政治

分析罷免大敗「蔡賴合體」3目的　邱毅：賴清德真的急了

▲總統賴清德、前總統蔡英文官邸會晤。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德、前總統蔡英文官邸會晤。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

大罷免大失敗後，總統賴清德24日邀請前總統蔡英文到官邸會晤，雙方交換意見，此舉引起熱議。對此，前立委邱毅今(26日)分析，賴清德是有所求的，分別是「有沒有辦法減輕來自川普的壓力」、「有沒有辦法平息黨內派系的憤怒」、「有沒有辦法抓回年輕人的支持」3目的。他直言，賴清德真的急了，急到必須找最恨的蔡英文求援，但不認為賴清德會釋出權力，形成英賴共治，那種不安全的痛苦，賴清德不想再承受了。

邱毅表示，賴清德痛恨的有兩個人，一個是柯文哲、另一個是蔡英文。但暫時不敢動蔡英文，因為後面有美國人做靠山，但對付起柯文哲就狠了。

邱毅表示，現在柯文哲被收押在禁見房已近一年。823大罷免大失敗後，朱立倫呼籲放了柯文哲，當記者會，賴清德面對這個問題，卻突然結巴、無語，這個問題正好打中了軟肋。

邱毅認為，做賊心虛的賴清德，只能用司法獨立，這類空洞的神話，來做塘塞式回應。在匆匆逃離記者會現場時，狠狠地橫了一眼，但應該已經感受到人民對柯案的憤怒。

邱毅說，自己講到柯案時，拳頭自然就硬了，賴清德是壞人，但不是傻子，賴知道照此情勢發展下去，會變成眾矢之的，過街老鼠，唯一的辦法，只能厚著臉皮找上蔡英文求助。

接著，邱毅分析，因此824蔡英文來到賴清德的官邸，陪同的還有蕭美琴和黃重諺，兩人都是蔡英文的嫡系，賴清德低聲下氣的接待蔡英文，是有所求的。

邱毅指出，自己判斷，賴清德所求不外有三，第一「有沒有辦法減輕來自川普的壓力」。第二「有沒有辦法平息黨內派系的憤怒」。第三「有沒有辦法抓回年輕人的支持」。

邱毅直言，自己不認為這次英賴會後，賴清德就會釋出權力，形成英賴共治，權力怎麼可能與他人分享？何況賴清德是個沒安全感的人，一旦分享了權力，賴清德不成天杯弓蛇影，擔心臥榻之側的猛虎，這種不安全的痛苦，賴清德不想再承受了。

最後，邱毅強調，所以自己判斷，賴清德沒有能力改善現況，民調還會繼續往下掉，很快地進入個位數的尷尬階段，真正的大限，應該是明年的九合一選舉。

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）

08/25 全台詐欺最新數據

508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

大罷免賴清德蔡英文民進黨邱毅

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

