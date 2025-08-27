史上最大宗！美海岸防衛隊查獲市價144億毒品　能毒死全佛州人口

▲美國海岸防衛隊查獲大量毒品 。（圖／美國海岸防衛隊，下同）



記者張靖榕／綜合報導

美國海岸防衛隊26日表示，國安級巡邏艦「漢彌爾頓號」（Hamilton）日前在佛州勞德岱堡的港口卸下該單位歷來最大宗毒品查獲量，總價值達4億7300萬美元（約新台幣144億元），其中可卡因部分相當於2300萬劑致命劑量，足以造成佛羅里達州全州人口致命過量，突顯跨國毒品走私對美國構成的嚴重威脅。

海岸防衛隊指出，這批共計6萬1740磅的可卡因與1萬4400磅的大麻，是在6月26日至8月18日之間，在東太平洋與加勒比海進行19次攔截行動中查獲，參與行動的單位包括3艘美國海巡艦艇、2艘美國海軍艦艇與1艘荷蘭軍艦，以及海岸防衛隊直升機、美國海關與邊境保衛局、聯合跨機關特遣部隊等。

「漢彌爾頓號」艦長麥懷特（John B. McWhite）表示，該艦在11次高速快艇（go-fast vessels）攔截任務中，共查獲創紀錄的4萬7000磅可卡因。這些高速艇為毒梟常用的走私工具，專門將毒品運送至美國市場。

此次行動中，共有34名疑似毒品走私者被拘留。根據海巡隊說法，「漢彌爾頓號」配備的無人機隊在發現多艘毒販船隻的過程中扮演關鍵角色。

海岸防衛隊發佈的統計影片指出，自今年元旦以來，美國海巡隊共攔截價值達22億美元（約新台幣672億元）的非法毒品。

海巡隊聲明表示，「這些毒品為販毒集團與跨國犯罪組織提供資金，使其得以生產並販運非法芬太尼，進而對美國構成威脅。」

美國總統川普已將打擊芬太尼列為其政府施政重點之一。川普今年7月簽署了《全面阻止芬太尼致命走私法案》（The Halt All Lethal Trafficking of Fentanyl Act），該法案獲得兩院跨黨派支持，將對芬太尼販運者加重刑罰。

川普也宣稱，芬太尼非法流入美國是他對加拿大、墨西哥與中國揚言徵收關稅的背後主因之一。