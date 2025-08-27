詐騙新手法！詐團冒名網購高鐵票　利用退票機制洗錢

▲警方將馬籍男子依現行犯逮捕，並查扣新臺幣11萬4000元現金。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、葉品辰／雲林報導

雲林縣虎尾分局6月26日接獲檢舉，在雲林高鐵站將一名42歲馬來西亞籍男子依洗錢現行犯逮捕，雲林地檢署調查發現，詐騙集團先以「中獎需繳納手續費」為由，將購買高鐵票的「台灣Pay付款QR Code」傳給被害人要求付款，再到高鐵站冒用身分辦理現金退票，達到詐欺及洗錢目的，日前依法提起公訴。

雲林縣虎尾分局接獲檢舉後，在雲林高鐵站發現一名42歲馬來西亞籍男子進行大量退票換取現金，疑似洗錢，員警到場盤查，認其為洗錢車手，依現行犯逮捕，當場查扣新臺幣11萬4000元現金。

檢方調查發現，詐騙集團先冒用不知情的林姓男子身分資料，以「中獎需繳納手續費」為由，讓被害人信以為真，集團成員即偽冒林男名義，透過網路多次向台灣高鐵訂購10張南港至左營商務艙票券（總價值新臺幣2萬5000元），隨後，該集團利用「台灣Pay」產生付款QR Code，傳送給被害人掃碼支付中獎手續費，指示馬籍男子前往台南及雲林高鐵站，以冒用之身分資料辦理現金退票，達到詐欺及洗錢目的。

▲警方將馬籍男子依現行犯逮捕。（圖／記者游瓊華翻攝）

本案發生後，高鐵公司已修正相關退票付款機制，取消「台灣Pay」付款選項，以防止詐騙集團再度利用漏洞從事不法行為。雲林地檢署偵查終結，也向該馬來西亞籍男子依參與犯罪組織、三人以上共犯詐欺取財、一般洗錢輸入虛偽資料取得訂票憑證等罪嫌提起公訴。