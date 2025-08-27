　
國際

男翻18噸垃圾奇蹟尋回婚戒　妻感動落淚：感情更牢固了

男翻18噸垃圾奇蹟尋回婚戒　妻感動落淚：感情更牢固了

▲加拿大一名男子日前在容納18噸垃圾的掩埋場找回婚戒，讓妻子感動落淚。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

加拿大卑詩省一名男子日前為了尋回被妻子誤丟的婚戒，帶著1雙手套和1把鐵鏟去到容納18噸垃圾的掩埋場翻找，最終奇蹟般找回兩枚戒指，也讓妻子得知此事後感動落淚。

《BBC》報導，這對夫妻是結婚26年的史蒂夫範伊塞爾迪克（Steve Van Ysseldyk）和妻子珍妮（Jeannine）。他們事發當天從電影院帶回一袋爆米花，結果不慎將食物灑落在院子裡。然而，珍妮清理時沒發現自己的婚戒掉進爆米花袋，隨後她又將包裝內的東西全都丟進堆肥桶，等到垃圾車收走廚餘後，兩人才驚覺戒指不見。

珍妮一開始對找回戒指不抱希望，但史蒂夫並未就此放棄，他調閱家中監視器確認戒指掉落時間點，鎖定垃圾被送往卑詩省米遜（Mission）一處垃圾掩埋場後，隔天帶著鐵鏟和手套前往尋找。他回想此事時坦言，自己當時「非常樂觀」，還正面回應妻子的擔憂，「不試永遠不知道，我得試試。」

史蒂夫抵達掩埋場後，開始在18噸垃圾中尋找戒指，所幸當天正逢下雨天，濕氣正好壓過廢棄物所散發出的惡臭。他甚至為了找到東西，還跪在發臭的草屑與廚餘堆中，這一幕讓掩埋場工作人員丹尼韋伯斯特（Denny Webster）動容，便也主動使用挖土機協助他，「我想任何一個心智正常人都不會這樣做，我當時還在想該怎麼勸他去買新的婚戒給他的妻子。」

不過，奇蹟很快發生。史蒂夫先在垃圾堆中辨認出從自家丟掉的香腸，隨即找回第一枚戒指，不到一小時，另一枚戒指也被他找回。他開心地立刻打電話告訴正在物色金屬探測器的妻子，讓她當場淚崩。

史蒂夫事後表示，「很多人覺得不可思議，我自己也很驚訝。但只要懷著希望，就應該盡力去做。」珍妮則笑說，「我知道他有多愛我，他願意為了我去翻又髒又臭的垃圾堆，此事讓我們的婚姻更堅固。」

原始連結

