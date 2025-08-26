反罷成功！　八百壯士下通牒：「停砍年金」國民黨勿再食言

▲「八百壯士捍衛中華協會」聯合6單位發出聲明。（圖／八百壯士捍衛中華協會提供）

記者郭運興／台北報導

大罷免落幕，全力協助國民黨的反年改團體「八百壯士捍衛中華協會」與多個單位今(26日)發出聯合聲明，他們強調，長期以來他們是泛藍陣營最堅定的一個團體，不論是反惡罷成果或各類選舉，他們熱情參與支持。他們強調，如今風雨暫歇，冀國民黨立院黨團能踐履承諾，勿再食言，結合友黨陣營，能於下一會期排除萬難踐履承諾，堅決排案三讀，還我合法權益及殷殷切盼之心，共獲雙贏。

「八百壯士捍衛中華協會」稍早表示，為争取軍公教警消權益，他們於4月中旬即投入反罷活動，以雙北立委為對象，計参與里民說明會、中大型造勢活動等20餘場次，並於8月12日邀集公教警消全國各協會會長、理事長及代表研擬聯合聲明文，冀國民黨立院黨團能踐履承諾，勿再食言，還我合法權益，以遂我殷殷切盼之心；聯合聲明文並於8月25日遞送立院。

另外，「八百壯士捍衛中華協會」聯合6單位發出聲明表示，首先恭喜中國國民黨在此次大罷免惡浪政爭中獲得勝利；身為軍公教警消的他們也欣喜樂見此一圓滿成果。

聲明指出，長期以來他群即是泛藍陣營中最堅定的一個團體，不論是反惡罷的成果或各類選舉，縱有恨鐵不成鋼的憤怒也有含淚前往投票的無奈，他們還是以實際作為熱情的參與支持。

聲明提到，為避免大惡罷對國家及中國國民黨所帶來的衝擊，他們亦能體諒中國國民黨為能於上一會期提出「停止退休俸逐年遞減案」的窘境。

聲明強調，爾今，他們必須再次呼籲，風雨暫歇，冀望中國國民黨結合友黨陣營，能於下一會期中排除萬難踐履承諾，堅決排案三讀，還我合法權益及殷殷切盼之心，共獲雙贏。

聯合聲明7單位分別為：

中華民國八百壯士捍衛中華協會

中華民國公教軍警消聯合總會

中華民國退休警察人員協會總會

全國教育產業總工會

中華民國全國退休教師聯盟

社團法人臺北市退休教師職員權益促進會

新北市中等教育教師職業工會