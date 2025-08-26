血汗錢噴飛！彰化7月詐騙狂撈2.3億　菜籃族主婦成肥羊

▲彰化縣警局公布7月打詐成果。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

詐騙猖獗！彰化縣警察局今（26）日公布最新詐騙統計數據，今年7月份發生644件詐騙案，財損金額高達2億3801萬元，相當於每小時就有近33萬元被騙走，詐騙受害者中有高達7成是女性，其中又以40歲左右的家庭主婦和菜籃族為最大受害族群。最常見的詐騙手法就是「假投資詐騙」，百萬元以上詐騙案就有60件。

雖然詐騙案件層出不窮，但彰化警方的打詐成果相當亮眼。統計今年1至8月，警方已查獲217個詐騙集團，逮捕1400名詐團成員，更攔阻了2億8494萬元的詐騙款項；查扣的詐團資產總價值高達6億1246萬元，包括汽車、現金、土地、房屋甚至虛擬貨幣，總計阻斷詐團金流達8.9億元。

▲警方逮捕車手。（圖／警方提供）

員林分局日前破獲一個詐騙集團，警方在公有停車場發現取簿手後，上演街頭追逐戰。嫌犯在街道和防火巷內狂奔逃竄，最後仍被員警逮捕，當場查扣提款卡和手機等證物。

也有民眾在永靖鄉咖啡店面交95萬元購買虛擬貨幣，卻沒收到等值貨幣而報警。警方追查到桃園市一家汽車旅館，不僅逮捕陳姓嫌犯，還在作案車輛內查獲非制式手槍和子彈，及時阻止可能發生的暴力事件。

為了提升民眾防詐意識，彰化縣警察局邀請知名腹語師「小強」現場演出。透過幽默的腹語表演，將假投資、解除分期付款等常見詐騙手法生動呈現，讓嚴肅的反詐訊息變得輕鬆易懂。

局長陳明君特別警告，近期出現新的詐騙手法，詐騙集團發送「政府普發現金1萬元」的釣魚簡訊，引誘民眾點擊惡意連結。「這完全是假的！千萬不要點擊來路不明的連結，以免個資外洩。」呼籲民眾保持警惕，接到任何可疑電話或訊息，記得遵循「一聽二掛三查證」原則，可直接撥打165反詐騙專線求證。全民防詐需要大家一起來，別讓辛苦賺來的錢落入詐騙集團口袋。