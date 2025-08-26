藍認為賴清德應為大罷免致歉　卓榮泰：我沒有權力幫總統道歉

▲行政院長卓榮泰26日赴立院進行專案報告。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委洪孟楷今（26日）在立法院會質詢指出，大罷免結果32比0，總統賴清德欠台灣人民一個道歉，行政院長卓榮泰是否願意幫忙道歉？卓榮泰表示，「我幫總統道歉？我沒任何權力幫總統道歉，如果行政院任何部分有錯誤的話，我可以，但我無法替總統。」

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰、主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲及相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。洪孟楷質詢時指出，大罷免最終結果是32比0，這代表民眾告訴民進黨政府，國會監督制衡的重要性，總統賴清德兼任民進黨主席，但大罷免結束後，賴總統只向罷團道歉，明顯欠台灣人民一個道歉。卓榮泰回應，他自己完全接受國會合理依憲依法制衡。

洪孟楷提及，自己絕對專業理性的問政監督，但是一年多來，民進黨政府有沒有做到好好施政、好好為人民把關？自己一直認為賴清德這一年多來，確實欠台灣人民一個道歉，賴清德是黨主席也是總統，但目前為止卻沒聽見賴對大罷免結果道歉。洪問，賴清德說不出口的道歉，卓榮泰願意幫忙道歉嗎？

卓榮泰回應，「我幫總統道歉？我沒任何權力幫總統道歉，如果行政院任何部分有錯誤的話，我可以（道歉），但我無法替總統。」

洪孟楷接著問，卓榮泰這幾次向總統請辭的原因為何。卓榮泰表示，在幾次投票後，感覺政府的施政沒有馬上反應下去，所以他認為團隊要調整，他必須負起團隊調整的政治責任，與其部分調整，不如全部調整，因此他向總統請辭。

洪孟楷追問，總統留任的原因又為何。卓榮泰透露，賴清德認為過去他們做的一些事情還在持續中，也發揮一定成果，未來包括明年總預算、各項建設等，並希望現在局勢穩下來。

另，洪孟楷也問，目前面談過幾位部長人選，何時會決定。卓榮泰表示，現在有2位部長、1位次長請辭，其他都還在進行中，希望本週盡快決定。