新店大火畫面曝！巷弄內「烈焰吞噬轎車」　住宅陷火海伴爆炸聲

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市新店區行政街巷內今(25日)凌晨2時59分傳出火警，一輛轎車不明原因起火燃燒，火勢延燒附近住宅2、3樓，消防人員獲報到場隨即拉水線灌救，造成7女1男送醫救治，所幸意識均清醒，而警方懷疑轎車車主陳男(63歲)有縱火嫌疑，目前持續追緝中，恐怖的燃燒現場畫面也曝光！

▲新店巷弄內小客車起火燃燒畫面曝光。（圖／Threads @seans_0710 授權使用）

畫面中可以看到，巷弄內的轎車宛如火球般熊熊燃燒、濃煙直竄，且不斷頻傳爆炸聲，一旁的住宅2、3樓也遭到波及，屋內也有明顯火勢，相當驚悚。

警消今天凌晨獲報位於新店區行政街巷弄內發生火警，出動70人32車趕赴現場搶救，並於3時50分撲滅火勢，初步檢視共燃燒自小客車1部、1樓陽台雜物、2樓客廳房間，燃燒面積約40平方公尺。此外，這起火警共有8人預防性送醫，幸意識均清醒，沒有生命危險。

事後警方勘驗現場，發現起火點正是被燒毀的小客車，且現場尋獲多枚瓦斯罐，研判車主陳男有縱火嫌疑，然目前人已不見蹤影，目前警方正持續追緝到案說明，至於詳細案情細節仍有待進一步調查釐清。

▲火警延燒一旁住宅2、3樓，造成8人送醫。（圖／記者陳以昇翻攝）