新北當歸鴨連鎖店遭「倒車衝撞」！　41歲嫌落網聲押

▲蔣嫌惡意倒車衝撞兩間連鎖當歸鴨店，訊後遭聲押。（圖／記者陳以昇攝）

記者劉昌松、莊智勝／新北報導

新北市新莊區、樹林區的兩間連鎖當歸鴨分店疑似因少東在外欠債，8月初即遭人潑漆警告，雖然警方當時火速逮捕2嫌，但事隔不到一個月，24日凌晨再度遭蔣嫌(41歲)惡意倒車衝撞，導致鐵捲門受損變形。警方事後成立專案小組追查，於當晚9時許在桃園龜山將蔣嫌逮捕歸案。今(26日)檢方訊問後，向法院聲請羈押禁見。

警方調查，位於新莊四維路及樹林博愛街的兩家當歸鴨分店4日深夜遭2名男子潑灑紅漆，警方獲報後於短短1小時逮捕捕22歲林姓及28歲江姓嫌犯，初步調查認為疑因店家少東積欠債務，引來債主僱人「下馬威」。

未料事隔不到1個月，兩間分店24日清晨再度遭人駕駛小客車「倒車衝撞」，鐵捲門當場變形，玻璃門也應聲碎裂。嫌犯得手後隨即棄車離去，所幸這起事故並未釀成傷亡。

警方調閱監視器後迅速鎖定涉案對象，當天晚間9時許循線前往龜山區幸福一路一處住處，於嫌犯女友家中查緝到蔣姓男子。檢方經訊問後，認為蔣嫌涉犯刑法恐嚇及毀損等罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證、滅證及反覆實施恐嚇之虞，向法院聲請羈押禁見。

▼鐵捲門遭撞擊後變形爛毀。（圖／記者陳以昇翻攝）