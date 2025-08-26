25歲詐團主嫌帶娘子軍！媽媽級車手團破功　檢求重刑8年

▲檢方指揮破獲詐團，將8名成員一網打盡。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

近年來詐團大量招募「車手」親自收取詐騙款項，彰化地檢署檢察官鄭文正指揮北斗警方，今年4月破獲以25歲蔡姓男子為首的詐欺收水車手集團，查扣投資詐騙224萬餘元贓款，並將詐團蔡男及其他7名女車手一網打盡，全案偵查終結，依法提起公訴，並將主嫌依涉組織犯罪、洗錢、詐欺等罪嫌求刑8年。

彰化縣警察局北斗分局北斗派出所今年4月28日接獲民眾通報，指稱有可疑人士在地方出沒，形跡可疑，疑似為詐騙車手。警方立即啟動跟監埋伏，隨後在員林市的某貨運站當場查獲43歲蔡姓女子正在收取裝有現金的包裹。

▲彰檢查獲25歲男詐團主嫌。（圖／彰化地檢提供）

彰化地檢表示，警方現場逮捕蔡女後，持續向上溯源，追查出集團上游的蔡姓男主嫌及43歲方姓女共犯，並一舉查扣高達224萬餘元的詐騙贓款。案經檢察官鄭文正指揮，警方擴大追查，歷時3個月，陸續逮捕其他41歲黃女、51歲董女及57歲梁女、48歲林女、38歲楊女等5名女性共犯。其中三名成員目前已遭羈押或正在監執行。

檢察官偵訊後認為，蔡姓主嫌擔任集團高層幹部，指揮旗下女車手至少犯下6起詐騙案件，造成多名被害人財產損失，惡性重大，因此依違反《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺取財及《洗錢防制法》等罪嫌，具體向法院求處有期徒刑8年。其餘7名共犯則根據參與程度、角色分工，分別遭求處1年9個月至5年不等的刑期。

▲彰檢查獲25歲男詐團主嫌及現金等證物。（圖／彰化地檢提供）

為儘速彌補被害人損失，檢方已將其中近40萬元發還給5名被害人。檢方將依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及《詐欺犯罪防制條例》中關於「不法利得擴大沒收」之規定，向法院聲請宣告沒收，徹底剝奪犯罪集團的不法所得。

彰化地檢署強調，打擊詐騙集團是當前重點工作，本次能迅速偵破案件，有賴民眾與警方密切合作。檢警也將持續強化預警機制及查緝能量，呼籲民眾提高警覺，若發現可疑人車，立即通報警方，共同維護社會治安。