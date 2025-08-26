快訊／怨遺產分配不公！引爆瓦斯燒老家害8傷　新店縱火犯收押

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

新北市新店區行政街巷內昨(25日)凌晨3時許傳出火警，一輛轎車遭63歲陳男用瓦斯罐縱火，火勢延燒向一旁住宅，導致8人送醫。警方事後調查將陳男逮捕，陳男坦承犯行，供稱「心情不好」才會縱火，昨日晚間被依公共危險罪聲請羈押獲准，今日稍早裁定羈押未禁見。

警消昨日凌晨獲報位於新店區行政街巷弄內發生火警，出動70人32車趕赴現場撲滅火勢，初步檢視共燃燒自小客車1部、1樓陽台雜物、2樓客廳房間，燃燒面積約40平方公尺。此外，這起火警共有8人預防性送醫，幸意識均清醒，沒有生命危險。

▲ 新店巷弄內縱火畫面。（圖／翻攝自Threads @seans_0710）

事後警方勘驗，發現燃燒過程中爆炸聲頻傳，現場尋獲多枚瓦斯罐，研判為人為縱火，調閱監視器追查後認為車主陳男涉有重嫌將其逮捕，陳男落網後坦承犯行，稱因心情不好而犯案。

據了解，陳男18日上午11時先到家樂福買瓦斯罐，21日上午再前往中興路加油站買數公升的汽油，最後於25日凌晨開車到四弟與母親所居住的老家，帶著買來的汽油點燃20多罐瓦斯罐，燒毀自己持有的自小客車，企圖毀掉老家。

▲新店縱火案，63歲陳姓犯嫌犯案後還在寶橋路上閒晃，步行1.1公里後返抵租屋處。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，陳男並非首次縱火，他目前無業，離婚且並無子女，獨自租房在外，他1987年間就曾因縱火被判公共危險罪，未料，38年後又再次犯案。對於縱火原因，雖陳男自稱只是因為心情不佳，但疑似是認為亡父遺產分配不公，又多次向母親、弟弟要錢未果才犯案。至於詳細犯案動機、全案經過仍有待調查釐清。

昨日晚間警方循線找到徒步逃逸回租屋處的陳男時，他只穿一條內褲開門，對犯行坦承不諱，隨後被依公共危險罪聲請羈押獲准，今日稍早裁定羈押禁見。