢報案，竟聯絡受害人，佯稱認識駭客，有管道可幫忙討回款項，其中1名女子先被詐團騙了4百多萬，報案後又被林警詐騙6萬。林警總共騙了3人，總計得手46萬元，還有另1人未上當。犯行曝光後，林男遭免職，全案上訴到最高法院，依林犯公務員利用職務上之機會詐取財物等罪，處2年6月徒刑，褫奪公權1年，全案定讞。

判決指出，林男原本在萬華分局康定路派出所任職，竟利用職便，取得民眾報案遭詐騙時留下的個資，聯絡被害人後，誆稱他認識網路駭客，可以透過非正式管道，幫被害人向詐欺集團挖錢，但被害人必須先付擔保金給他，共有3名女子受害，於2022年9月至2023年4月間，陸續給林男6萬到20萬不等，林共詐得46萬元，另還有1名蔡姓女子察覺有異，並未受騙。

全案曝光後，林男坦承犯行，並將犯罪所得歸還，和被害人和解。法官認為，報案民眾的個資都是個人隱私，受個資法保護，不得非法利用，林男利用員警身分，取信這些因被詐騙前來報案的被害人，讓她們再次受騙，損害國家公務員廉潔端正的形象，依他犯3個公務員利用職務上之機會詐取財物罪、1個公務員利用職務上之機會詐取財物未遂罪，及非公務機關非法利用個人資料罪，合併執行4年徒刑年，褫奪公權1年。

林男上訴表示，他已和3名被害人和解並給付完畢，其中1人撤回告訴，另被他詐騙未遂的蔡女也表示不提告，他誠摰努力填補被害人的損害，希望法官給他自新的機會。

二審法官認為林男確實已知悔悟，審酌他無前科、現已失去公職、從事水果銷售等情，改判他2年6月徒刑，褫奪公權1年。該案上訴到最高法院遭駁回，全案定讞。